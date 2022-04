La Française des Jeux : Faire rayonner le cyclisme féminin tricolore - La Fédération Française de Cyclisme et FDJ dévoilent la Coupe de France Elite Femmes FDJ

Communiqué de presse

Faire rayonner le cyclisme féminin tricolore

La Fédération Française de Cyclisme et FDJ dévoilent la Coupe de France Elite Femmes FDJ

Le 11 avril 2022 - A près de cent jours du grand départ du Tour de France Femmes depuis le pied de la tour Eiffel, la Fédération Française de Cyclisme et le groupe FDJ s'associent pour lancer la première édition de la Coupe de France Elite Femmes FDJ.

Composée de huit manches qui se dérouleront chacune sur une journée, la Coupe de France Elite Femmes FDJ porte l'ambition de faire rayonner le cyclisme féminin tricolore, à l'approche d'échéances sportives cruciales (Tour de France Femmes avec Zwift, Championnats d'Europe de Munich 2022, Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024…), et d'offrir un nouveau terrain d'expression et de performance aux cyclistes françaises.

La compétition, qui débutera le dimanche 17 avril avec le Grand Prix Féminin de Chambéry, sera ouverte à l'ensemble des formations membres de l'Union Cycliste Internationale (UCI), qu'elles soient françaises ou internationales. Les équipes françaises de N1 seront également invitées par les organisateurs des huit manches. Elles pourront ainsi se frotter aux meilleures équipes actuelles et participer au classement général de cette compétition. Ce sera l'occasion de mettre en lumière et de faire progresser les jeunes talents nationaux aux côtés des coureuses les plus expérimentées du peloton féminin international.

En s'associant à la Fédération Française de Cyclisme, FDJ devient le « partenaire titre » de l'épreuve et renforce son engagement dans le cyclisme féminin. FDJ est déjà partenaire du Tour de France Femmes avec Zwift, du Paris-Roubaix Femmes et sponsor majeur, depuis 2017, de l'équipe cycliste FDJ - Nouvelle-Aquitaine - Futuroscope.

Pour Michel Callot, Président de la Fédération Française de Cyclisme : « Le lancement de cette nouvelle Coupe de France Elite Femmes FDJ démontre non seulement la dynamique qui entoure le cyclisme féminin sur notre territoire, mais également l'engagement et le volontarisme de la Fédération Française de Cyclisme pour développer et promouvoir le cyclisme au féminin. »

Pour Stéphane Pallez, Présidente directrice générale du groupe FDJ : « 2022 sera l'année du cyclisme féminin dont FDJ est un des principaux acteurs de son expansion sur le territoire national. A l'instar de notre soutien à l'équipe FDJ - Nouvelle-Aquitaine - Futuroscope, ce partenariat avec la Fédération Française de Cyclisme illustre notre engagement pour le développement du sport féminin de haut niveau. Il apporte en outre une nouvelle preuve de notre détermination à contribuer à faire éclore de nouveaux talents et à mettre en lumière ces athlètes qui font briller le cyclisme tricolore. »

Un maillot magenta pour la cycliste en tête du classement général

Un nouveau maillot de leader, signé par l'équipementier Alé, récompensera la cycliste placée en tête du classement général à l'issue de chaque manche. Une nouvelle identité visuelle, centrée sur le

magenta, viendra également habiller cette nouvelle compétition et les bords de route des différentes manches.

Les huit manches de la Coupe de France Elite Femmes FDJ 2022

17/04 - Grand Prix Féminin de Chambéry (1.1)

13/05 - La Classique Morbihan (1.1)

14/05 - Grand Prix du Morbihan Femmes (1.1)

13/08 - La Périgord Ladies (1.2)

14/08 - La Picto-Charentaise (1.2)

25/08 - Kreiz Breizh Elites Féminin (1.1)

11/09 - La Choralis Fourmies Féminine (1.2)

18/09 - Grand Prix International d'Isbergues-Pas de Calais Féminin (1.2)

A propos de l'engagement de FDJ dans le sport

Le groupe FDJ est un acteur historique du sport français depuis quarante ans. FDJ contribue ainsi au budget de l'Agence nationale du sport (ANS).

Le Groupe soutient le sport de haut niveau depuis 1991. Grâce à son programme « Challenge », il a accompagné plus de quatre cents sportifs de haut niveau, qui ont remporté cent soixante-deux médailles olympiques et paralympiques. Le programme a évolué en 2020, avec la création d'un collectif de vingt-sept athlètes, FDJ Sport Factory Les athlètes sont accompagnés dans leur préparation aux grandes échéances olympiques et paralympiques, mais également dans leur parcours de formation et de reconversion. Une pépinière de trente athlètes espoirs complète ce collectif.

FDJ est partenaire officiel des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et des équipes de France olympique et paralympique.

Acteur historique du cyclisme en France, FDJ soutient deux équipes professionnelles : l'équipe cycliste masculine Groupama - FDJ depuis 1997 et l'équipe cycliste féminine FDJ - Nouvelle-Aquitaine - Futuroscope depuis 2017. Le Groupe est aussi partenaire de la Fédération française de cyclisme et de la Ligue nationale de cyclisme ainsi que de fédérations de sports collectifs (rugby, basket-ball, handball).

Acteur de paris sportifs depuis 1985, le Groupe est aussi partenaire de deux clubs de football (Olympique Lyonnais et Olympique de Marseille) et partenaire exclusif de la NBA en France dans le domaine des paris sportifs, avec ses marques ParionsSport en ligne et ParionsSport point de vente.

Depuis 2016, FDJ a par ailleurs développé le programme « Sport pour Elles » en faveur du sport au féminin. Celui-ci repose sur quatre piliers : l'accès à la pratique sportive pour toutes, la féminisation de la gouvernance, le soutien à la performance, ainsi que la médiatisation du sport féminin.

À propos de la Fédération Française de Cyclisme

Créée en 1881, la Fédération Française de Cyclisme est une fédération sportive olympique agréée et délégataire du Ministère des Sports. Elle a pour mission l'organisation, la promotion et le développement, sur tout le territoire français, du sport cycliste sous toutes ses formes. Elle regroupe plus de 2400 clubs affiliés et compte près de 103 000 licencié.e.s. La FFC, c'est également 10 disciplines fédérales : cyclisme sur route, cyclisme sur piste, VTT, BMX, BMX Freestyle, Cyclo-cross, Polo vélo, Gravel, cyclisme en salle et vélo couché.

Son siège social est implanté au sein du Centre National du Cyclisme, à Saint-Quentin-en-Yvelines, Pôle France qui accueillera les épreuves de Cyclisme sur piste et de BMX race lors des Jeux Olympiques de Paris 2024.

A propos du groupe FDJ

Loterie nationale et leader français des jeux d'argent, 2ème loterie en Europe et 4ème au monde, FDJ propose en point de vente et en ligne une offre grand public, ludique, responsable et sécurisée de jeux de loterie (tirage et jeux instantanés) et de paris sportifs (ParionsSport). Les performances de FDJ sont portées par un portefeuille de marques iconiques et nouvelles, le 1er réseau de vente de proximité en France, un marché en croissance, des investissements récurrents et une stratégie d'innovation pour renforcer l'attractivité de son offre et de sa distribution, avec une expérience de jeu enrichie.

Le groupe FDJ est coté sur le marché réglementé d'Euronext à Paris (Compartiment A - FDJ.PA) et fait notamment partie des indices SBF 120, Euronext 100, Euronext Vigeo 20, EN EZ ESG L 80, STOXX Europe 600, MSCI Europe et FTSE Euro.

Pour plus d'informations, www.groupefdj.com

