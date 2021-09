La Française des Jeux : Fondation FDJ mobilise 2 millions d'euros pour soutenir 15 000 jeunes en difficulté

Communiqué de presse

La Fondation FDJ mobilise 2 millions d'euros pour soutenir 15 000 jeunes en difficulté

Boulogne, le 9 septembre 2021 - La Fondation FDJ a décidé de faire un don de 2 millions d'euros en faveur de la jeunesse, particulièrement fragilisée par la crise sanitaire depuis mars 2020. Ce don vise à répondre à des besoins de première nécessité (logement, alimentation…) et à lutter contre l'isolement et le décrochage scolaire. Ce programme exceptionnel devrait permettre de soutenir environ 15 000 jeunes en difficulté par l'intermédiaire de quatre associations : les Restos du Cœur, Apprentis d'Auteuil, l'Afev et Article 1.

Dans ce contexte de crise sanitaire, la situation sociale des jeunes s'avère de plus en plus précaire. Ainsi, un jeune sur deux aurait, aujourd'hui, des difficultés pour payer son loyer et pour avoir accès aux produits de première nécessité. Le groupe FDJ, via sa Fondation d'entreprise, a donc décidé de renforcer son action solidaire, avec un don de 500 000 euros à chacune des quatre associations retenues, pour venir en aide à environ 15 000 jeunes.

Les projets soutenus ont pour objectif d'apporter des réponses concrètes et complémentaires aux dispositifs existants. Ils couvrent un large spectre, des besoins quotidiens à la formation. Ils contribueront ainsi à lutter contre la précarité des jeunes par le financement de repas gratuits, à mettre à leur disposition des logements à loyer modéré, ou encore à les accompagner pour les aider à recourir aux aides sociales. Il s'agira également de lutter contre l'isolement social et le décrochage scolaire, à l'aide de dispositifs de reprise de confiance en soi, de remobilisation des « décrocheurs » et de valorisation des compétences, ainsi que d'insertion des primo-étudiants.

Depuis le début de la crise sanitaire liée au Coronavirus 19, le groupe FDJ aura donné près de 5 millions d'euros à diverses associations.

A cette occasion, Stéphane Pallez, Présidente directrice générale du groupe FDJ, a déclaré :

Depuis le début de la crise sanitaire, le groupe FDJ a manifesté sa solidarité envers les soignants et les publics les plus fragiles, avec des dons à des associations pour un montant de plus de 2,7 millions d'euros. Aujourd'hui, grâce à sa Fondation et à ce nouveau programme exceptionnel de 2 millions d'euros, le groupe FDJ conforte son soutien avec des actions concrètes plus particulièrement destinées aux jeunes, durement touchés par les conséquences de cette crise. Nous souhaitons les aider dans la durée, notamment pour favoriser leur insertion par l'accès à la formation et à l'emploi. »

Le groupe FDJ est fortement engagé avec sa Fondation d'entreprise, qui œuvre en faveur de l'égalité des chances, auprès des jeunes adultes ou des plus jeunes. Au cours de ces trois dernières années, la Fondation FDJ a soutenu plus de 130 000 bénéficiaires, dont plus de 60 % avaient moins 30 ans.

Projets soutenus par le programme de la Fondation FDJ en faveur des jeunes

Les Restos du Cœur

En 2020, les Restos du Cœur ont accompagné à 875 000 personnes pour de l'aide alimentaire dans ses centres et des dizaines de milliers d'autres dans les activités de rue. 49 % des personnes accueillies par l'association ont moins de vingt-six ans. Le soutien financier de la Fondation FDJ permettra des dons alimentaires à destination des personnes accueillies par l'association pour répondre à une précarité croissante et le développement du numérique comme outil pour permettre, notamment aux jeunes les plus démunis, de connaitre leurs droits, effectuer leurs démarches, s'informer et se former, et surtout s'autonomiser.

Afev

La Fondation FDJ soutiendra deux programmes de l'association pour une meilleure intégration des étudiants dans les études supérieures.

