La Française des Jeux : Informations privilégiées / Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions...)

Communiqué de presse

FDJ entre en négociation exclusive en vue de l'acquisition du groupe ZEturf, 2e opérateur du marché français des paris hippiques en ligne

Boulogne, le 19 septembre 2022 (18h00) - La Française des Jeux annonce être entrée en négociation exclusive en vue de l'acquisition du groupe ZEturf.

Ce projet d'acquisition s'inscrit dans la stratégie du groupe FDJ de renforcer sa présence sur le marché français des jeux en ligne ouverts à la concurrence, notamment dans les activités dans lesquelles il n'est pas aujourd'hui présent, les paris hippiques et le poker.

Fondé en 2001, le groupe ZEturf est présent sur les paris hippiques en ligne ainsi que sur les paris sportifs en ligne sous la marque ZEbet.

Avec une centaine de collaborateurs, ZEturf a enregistré en 2021 des mises de près de 800 millions d'euros, dont plus de 100 millions d'euros en B2B1. Les paris hippiques en ligne représentent plus de 50 % des mises B2C du Groupe, ce qui le positionne comme le 2e opérateur sur ce segment en France, avec une part de marché de l'ordre de 20 %. ZEturf est également présent sur les marchés néerlandais, belge et espagnol.

La finalisation de cette transaction sera soumise à l'autorisation des autorités compétentes.

1 Mutualisation des paris hippiques de ZEturf avec ceux enregistrés par d'autres opérateurs au sein de sa masse commune.

A propos du groupe FDJ

Loterie nationale et leader français des jeux d'argent, 2ème loterie en Europe et 4ème au monde, FDJ propose en point de vente et en ligne une offre grand public, ludique, responsable et sécurisée de jeux de loterie (tirage et jeux instantanés) et de paris sportifs (ParionsSport). Les performances de FDJ sont portées par un portefeuille de marques iconiques et nouvelles, le 1er réseau de vente de proximité en France, un marché en croissance, des investissements récurrents et une stratégie d'innovation pour renforcer l'attractivité de son offre et de sa distribution, avec une expérience de jeu enrichie.

Le groupe FDJ est coté sur le marché réglementé d'Euronext à Paris (Compartiment A - FDJ.PA) et fait notamment partie des indices SBF 120, Euronext 100, Euronext Vigeo 20, EN EZ ESG L 80, STOXX Europe 600, MSCI Europe et FTSE Euro.

Pour plus d'informations, www.groupefdj.com

@FDJ FDJ @FDJ_officiel @FDJ Contact presse Contact relations investisseurs 01 41 10 33 82 | servicedepresse@lfdj.com 01 41 04 19 74 | invest@lfdj.com

Groupe FDJ | La Française des Jeux

3-7, quai du Point du Jour - CS10177 92650 Boulogne-Billancourt Cedex www.groupefdj.com

1/1