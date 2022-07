La Française des Jeux : Le Paris Saint-Germain et ParionsSport partenaires pour les trois prochaines saisons

exclusifs, dont des concours permettant de remporter des places de match. ParionsSport point de vente fera également vivre le partenariat sur tout le territoire grâce aux vingt-huit mille commerçants partenaires commercialisant l'offre de paris sportifs FDJ. ParionsSport point de vente pourra également, lors de certaines rencontres, commercialiser son offre de paris sportifs dans l'enceinte du Parc des Princes et à ses abords.

Le Paris Saint-Germain est heureux de s'associer à un opérateur responsable. Le groupe FDJ va ainsi déployer dans le cadre du partenariat avec le club un volet consacré à la préservation de l'intégrité du sport et un volet sociétal pour promouvoir les valeurs du sport ainsi que sa politique de prévention du jeu excessif et du jeu des mineurs.

Le football est le sport le plus plébiscité par l'ensemble des parieurs et par les fans de sport. En moyenne, les rencontres du Paris Saint-Germain en championnat de France enregistrent le double de mises par rapport aux autres rencontres. Les marques ParionsSport point de vente et ParionsSport en ligne vont ainsi continuer à proposer l'une des offres les plus attractives du marché sur le Paris Saint-Germain, tant sur le nombre de paris que sur les cotes.

A propos du groupe FDJ

Loterie nationale et leader français des jeux d'argent, 2ème loterie en Europe et 4ème au monde, FDJ propose en point de vente et en ligne une offre grand public, ludique, responsable et sécurisée de jeux de loterie (tirage et jeux instantanés) et de paris sportifs (ParionsSport). Les performances de FDJ sont portées par un portefeuille de marques iconiques et nouvelles, le 1er réseau de vente de proximité en France, un marché en croissance, des investissements récurrents et une stratégie d'innovation pour renforcer l'attractivité de son offre et de sa distribution, avec une expérience de jeu enrichie.

Le groupe FDJ est coté sur le marché réglementé d'Euronext à Paris (Compartiment A - FDJ.PA) et fait notamment partie des indices SBF 120, Euronext 100, Euronext Vigeo 20, EN EZ ESG L 80, STOXX Europe 600, MSCI Europe et FTSE Euro

Contacts presse FDJ

A propos du Paris Saint-Germain

Le club de football du Paris Saint-Germain a été créé en 1970 et a célébré ses 50 ans en 2020. Depuis son rachat par QSI en 2011, le Paris Saint-Germain s'est transformé pour s'affirmer comme l'une des plus grandes marques mondiales de sport et l'un des meilleurs clubs de football de la planète. Le Club a remporté 28 nouveaux trophées et atteint les 46 titres conquis depuis sa création, se constituant ainsi le plus beau palmarès du football français. Le Paris Saint-Germain a attiré de nombreux grands noms, parmi lesquels Ronaldinho, Beckham et Ibrahimovic, et aujourd'hui Messi, Neymar Jr et Mbappé, qui figurent parmi les meilleurs joueurs du monde. Le Club ne cesse de gagner en popularité dans le monde entier. Il est désormais l'un des clubs les plus suivis au monde, sa communauté sur les réseaux sociaux ayant bondi de zéro à près de 170 millions de followers en l'espace de dix ans. Ce Club avant-gardiste présent dans le football masculin, le football féminin, le handball et le judo a ajouté l'eSport

sa panoplie en 2016. Très attaché à renvoyer l'ascenseur à la communauté, le Club a considérablement accru les moyens de sa Fondation, dans l'intention de développer des programmes de grande ampleur auprès des enfants en difficultés.

Contacts Paris Saint-Germain

