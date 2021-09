La Française des Jeux : Le groupe FDJ renforce son engagement en faveur de l'emploi jeune via le dispositif « 1 jeune, 1 solution »

Communiqué de presse

Le groupe FDJ renforce son engagement

en faveur de l'emploi jeune

via le dispositif « 1 jeune, 1 solution »

Boulogne, le 22 septembre 2021 - Thibaut Guilluy, Haut-commissaire à l'Emploi et à l'Engagement des entreprises, et Charles Lantieri, Directeur général délégué du groupe FDJ, ont officialisé la mise en place dans vingt-trois mille points de vente du Groupe d'un dispositif d'information sur la plateforme « 1 jeune, 1 solution » pour l'insertion professionnelle des jeunes. À l'occasion de leur déplacement ce mercredi 22 septembre dans le point de vente

Le Maurepas », situé dans la commune éponyme des Yvelines, le groupe FDJ a annoncé le renforcement de son engagement en faveur de l'emploi des jeunes.

Cette opération commune a été initiée durant l'été par le groupe FDJ avec le ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, et le haut-commissariat à l'Emploi et à l'Engagement des entreprises. Les informations relatives à la plateforme www.1jeune1solution.gouv.frseront ainsi diffusées sur les écrans de caisse des terminaux FDJ dans plus de vingt-trois mille commerces partenaires du Groupe, situés sur l'ensemble du territoire national, pendant quatre semaines (du 20 septembre au 17 octobre). La plateforme 1jeune1solution.gouv.fr regroupe les dispositifs de formation et les offres d'emploi, de stage et d'alternance, disponibles pour les jeunes durement touchés par la crise sanitaire.

Grâce à la force de son maillage territorial, le clip vidéo de douze secondes, réalisé par FDJ et faisant la promotion du dispositif « 1 jeune, 1 solution », permettra de relayer l'action publique en faveur de l'employabilité et de l'insertion des jeunes les plus éloignés du marché de l'emploi.

l'instar de cette initiative, les terminaux du groupe FDJ sont régulièrement mobilisés pour des causes d'intérêt général, comme ce fût le cas tout au long de l'année 2020 avec la diffusion de messages et images sur les gestes barrière, ou encore la diffusion d'alertes enlèvement.

Pour Charles Lantieri, Directeur général délégué du groupe FDJ et Président de la Fondation d'entreprise FDJ : « Depuis le début de la crise sanitaire, il y a maintenant dix-huitmois, le Groupe a apporté un important soutien aux publics les plus fragiles, avec plus de 5 millions d'euros de don auprès d'associations. Aujourd'hui, au-delà de nos engagements en tant qu'employeur, nous complétons cet accompagnement par une campagne d'information sur l'insertion professionnelle de la jeunesse et les solutions existantes pour retrouver le chemin de l'emploi. Les écrans des terminaux FDJ diffuseront les moyens mis à leur disposition sur la plateforme "1 jeune, 1 solution" pour trouver un emploi, un stage ou une formation. »

Pour Thibaut Guilluy, Haut-commissaire à l'Emploi et à l'Engagement des entreprises : « Au lancement du plan "1 jeune, 1 solution", nous avions fait le pari de la mobilisation des entreprises comme condition de réussite. Je suis heureux de constater que le groupe FDJ s'engage à nouveau pour notre jeunesse en diffusant ce message d'information dans 23 000 points de vente, partout en France. Cette opération permettra à chaque jeune d'être informé sur les solutions existantes près de chez lui parmi 400 000 offres d'emploi, 60 000 formations ou encore 20 000 stages disponibles sur la plateforme 1jeune1solution.gouv.fr. »

Le groupe FDJ favorise l'insertion et le soutien des jeunes

Cette initiative de mise en lumière de solutions concrètes pour une meilleure insertion professionnelle est une nouvelle preuve de l'engagement de FDJ en faveur de l'emploi des jeunes. Depuis 2018, le groupe FDJ a mis en œuvre une politique de recrutement dynamique, avec près de mille recrutements, dont près d'un quart concernant des femmes et des hommes de moins de vingt-six ans. Pour l'année 2021, FDJ s'engage à intensifier le recrutement et la formation de stagiaires et d'alternants de tous horizons.

1/2