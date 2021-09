La Française des Jeux : Mission Patrimoine 2021 - Premier tirage Loto ce soir, avec un jackpot exceptionnel de 24 millions d'euros

Le décor du plateau intègrera des images des sites emblématiques 2021. Pour l'occasion, les boules Loto seront bleues et or, aux couleurs de l'univers Mission Patrimoine.

Exceptionnellement, Stéphane Bern participera au premier tirage Loto Mission Patrimoine du lundi 6 septembre et au dernier tirage du samedi 18 septembre, diffusés sur TF1 vers 20h50, aux côtés de Karine Ferri et Anaïs Grangerac.

Cette année, les Français peuvent contribuer à la sauvegarde du patrimoine grâce à six tirages Loto Mission Patrimoine consécutifs, les 6, 8, 11, 13, 15 et 18 septembre. Les jackpots s'élèveront à 2 millions d'euros minimum, pour une mise de 2,20 euros minimum.

Des visites virtuelles exclusives

FDJ permet aux joueurs de vivre une expérience immersive au sein des sites emblématiques de la Mission Patrimoine 2021, aussi bien sur smartphone que sur ordinateur. Les joueurs peuvent accéder à ces visites virtuelles au cœur du patrimoine français en flashant un QR code sur leur ticket à gratter Mission Patrimoine ou leur reçu de jeu Loto (ou en se rendant directement sur www.illiko.fr).

Plus de 72 millions d'euros déjà collectés au profit de la Fondation du patrimoine

Depuis 2018, plus de 72 millions d'euros ont été collectés par FDJ au profit de la Fondation du patrimoine grâce aux trois premières éditions des jeux Mission Patrimoine, dont plus de 25 millions d'euros au titre de l'édition 2020.

En quatre ans, la Mission Patrimoine pour la sauvegarde du patrimoine en péril s'est engagée dans la restauration de 627 sites, dont 297 sont d'ores et déjà sauvés : les travaux sont achevés pour 115 d'entre eux et en cours pour 182 sites.

Le groupe FDJ est, par ailleurs, mécène de la Fondation du patrimoine. En avril dernier, FDJ a souhaité prolonger son engagement jusqu'en 2024, pour un montant de deux millions d'euros. A ce titre, il soutiendra chaque année un projet spécifique. De son côté, la Fondation d'entreprise FDJ apportera une dotation annuelle de 200 000 euros en 2021 et en 2022, en faveur des dispositifs d'insertion sociale et professionnelle déployés sur les chantiers de restauration des sites sélectionnés. Depuis 2018, le mécénat de FDJ et de sa Fondation d'entreprise a déjà permis de contribuer à la Fondation du patrimoine à hauteur de 1,5 million d'euros.

