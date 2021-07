La Française des Jeux : « Pour faire gagner le sport » - FDJ aux côtés des sportifs français à Tokyo

FDJ a été la première entreprise à soutenir activement la candidature de la France à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Le Groupe était déjà partenaire de l'équipe de France olympique à Sydney en 2000, à Athènes en 2004, à Pékin en 2008, à Londres en 2012 et à Rio en 2016.

Le Groupe sera aussi présent sur les réseaux sociaux avec des contenus exclusifs et populaires. Avec les relais #LesFrançaisesdesJeux et #LesFrançaisdesJeux, le public pourra soutenir et partager en direct les exploits des athlètes français et, plus particulièrement, ceux de « La FDJ Sport Factory », de jour comme de nuit.

Dans la continuité de l'accompagnement des jeunes champions mené depuis près de trente ans, le Groupe a lancé, en 2019, « La FDJ Sport Factory » pour accompagner des sportifs français de haut niveau dans la réalisation de leurs ambitions. Ce collectif réunit vingt-sept athlètes et une pépinière de jeunes talents, qui partagent tous un objectif de médaille à Tokyo, à Pékin en 2022 et à Paris en 2024.

Tokyo. Le Groupe souhaite rassembler les Français autour de l'équipe de France olympique et paralympique, encourager et mettre en lumière les performances de ces athlètes, notamment celles des sportives et des sportifs de son collectif « La FDJ Sport Factory ».

Le groupe FDJ est un acteur historique du sport français depuis quarante ans. FDJ contribue ainsi au budget de l'Agence nationale du sport (ANS).

Le Groupe soutient le sport de haut niveau depuis 1991. Grâce à son programme « Challenge », il a accompagné plus de quatre cents sportifs de haut niveau, qui ont remporté cent soixante-deux médailles olympiques et paralympiques. Le programme a

évolué en , avec la création d'un collectif de vingt-sept athlètes, « La FDJ Sport Factory ». Les athlètes sont accompagnés dans leur préparation aux grandes échéances olympiques et paralympiques, mais également dans leur parcours de formation et de reconversion. Une pépinière de trente athlètes espoirs complète ce collectif.

FDJ est partenaire officiel des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et des équipes de France olympique et paralympique.

Acteur historique du cyclisme en France, FDJ soutient deux équipes professionnelles l'équipe cycliste masculine Groupama - FDJ depuis 997 et l'équipe cycliste féminine FDJ - Nouvelle-Aquitaine - Futuroscope depuis 2017. Le Groupe est aussi partenaire de la Fédération française de cyclisme et de la Ligue nationale de cyclisme ainsi que de fédérations de sports collectifs (basket-ball, handball).

Depuis 2016, FDJ a développé le programme « Sport pour Elles » en faveur du sport au féminin. Celui-ci repose sur quatre piliers l'accès à la pratique sportive pour toutes, la féminisation de la gouvernance, le soutien à la performance, ainsi que la médiatisation du sport féminin.

Opérateur de paris sportifs depuis 1985, le Groupe est aussi partenaire de deux clubs de football (Olympique Lyonnais et Olympique de Marseille) et partenaire exclusif de la NBA en France dans le domaine des paris sportifs, avec ses marques ParionsSport en ligne et ParionsSport point de vente.

3/3