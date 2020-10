La Française des Jeux : Résultats du 3e trimestre 2020 : Confirmation de la bonne orientation de l'activité

Regulatory News:

La Française des Jeux (FDJ) (Paris:FDJ), premier opérateur de jeux d’argent et de hasard en France, publie son activité du troisième trimestre 2020 et ses nouvelles perspectives pour l’ensemble de l’année.

Pour Stéphane Pallez, Présidente directrice générale du groupe FDJ : « Le troisième trimestre a confirmé la bonne dynamique enregistrée depuis la mi-juin et une reprise de nos activités à des niveaux comparables à ceux de 2019. Le Groupe démontre ainsi sa résilience et sa réactivité. Sur l’ensemble de l’année, sans nouvelles mesures de restrictions générales liées à l’évolution de la situation sanitaire, l’impact de la crise sur notre chiffre d’affaires devrait être contenu et notre marge d’EBITDA maintenue à un niveau élevé. Ceci, grâce à la forte mobilisation de nos collaborateurs et de notre réseau de distribution, et aux mesures d’économies mises en oeuvre dès mars dernier. »

Croissance des mises de +6 % sur le trimestre, à 4,4 milliards d’euros, et stabilité du chiffre d’affaires, à 0,5 milliard d’euros.

Sur le trimestre, la dynamique enregistrée depuis mi-juin s’est accélérée, engendrant une croissance des mises de +6 %, avec un été atypique au cours duquel FDJ a bénéficié de facteurs favorables, notamment un calendrier de manifestations sportives fourni à la suite du décalage de nombreux événements initialement prévus au deuxième trimestre.

FDJ a enregistré :

- Une forte croissance des paris sportifs, +27 % à près de 1 milliard d’euros, tant en ligne qu’en point de vente.

- Une légère progression de l’activité loterie, +1 % à 3,4 milliards d’euros, caractérisée par :

Des mises tirage stables : Ce qui constitue une bonne performance dans la mesure où les mises tirage du troisième trimestre 2019 avaient été particulièrement élevées car elles avaient bénéficié de cycles longs exceptionnels; Compte tenu également du bon redémarrage d'Amigo.

Des mises des jeux instantanés en légère croissance, +2 % à 2 milliards d’euros ; FDJ a, en effet, dès l’été, renoué avec l’animation de son portefeuille de jeux.

- Des mises en progression sur tous les canaux de distribution :

En point de vente de +3 %, à près de 4 milliards d’euros ;

En ligne de +44 %, à près de 0,4 milliard d’euros, avec notamment la poursuite de la très bonne performance de la loterie en ligne, en croissance de plus de 40 %.

Les gains des joueurs ressortent à 3 milliards d’euros, en progression de plus de +9 %, soit un taux de retour aux joueurs (TRJ) de 69,3 %, à comparer à 67,3 % au troisième trimestre 2019. La progression du TRJ reflète l’évolution du mix des mises, avec une part plus importante des paris sportifs dont le TRJ a enregistré une forte augmentation. Celle-ci est liée notamment à plusieurs compétitions de football dont les résultats étaient plus aisément prédictibles, contrairement à ceux du 1er semestre 2020.

Ainsi, le produit brut des jeux (PBJ = mises - gains des joueurs), qui s’élève à 1,3 milliard d’euros, est quasi stable ; en conséquence, le produit net des jeux (PNJ = PBJ - contribution aux finances publiques), qui constitue l’essentiel du chiffre d’affaires du Groupe est également quasi stable.

Le chiffre d’affaires du groupe FDJ ressort à 0,5 milliard d’euros (+0,2%).

En cumul à fin septembre, les mises atteignent 11,3 milliards d’euros, en recul de -10 % par rapport aux neuf premiers mois de l’exercice 2019. La progression du TRJ du troisième trimestre permet d’enregistrer un TRJ à fin septembre de 68,1 %, quasi stable par rapport aux neuf premiers mois de 2019 (68,2 %), et en légère augmentation par rapport au premier semestre 2020 (67,3 %).

Ainsi, le chiffre d’affaires à fin septembre ressort à 1,4 milliard d’euros, en recul de -10 % par rapport à celui de fin septembre 2019. Pour mémoire les mises et le chiffre d’affaires s’inscrivaient, à fin juin, respectivement en recul de -18 % et -15 %.

Les variations sont calculées par rapport à des données 2019 retraitées de la nouvelle fiscalité entrée en vigueur au 1er janvier 2020, intégrant Sporting Group en année pleine, et sans retraitement des cycles longs loterie exceptionnels 2019. Ces derniers sont retraités dans les variations annuelles.

Perspectives 2020

Sans nouvelle dégradation significative de l’environnement sanitaire, qui se traduirait par de nouvelles fermetures de points de vente ou l’annulation et le report des principales compétitions sportives, le groupe FDJ anticipe une légère progression des mises au quatrième trimestre. Cette progression sera notamment soutenue par un calendrier loterie fourni, avec le relancement de Keno, de Mots Croisés et d’Amigo, et le lancement d’un second jeu phygital « Qui veut gagner des Millions ». Quant au calendrier des paris sportifs, il est globalement comparable à celui du quatrième trimestre 2019. En conséquence, les mises annuelles ressortiraient à environ 16 milliards d’euros, soit un recul limité à -6 % sur l’ensemble de l’année.

Sur cette base, avec l’hypothèse d’un TRJ annuel proche de celui enregistré à fin septembre et compte tenu du plan d’économies de plus de 80 millions d’euros2, le Groupe réaliserait un chiffre d’affaires de l’ordre de 1,9 milliard d’euros, en recul de -7 %, et une marge d’EBITDA de l’ordre de 21 % (20,6 % en 2019 sur une base retraitée), avec un taux de conversion de l’EBITDA en cash-flow libre3 maintenu à plus de 80 %.

Prochaine communication financière du Groupe

Le Groupe communiquera ses résultats 2020 le 12 février 2021, avant Bourse.

A propos du groupe FDJ

Loterie nationale et leader français des jeux d’argent, 2ème loterie en Europe et 4ème au monde, FDJ propose en point de vente et en ligne une offre grand public, ludique, responsable et sécurisée de jeux de loterie (tirage et jeux instantanés) et de paris sportifs (ParionsSport). Les performances de FDJ sont portées par un portefeuille de marques iconiques et nouvelles, le 1er réseau de vente de proximité en France, un marché en croissance, des investissements récurrents et une stratégie d’innovation pour renforcer l’attractivité de son offre et de sa distribution, avec une expérience de jeu enrichie.

Le groupe FDJ est coté sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (Compartiment A - FDJ.PA) et fait notamment partie des indices SBF 120, Euronext Vigeo 20, STOXX Europe 600, MSCI Europe et FTSE Euro.

Pour plus d’informations, www.groupefdj.com

Annexes

Données 2019 retraitées, avec l’application en année pleine de la nouvelle fiscalité entrée en vigueur à partir du 1er janvier 2020, en intégrant Sporting Group en année pleine et sans retraitement des cycles longs loterie.

En M€ 30.09.2020 30.09.2019 Variation

09.2020 vs

09.2019 30.09.2019

retraité Variation

09.2020 vs

09.2019

retraité Mises* 11 277 12 540 -10,1 % 12 579 -10,4 % Dont loterie 9 188 9 980 -7,9 % 9 980 -7,9 % Jeux de loterie instantanée** 5 605 6 084 -7,9 % 6 015 -6,8 % Jeux de tirage 3 583 3 897 -8,1 % 3 965 -9,6 % Dont paris sportifs 2 060 2 559 -19,5 % 2 559 -19,5 % Mises numérisées*** 2 460 2 408 +21,6 % 2 408 +21,6% Mises dans le réseau physique 10 249 11 766 -12,9 % 11 766 -12,9 %

* Les mises sont les enjeux des joueurs et ne constituent pas le chiffre d’affaires du groupe FDJ

** Principalement jeux de grattage (en point de vente et en ligne)

*** Les mises numérisées regroupent les mises en ligne et les mises dématérialisées en points de vente c’est-à-dire utilisant un service digital / une application pour leur préparation, avant enregistrement par le détaillant

En M€ 30.09.2020 30.09.2019 Var°

09.2020 vs

09.2019 30.09.2019

retraité Var°

09.2020 vs

09.2019

retraité Mises 11 277 12 540 -10,1 % 12 579 -10,4 % Gains des joueurs 7 678 8 524 -9,9 % 8 574 -10,4 % Taux de retour aux joueurs 68,1 % 68,0 % 68,2 % Produit brut des jeux (PBJ) 3 598 4 015 -10,4 % 4 005 -10,2 % PBJ en % des mises 31,9% 32,0 % 31,8 % Produit net des jeux (PNJ) 1 323 1 400 -5,5 % 1 470 -10,0 % PNJ en % des mises 11,7% 11,2 % 11,7 % Chiffre d'affaires 1 352 1 420 -4,8 % 1 498 -9,7 %

1 EBITDA : résultat opérationnel courant retraité des dotations aux amortissements

2 Plus de 80 millions d’euros d’économies par rapport aux prévisions budgétaires 2020 initiales du Groupe et plus de 30 millions d’euros d’économies par rapport à 2019

3 Cash flow libre = flux de liquidité généré par l'exploitation après investissements liés à l’exploitation

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20201014005756/fr/