La Française des Jeux : Révélation des dix-huit sites emblématiques 2022 de la Mission Patrimoine - Plus de 100 millions d'euros collectés en quatre ans grâce aux jeux Mission Patrimoine

L'offre de jeux Mission Patrimoine est bien connue des Français. Parmi les joueurs du jeu de grattage Mission Patrimoine, 36 % y ont joué presque chaque année (soit deux ou trois éditions sur quatre) et 21 % chaque année. Pour les tirages Loto Mission Patrimoine, 31 % y ont joué presque chaque année et 28 % chaque année.

Parmi les six-cent-quarante-cinq projets sélectionnés depuis 2018 par la Mission Patrimoine, cent-cinquante-six sites ont d'ores et déjà été restaurés et deux-cent-sept sont en cours de restauration.

Pour Stéphane Pallez, Présidente directrice générale du groupe FDJ : « Nous sommes très fiers d'avoir collecté, en quatre ans, plus de 100 millions d'euros au profit du patrimoine en péril, dont plus de 28 millions d'euros au titre de l'édition 2021. Cela montre la mobilisation des Français pour soutenir la restauration de tous les patrimoines sur l'ensemble des territoires. FDJ est pleinement engagée dans la durée pour cette cause nationale avec une offre de jeux spécifique et aussi des actions de mécénat et des chantiers d'insertion soutenus par sa Fondation d'entreprise. »

Boulogne, le 14 mars 2022 - A l'occasion de la révélation des dix-huit sites emblématiques 2022, FDJ rappelle que plus de 100 millions d'euros ont déjà été collectés depuis 2018. Ce résultat a été rendu possible grâce à l'offre de jeux dédiée à la Mission Patrimoine pour la sauvegarde du patrimoine en péril, portée par Stéphane Bern, déployée par la Fondation du patrimoine et soutenue par le ministère de la Culture.

Par ailleurs, 81 % des joueurs de grattage et 84 % des joueurs des tirages Loto comptent rejouer à chacun de ces jeux.

Le groupe FDJ et sa Fondation d'entreprise mobilisés pour le patrimoine

En 2021, le groupe FDJ a prolongé jusqu'en 2024 son engagement en tant que mécène de la Fondation du patrimoine à hauteur de 2 millions d'euros et soutiendra, chaque année, un projet spécifique proposé par la Fondation du patrimoine.

De son côté, la Fondation d'entreprise FDJ apporte une dotation de 400 000 euros pour la période 2021-2022, en faveur des dispositifs d'insertion sociale et professionnelle impérativement déployés sur les chantiers de restauration des sites sélectionnés.

Le premier projet soutenu par le Groupe est la restauration du site de la YMCA à Paris. Situé rue de Trévise dans le IXe arrondissement, cet immeuble comprend un foyer pour les jeunes étudiants ou travailleurs, ainsi que diverses activités culturelles et sportives. Il accueille également le plus vieux terrain de basket au monde. L'ambition du projet a convaincu FDJ, tout comme sa Fondation d'entreprise, d'apporter un soutien exceptionnel sur deux ans. Au total, FDJ versera à la Fondation du patrimoine un million d'euros et la Fondation FDJ, 400 000 euros.

Pour plus d'informations : https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/le-14- trevise-lieu-historique-du-ymca-a-paris

