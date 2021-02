La Française des Jeux : Super Loto de la Saint-Valentin mis en jeu à 13 millions d'euros vendredi

Communiqué de presse

Super Loto de la Saint-Valentin mis en jeu à 13 millions d'euros vendredi

Boulogne, le 10 février 2021 - FDJ propose ce vendredi 12 février un jackpot Super Loto de 13 millions d'euros (mise de 3 euros) pour célébrer la fête des amoureux, un tirage événementiel devenu une tradition pour Loto.

L'année dernière, un joueur de Saône-et-Loire avait remporté le jackpot de la Saint-Valentin le soir-même du tirage. Il avait notamment déclaré vouloir gâter ses proches et s'offrir une cave à vins. Aujourd'hui, il a réalisé ses projets et profite de sa passion pour l'œnologie à laquelle il donnera prochainement un tour nouveau. Il a également acheté des biens immobiliers pour lui et sa famille.

Cet événement fait l'objet d'un Super Loto : 13 millions d'euros minimum sont mis en jeu, tous les rangs de gains sont boostés et cinquante codes gagnants à 20 000 euros sont proposés, comparé à dix habituellement.

Rendez-vous incontournable pour les Français, ce tirage événementiel dure depuis plus de quinze ans. Auparavant, cet événement était célébré sous forme d'un jackpot boosté (10 millions d'euros).

De manière générale, les Super Loto génèrent en moyenne 4 à 5 millions de prises de jeu, comparé à 2 millions en moyenne pour un tirage classique.

Le prochain Super Loto de 13 millions d'euros minimum est prévu le vendredi 21 mai pour célébrer l'anniversaire du Loto, qui fêtera ses 45 ans.

Pour mémoire, le tirage Loto est habituellement proposé le lundi, mercredi et samedi mais lors d'événements spéciaux tels que Noël ou le Nouvel An, le jour du tirage peut être modifié.

A propos du groupe FDJ

Loterie nationale et leader français des jeux d'argent, 2ème loterie en Europe et 4ème au monde, FDJ propose en point de vente et en ligne une offre grand public, ludique, responsable et sécurisée de jeux de loterie (tirage et jeux instantanés) et de paris sportifs (ParionsSport). Les performances de FDJ sont portées par un portefeuille de marques iconiques et nouvelles, le 1er réseau de vente de proximité en France, un marché en croissance, des investissements récurrents et une stratégie d'innovation pour renforcer l'attractivité de son offre et de sa distribution, avec une expérience de jeu enrichie.

Le groupe FDJ est coté sur le marché réglementé d'Euronext à Paris (Compartiment A - FDJ.PA) et fait notamment partie des indices SBF 120, Euronext Vigeo 20, STOXX Europe 600, MSCI Europe et FTSE Euro.

