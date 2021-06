La Française des Jeux : ​​​​​​​La Fondation FDJ soutient sept projets associatifs en Ile-de-France, grâce à son appel à projets « Détaillants Solidaires »

Le projet « MobMob » prévoit la mise en place d'un service de mobilité solidaire en Seine-et-Marne pour des personnes en précarité économique ou en isolement social. Ce service sera disponible tous les jours et en continu, et assuré par des personnes éloignées de l'emploi.

Le projet de l'association Un pas vers la vie vise à financer l'aménagement de quatre salles éducatives et d'une salle collective accueillant des enfants en situation de handicap dans la région Occitanie. Ce centre leur offrira un enseignement personnalisé dans les meilleures conditions possibles et viendra compléter l'offre insuffisante de structures d'accueil pour ces jeunes.

Créée en 1993, la Fondation d'entreprise FDJ agit en faveur de l'égalité des chances. Elle soutient des associations utilisant le jeu comme levier d'intégration et d'innovation sociale pour l'éducation et l'insertion de publics fragiles, en situation de handicap, de précarité ou d'isolement. Avec un budget de 18 millions d'euros sur la période 2018-2022, la Fondation FDJ accompagne une centaine de projets par an sur tout le territoire.

Pour François Grenier, Responsable régional de FDJ : « L'opération « Détaillants Solidaires » est une occasion concrète de mettre en lumière l'engagement des commerçants de proximité dans la vie locale. Dans la droite ligne de la raison d'être du Groupe et de son engagement sociétal, « Détaillants Solidaires » est une initiative qui permet de soutenir des projets variés au service des habitants et des territoires. »

Tous les ans, la Fondation FDJ organise un appel à projets « Détaillants Solidaires », offrant la possibilité aux 30 000 partenaires commerçants du Groupe de présenter un projet solidaire porté par une association locale dont la cause leur tient à cœur. Ces associations doivent œuvrer dans les champs d'action de la Fondation que sont l'éducation et l'insertion. Trente-trois associations, parmi l'ensemble des candidatures déposées entre janvier et septembre 2020, ont reçu une dotation allant jusqu'à trois mille euros, dont sept en Ile-de-France.

Paris (75)

La Consigne , 41 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris

Essai du bout du monde » est un projet solidaire, éducatif et citoyen de l'association Rugby

Olympique de Pantin, qui vise à rapprocher les jeunes femmes du quartier des Courtilières d'une pratique sportive régulière et émancipatrice. En engageant douze jeunes sportives originaires de quartiers prioritaires dans un rôle d'ambassadrice de l'égalité, ce projet a l'ambition de faire tomber les représentations par le sport et le jeu.

Le tabac du terminus , 8 Rue de la Porte de Saint-Cloud, 75016 Paris

Le projet porté par l'association FC Romainville est centré autour de l'égalité des chances et de l'insertion sociale. Grâce à ce projet, l'association vise à développer la pratique du football dans les quartiers prioritaires de Seine-Saint-Denis, en accompagnant une vingtaine de jeunes de moins de seize ans dans la pratique de ce sport.



Le projet porté par l'association FC Romainville est centré autour de l'égalité des chances et de l'insertion sociale. Grâce à ce projet, l'association vise à développer la pratique du football dans les quartiers prioritaires de Seine-Saint-Denis, en accompagnant une vingtaine de jeunes de moins de seize ans dans la pratique de ce sport.

A Jean Bart , 2 Rue Jouffroy d'Abbans, 75017 Paris

Le projet retenu consiste à développer le pôle ludique de l'association Assoce, qui regroupe le café ludique et le Bocal (ludothèque de plein air), et d'étendre les heures d'ouverture de ces structures. L'Assoce intervient auprès des publics des 17e et 18e arrondissements de Paris pour favoriser l'accès à la culture et aux loisirs.

Val d'Oise (95)

La Tabatière , 23 Mail Mendès France, 95490 Vauréal

Le projet « Quad de travail » a pour objectif de proposer aux bénéficiaires de l'association un véhicule de type quad afin qu'ils puissent intervenir sur des sentiers difficiles situés au cœur du parc naturel du Vexin pour y effectuer des travaux.

L'association Quadricycle a pour objet de faire découvrir aux personnes en situation de handicap les

sports mécaniques comme le quad, la moto, la moto-neige, etc. Elle propose également de l'emploi aux personnes en situation de handicap par le biais de sa structure d'insertion.

Hauts-de-Seine (92)

Les volutes du château , 6 Rue du Château, 92200 Neuilly-sur-Seine

La vie de l'IME en photo et vidéo » , projet porté par l'association Unapei92 IME Le Phare, a pour objectif la diffusion d'un livre de photos mettant en avant le quotidien des enfants au sein de l'IME. L'association Unapei92 IME Le Phare accueille cinquante-cinq enfants et adolescents déficients intellectuels âgés de 6 à 20 ans.

