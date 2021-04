La Française des Jeux : Avis de recherche - Dix jours pour que le gagnant Euromillions - My Million du 29 janvier 2021 dans les Pyrénées-Orientales se fasse connaître

Communiqué de presse

Avis de recherche

Dix jours pour que le gagnant

Euromillions - My Million du 29 janvier 2021 dans les Pyrénées-Orientales se fasse connaître

Boulogne, le 20 avril 2021 - La Française des Jeux (FDJ) recherche jusqu'au jeudi 29 avril, minuit, le joueur qui a validé son reçu de jeu Euromillions dans les Pyrénées-Orientales le 29 janvier dernier et qui a remporté 1 million d'euros au tirage My Million1.

Code gagnant My Million : FS 781 4350

Le gagnant, s'il se reconnaît, peut appeler le service clients de FDJ au 09 69 36 60 602, qui le mettra ensuite en contact avec le service relations gagnants.

Il s'agit du huitième gain My Million remporté dans les Pyrénées-Orientales depuis le lancement du jeu le 1er février 2014. Au total, 892 codes My Million ont été tirés au sort, répartis sur toute la France3.

Pour rappel, My Million est un jeu associé à Euromillions, qui garantit un gagnant à 1 million d'euros en France à chaque tirage Euromillions (le mardi et le vendredi). Toutes les combinaisons jouées en France se voient automatiquement attribuer un code My Million (deux lettres et sept chiffres). Le jeu My Million prévoit le tirage au sort d'un code gagnant parmi l'ensemble des codes attribués en France.

Les trois précédents gains My Million dans les Pyrénées-Orientales (66)

1 000 013,20€ BANYULS SUR MER 29/06/2018 1 000 000,00€ AMELIE LES BAINS PALALDA 30/03/2018 1 000 000,00€ ARGELES SUR MER 21/02/2017

Suite à la crise de la Covid-19, la date limite de paiement de ce gain a été allongée de 30 jours (soit 90 jours pour se faire connaître vs. 60 jours habituellement) Appel non surtaxé République Française ou Principauté de Monaco

