La Française des Jeux : Divertissement - La plateforme de jeux gratuite « Go Mojo » fête son premier anniversaire

Communiqué de presse

2 juillet 2021

Divertissement

La plateforme de jeux gratuite « Go Mojo »

fête son premier anniversaire

FDJ a lancé l'année dernière « Go Mojo », une plateforme gratuite de jeux digitaux permettant de remporter jusqu'à 100 000 euros par semaine. Après une première année d'existence, près de 300 000 euros ont déjà été remportés parmi les 250 000 inscrits à la plateforme.

Go Mojo, propose déjà une vingtaine de jeux interactifs aux univers très variés et colorés, disponible sur App Store et Play Store. Ce catalogue de jeux devrait encore être significativement enrichi d'ici la fin de l'année. FDJ poursuit avec cette offre sa dynamique de développement numérique et d'innovation, tout en développant de nouvelles activités de divertissement.

Joyeux anniversaire Go Mojo !

Depuis un an, les joueurs répondent présents à ce rendez-vous. Plus de 250 000 inscrits ont déjà pu se divertir grâce à Go Mojo. Réservée aux plus de 18 ans, la plateforme a fait gagner près de 66 000 joueurs et a redistribué près de 300 000 euros de gains.

Pour accompagner sa première bougie, la plateforme met en jeu, du 21 juin au 2 juillet 2021, une dotation exceptionnelle réservé aux inscrits. Pendant deux semaines, sous le principe d'une tombola (un gagnant unique garanti tiré au sort parmi les participants), Go Mojo offre à chaque joueur la possibilité de doubler son salaire1.

Ce premier anniversaire de Go Mojo marque le succès et la pérennisation de la collaboration entre FDJ et Redpill et c'est un très bon signe pour ce type d'alliance dont le marché français a tant besoin », souligne Sergine Dupuy co-présidente du groupe Redpill.

Avec cette première offre 100 % gratuite, FDJ confirme sa volonté d'innover pour satisfaire un nombre toujours plus important de joueurs. La diversité des jeux proposés par Go Mojo plonge les utilisateurs au sein d'univers extrêmement variés, pour leur plus grand plaisir. », explique Quentin Baule en charge de la stratégie et du développement des nouvelles activités de divertissement du groupe FDJ.

Go Mojo, qu'est-ce que c'est ?

Créé en juin 2020, Go Mojo est né de l'alliance entre le groupe FDJ et Redpill, groupe media de nouvelle génération, expert de l'innovation et de la technologie.

Go Mojo repose sur un système de points, les « balles », que les joueurs utilisent pour miser sur les différents types de jeux. La majorité des jeux permet de miser des balles pour en récolter davantage mais les joueurs peuvent aussi miser leurs balles sur des jeux permet de gagner des euros. Par ailleurs, chaque mercredi et dimanche à 20h, jusqu'à 100 000 euros sont à gagner sur le jeu de tirage phare Go Mojo.

1 Opération promotionnelle organisée par La Française des Jeux du lundi 21 juin au vendredi 2 juillet inclus sur l'application Go Mojo. À gagner : un lot d'une valeur égale à une fois le montant du salaire net avant impôt du gagnant sur le revenu du mois précédant sa participation à l'opération, dans la limite de 2 000 euros maximum et de 1 200 euros minimum ou un lot d'une valeur unitaire de 1 200 euros si le gagnant n'est pas salarié. Voir conditions dans le règlement de l'opération publié sur l'application Go Mojo.

