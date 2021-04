La Française des Jeux : FDJ et la Fondation d'entreprise FDJ prolongent leur mécénat en faveur de la Fondation du patrimoine

Le mécénat de la Fondation d'entreprise FDJ, consacré au financement de chantiers d'insertion, a permis d'accompagner trois cent cinquante personnes en trois ans sur neuf chantiers de restauration de sites en péril. L'objectif est de permettre à des publics éloignés de l'emploi de participer à ces chantiers et, pour la majorité d'entre eux, d'en sortir avec des qualifications ou un emploi. Face au chômage et à l'exclusion sociale, la restauration du patrimoine est une source d'opportunités professionnelles,

Charles Lantieri, Directeur général délégué du groupe FDJ et Président de la Fondation d'entreprise FDJ, a déclaré : « Nous sommes fiers de participer à la restauration du patrimoine national grâce à nos jeux Mission Patrimoine, mais aussi grâce aux actions de mécénat du Groupe et de sa Fondation. Le mécénat vient renforcer l'implication du Groupe pour cette cause partagée sur l'ensemble du territoire. »

Le groupe FDJ prolonge son engagement en tant que mécène jusqu'en 2024, à hauteur de 2 millions d'euros, et soutiendra chaque année un projet spécifique proposé par la Fondation du patrimoine. De son côté, la Fondation d'entreprise FDJ apportera une dotation de 400 000 euros pour la période 2021-2022, en faveur des dispositifs d'insertion sociale et professionnelle déployés sur les chantiers de restauration des sites sélectionnés.

Boulogne, le 8 avril 2021 - FDJ et sa Fondation d'entreprise renouvellent et intensifient leur soutien à la Fondation du patrimoine en signant deux nouvelles conventions de mécénat.

En 2020, trois chantiers de restauration ont été sélectionnés pour bénéficier du soutien de la Fondation d'entreprise FDJ : la Jumenterie du Lude (Sarthe), les Murs à Pêches de Montreuil (Seine-Saint-Denis) et le Château de Rochefort à Asnières-en-Montagne (Côte d'Or).

La Fondation d'entreprise FDJ

Créée en 1993, la Fondation d'entreprise FDJ agit en faveur de l'égalité des chances. Elle soutient des associations utilisant le jeu comme levier d'intégration et d'innovation sociale pour l'éducation et l'insertion de publics fragiles, en situation de handicap, de précarité ou d'isolement. Avec une dotation de 18 millions d'euros sur la période 2018-2022, la Fondation FDJ accompagne une centaine de projets par an sur tout le territoire.

A propos du groupe FDJ

Loterie nationale et leader français des jeux d'argent, 2ème loterie en Europe et 4ème au monde, FDJ propose en point de vente et en ligne une offre grand public, ludique, responsable et sécurisée de jeux de loterie (tirage et jeux instantanés) et de paris sportifs (ParionsSport). Les performances de FDJ sont portées par un portefeuille de marques iconiques et nouvelles, le 1er réseau de vente de proximité en France, un marché en croissance, des investissements récurrents et une stratégie d'innovation pour renforcer l'attractivité de son offre et de sa distribution, avec une expérience de jeu enrichie.

Le groupe FDJ est coté sur le marché réglementé d'Euronext à Paris (Compartiment A - FDJ.PA) et fait notamment partie des indices SBF 120, Euronext Vigeo 20, STOXX Europe 600, MSCI Europe et FTSE Euro.

Pour plus d'informations, www.groupefdj.com

@FDJ FDJ @FDJ_officiel @FDJ Contact presse Contact relations investisseurs 01 41 10 33 82 | servicedepresse@lfdj.com 01 41 04 19 74 | invest@lfdj.com

Groupe FDJ | La Française des Jeux

3-7, quai du Point du Jour - CS10177 92650 Boulogne-Billancourt Cedex www.groupefdj.com

2/2