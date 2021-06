La Française des Jeux : Parions Pizza, la première pizzeria où on peut parier en commandant ses pizzas

Communiqué de presse

10 juin 2021

Parions Pizza, la première pizzeria où on peut

parier en commandant ses pizzas

C'est jour de match ! Et qui dit match, dit pizza entre amis. Alors que les Français ont hâte de se retrouver autour de l'événement football de l'année, ParionsSport, la marque de paris sportifs du groupe FDJ, lance, avec l'agence Rosa Paris, un concept inédit de pizzeria éphémère : « Parions Pizza », la première pizzeria qui permet de parier sur les matchs en commandant ses pizzas.

Les pizzerias éphémères « Parions Pizza » seront installées, dès le 11 juin, à Paris, Marseille et Lyon. Elles proposeront chaque jour un menu différent en fonction des rencontres de la compétition. A chaque nation sa pizza, imaginée et confectionnée par un pizzaiolo.

Par exemple, lorsque la France affrontera l'Allemagne le 15 juin, les supporters auront trois options : soutenir les Bleus en commandant la pizza « Cocorico », soutenir l'équipe allemande en commandant « L'allemande », ou choisir le match nul en commandant une pizza 50/50.

Le principe est simple : le client passe commande et repart avec sa pizza et un pari gratuit de la même valeur s'il est majeur. Avec « Parions Pizza », ParionsSport rappelle que le partage fait partie intégrante de l'expérience du pari. Parce que la passion, c'est comme la pizza, c'est meilleur partagé.

Le partage est d'ailleurs le thème de la dernière campagne de communication de ParionsSport, dont la signature est « Le pari est plus fort quand on le vit ensemble ». Imaginée par Rosa Paris et réalisée par Lou Escobar, cette campagne est diffusée à la télévision, à la radio, en affichage urbain et sur les réseaux sociaux depuis le 2 juin. Une ode au collectif, au vivre ensemble mais surtout à l'émotion partagée des grands évènements sportifs.

L'identité de « Parions Pizza » a été confiée à Alexandre Nart, jeune réalisateur et illustrateur, dont les dessins pop, colorés et un brin rétros correspondent parfaitement à l'ambiance bon enfant des soirées pizza-football entre amis. L'opération sera également relayée sur les réseaux sociaux, où des invités s'affronteront dans les cuisines de « Parions Pizza » pour réaliser une pizza inédite et discuter football par la même occasion.

Parions Pizza » : Paris : 3 rue Bachaumont, 75002. Lyon : 45 quai Rambaud, 69002. Marseille : 21 boulevard Baille, 13006.

