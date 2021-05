La Française des Jeux : ParionsSport devient partenaire de l'Open Parc Auvergne Rhône Alpes - ATP 250 à Lyon

Communiqué de presse

Boulogne, le 12 mai 2021 - ParionsSport, la marque de paris sportifs de FDJ, devient partenaire officiel de l'Open ATP 250 Lyon, où les têtes d'affiches Diego Schwartzman, Matteo Berrettini David Goffin, Gaël Monfils, Jannik Sinner, Aslan Karatsev, Ugo Humbert ou encore Jo Tsonga vont s'affronter du 17 au 23 mai, une semaine avant le début de Roland Garros.

ParionsSport va proposer une offre complète de paris sportifs sur l'Open Parc Auvergne Rhône Alpes ATP 250 de Lyon : avec par exemple plus de cinquante paris par rencontre et une trentaine de paris lors de chaque « live betting » pour son offre en ligne, mais également des cotes boostées chaque jour sur ses offres en point de vente et en ligne.

Grâce à ce partenariat, ParionsSport bénéficiera d'une présence panneautique sur le court central et d'une visibilité renforcée au niveau du filet via un support (« netbox ») à ses couleurs. ParionsSport fera vivre le tournoi sur ses réseaux sociaux, permettant de gagner notamment une rencontre virtuelle avec l'un des joueurs français participant au tournoi.

Opérateur de référence en France, ParionsSport propose une offre complète de paris sportifs en ligne et dans les vingt-sept mille points de vente FDJ proposant l'offre. Le tennis représente le deuxième sport le plus misé pour la marque ParionsSport derrière le football et devant le basketball. ParionsSport, qui a réalisé 3,2 milliards d'euros de mises en 2020, est déjà partenaire de l'Olympique Lyonnais et de l'Olympique de Marseille et soutient une centaine de clubs de football amateur en leur fournissant des tenues et équipements sportifs. ParionsSport est également le partenaire exclusif de la NBA en France pour le secteur des paris sportifs.

Loterie nationale et leader français des jeux d'argent, 2ème loterie en Europe et 4ème au monde, FDJ propose en point de vente et en ligne une offre grand public, ludique, responsable et sécurisée de jeux de loterie (tirage et jeux instantanés) et de paris sportifs (ParionsSport). Les performances de FDJ sont portées par un portefeuille de marques iconiques et nouvelles, le 1er réseau de vente de proximité en France, un marché en croissance, des investissements récurrents et une stratégie d'innovation pour renforcer l'attractivité de son offre et de sa distribution, avec une expérience de jeu enrichie.

Le groupe FDJ est coté sur le marché réglementé d'Euronext à Paris (Compartiment A - FDJ.PA) et fait notamment partie des indices SBF 120, Euronext Vigeo 20, STOXX Europe 600, MSCI Europe et FTSE Euro.

