Loto

Une famille remporte 15 millions d'euros dans l'Allier, plus gros gain du département

Boulogne, le 5 avril 2022 - FDJ a remis la somme de 15 millions d'euros à la famille qui a remporté le jackpot Loto du 19 mars dernier dans l'Allier (03). Il s'agit du plus gros gain FDJ dans le département.

Le point de vente dans lequel la prise de jeu gagnante a été effectuée : Canal, 2 rue Jean Jaurès à Varennes-sur-Allier (03150).

Histoire des gagnants : la même grille depuis 1976

Dans cette famille, le père joue régulièrement à Loto depuis sa création en 1976. Depuis quarante-six ans, il valide toujours la même combinaison : celle qui lui permet aujourd'hui de remporter 15 millions d'euros en jouant avec ses proches. « Je me suis toujours dit que ce n'était pas possible ; quelle histoire ! », indique-t-il.

Au lendemain du tirage, il vérifie les résultats sur Internet et reconnaît immédiatement sa grille fétiche. Il s'empresse donc de prévenir toute sa famille pour partager cette incroyable nouvelle et la célébrer ensemble. « Ce qui impressionne sur le plus sur le coup, ce sont les zéros », raconte-t-il, amusé.

Quelques jours avant le tirage, il songe pourtant à modifier le numéro chance de sa combinaison avant de se raviser au dernier moment. « Après tant d'années, je me suis dit que j'allais encore attendre un peu avant de changer », explique-t-il.

Lors du paiement, la famille réalise qu'elle avait une chance sur 19 millions de remporter le jackpot. Le père déclare sur le ton de l'humour : « Finalement, c'est vrai qu'on est plutôt chanceux ».

La famille continue à jouer la même combinaison car « on ne change pas une équipe qui gagne ».

Elle souhaite désormais prendre le temps de la réflexion avant d'entamer de grands projets. A ce stade, les heureux gagnants pensent effectuer quelques travaux dans la maison familiale et voyager en France pour découvrir ses belles régions.

Les gagnants souhaitent conserver leur anonymat.

La combinaison gagnante : 33, 38, 41, 44, 49, numéro chance 7.

Top 5 des plus gros gains dans le département de l'Allier

15 000 002,20€ VARENNES-SUR-ALLIER 19/03/2022 Loto 5 000 000,00 € MONTLUCON 07/01/2012 Loto 4 000 041,60 € MONTLUCON 24/11/2018 Loto 3 508 448,00 € MONTLUCON 25/05/2002 Loto 3 055 526,51 € VICHY 24/06/1992 Loto

