Tour de France : FDJ poursuit son engagement en faveur du cyclisme masculin et féminin

Dans le but de promouvoir la mobilité douce et afin de sensibiliser le public à la pratique du vélo, FDJ déploie un camion atelier «recyclisme» sur chaque étape, dans lequel les mécaniciens vont enseigner, au grand public, les bons réflexes pour entretenir un vélo. Des kits de réparation et de sécurité pour vélo seront à gagner.

Depuis 2008, la Fondation d'entreprise FDJ est engagée aux côtés du Secours populaire français pour permettre à mille jeunes de découvrir le Tour de France et la pratique du BMX lors d'une journée sur la Grande Boucle. Le dispositif 2021 des « oubliés du sport » sera mis en place sur dix étapes. En douze ans, plus de treize mille jeunes bénéficiaires du Secours populaire ont pu vivre cette expérience sportive, avec le concours de A.S.O.

L'équipe cycliste FDJ - Nouvelle-Aquitaine - Futuroscope, dirigée par Stephen Delcourt, s'est quant à elle fixé pour objectif de monter sur le podium de « La Course by le Tour de France avec FDJ », grâce notamment à sa leader Cécilie Uttrup Ludwig. Evita Muzic, nouvelle championne de France sur route, aura pour objectif le top 3 du classement des meilleures jeunes.

Pour sa vingt-cinquième participation consécutive à la Grande Boucle, la formation Groupama - FDJ, dirigée par Marc Madiot, sera emmenée par Arnaud Démare et David Gaudu, avec pour objectif de remporter des victoires d'étape, en montagne, lors des étapes favorables aux sprinteurs et lors des deux contre-la-montre avec Stefan Küng.

Le Groupe poursuit ainsi son engagement en faveur du cyclisme féminin et du développement de courses féminines en France afin d'offrir une plus grande visibilité à cette discipline et favoriser la pratique de toutes.

partir de 2022, sponsorise depuis six ans « La Course by le Tour », dont ce sera la dernière édition.

Boulogne-Billancourt,le 24 juin 2021 - Acteur historique du cyclisme français, FDJ sera cette année encore Fournisseur officiel du Tour de France et sponsor de « La Course by le Tour ».

FDJ souhaite que le Tour de France soit une fête et aller à la rencontre du public. La caravane du Tour comprendra huit véhicules FDJ, dont un trike et deux chars qui arboreront les symboles de Loto avec la boule 13 et de la chance avec le trèfle à quatre feuilles. Près de quatre cent mille goodies, sans emballage plastique, seront distribués aux spectateurs au bord des routes. Des animations dans les zones départ et arrivée ainsi que dans les fan-parks sont prévues. Plus de quatre cents commerçants partenaires de FDJ se mettront aussi aux couleurs du Groupe, sponsor du cyclisme tout au long du parcours.

FDJ invite également les fans à partager leurs encouragements et leurs anecdotes sur le Tour ou encore à tenter leur chance à des jeux concours sur les réseaux sociaux de FDJ (#SupportTourFDJ). Les gagnants seront invités à assister à l'arrivée des coureurs à Paris, le 18 juillet.

Le groupe FDJ est un acteur historique du sport français depuis quarante ans. FDJ contribue ainsi au budget de l'Agence nationale du sport (ANS).

Le Groupe soutient le sport de haut niveau depuis 1991. Grâce à son programme « Challenge », il a accompagné plus de quatre cents sportifs de haut niveau, qui ont remporté cent soixante-deux médailles olympiques et paralympiques. Le programme a évolué en 2020, avec la création d'un collectif de vingt-sept athlètes, « FDJ Sport Factory ». Les athlètes sont accompagnés dans leur préparation aux grandes échéances olympiques et paralympiques, mais également dans leur parcours de formation et de reconversion. Une pépinière de trente athlètes espoirs complète ce collectif.

FDJ est partenaire officiel des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et des équipes de France olympique et paralympique à Tokyo en 2021.

Acteur historique du cyclisme en France, FDJ soutient deux équipes professionnelles : l'équipe cycliste féminine FDJ - Nouvelle- Aquitaine - Futuroscope depuis 2017 et l'équipe cycliste masculine Groupama - FDJ depuis 1997. Le Groupe est aussi partenaire de la Fédération française de cyclisme et de la Ligue nationale de cyclisme ainsi que de fédérations de sports collectifs (basket- ball, handball).

Opérateur de paris sportifs depuis 1985, le Groupe est aussi partenaire de deux clubs de football (Olympique Lyonnais et Olympique de Marseille) et partenaire exclusif de la NBA en France dans le domaine des paris sportifs, avec ses marques ParionsSport en ligne et ParionsSport point de vente.

Loterie nationale et leader français des jeux d'argent, 2ème loterie en Europe et 4ème au monde, FDJ propose en point de vente et en ligne une offre grand public, ludique, responsable et sécurisée de jeux de loterie (tirage et jeux instantanés) et de paris sportifs (ParionsSport). Les performances de FDJ sont portées par un portefeuille de marques iconiques et nouvelles, le 1er réseau de vente de proximité en France, un marché en croissance, des investissements récurrents et une stratégie d'innovation pour renforcer l'attractivité de son offre et de sa distribution, avec une expérience de jeu enrichie.

Le groupe FDJ est coté sur le marché réglementé d'Euronext à Paris (Compartiment A - FDJ.PA) et fait notamment partie des indices SBF 120, Euronext Vigeo 20, STOXX Europe 600, MSCI Europe et FTSE Euro.

