Emprunt: la Centrale des lettres de gages lève 926 millions en trois tranches

Zurich (awp) - La Centrale des lettres de gages des banques cantonales suisses a émis sous la direction de ses membres trois nouvelles séries aux conditions suivantes:

1ère tranche série 534 montant: 347 millions de francs suisses (avec clause de réouverture) taux d'intérêt: 0% prix d'émission: 101,419% durée: 6,9 ans, jusqu'au 13.03.2028 libération: 16.04.2021 écart de swap: +5 pb valeur: 110'109'652 (2) rating: Aaa (Moody's) cotation SIX dès le 15.04.2021 2. tranche série 535 montant: 207 millions de francs suisses (avec clause de réouverture) taux d'intérêt: 0,1% prix d'émission: 100,352 % durée: 11,1 ans, jusqu'au 25.05.2032 libération: 16.04.2021 écart de swap: 0 pb valeur: 110'109'653 (0) rating: Aaa (Moody's) cotation SIX dès le 15.04.2021 3. tranche série 536 montant: 372 millions de francs suisses (avec clause de réouverture) taux d'intérêt: 0,2% prix d'émission: 100,588% durée: 14,2 ans, jusqu'au 12.06.2035 libération: 16.04.2021 écart de swap: -5 pb valeur: 110'109'654 (8) rating: Aaa (Moody's) cotation SIX dès le 15.04.2021

