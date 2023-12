La Imperial Resources Inc. est une société canadienne qui se consacre à l'acquisition et à l'exploration de propriétés minières situées au Mexique. La société détient une participation d'environ 70 % dans des concessions minières, à savoir la propriété Uruachi dans l'État de Chichuahua, au Mexique. Les concessions Uruachi de la société sont constituées d'environ six concessions minières couvrant environ 12 959 hectares (ha).

Secteur Exploitations minières et métallurgie