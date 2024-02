La Sia SpA est une société basée en Italie qui opère dans le secteur de la construction et de l'ingénierie. La société opère sur le territoire italien en tant que société d'ingénierie fournissant des services de conception complets, de la conception structurelle à la conception d'installations et d'architecture. La diversité des professionnels de la société permet à La Sia de couvrir l'ensemble de la chaîne de conception avec une approche multidisciplinaire afin d'offrir aux clients un service complet. La Sia a deux secteurs d'activité : L'ingénierie et le conseil. Le secteur de l'ingénierie est dominant et se compose de quatre unités : Telco, Mobility Infrastructure, Energy, Civil and Design. La société a également continué à investir dans la R&D grâce à d'importants accords avec des universités et des organismes publics, tant au niveau national qu'européen, afin de mettre en œuvre de nouvelles méthodologies et techniques de travail pour les conceptions architecturales et structurelles technologiquement avancées.

Secteur Construction et ingénierie