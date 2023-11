(Alliance News) - Sia Spa a annoncé mardi avoir atteint une valeur de production de 11,1 millions d'euros au cours des neuf premiers mois de l'année, soit une hausse de près de 14 % par rapport aux 9,7 millions d'euros enregistrés au cours de la même période de l'année précédente.

La position financière nette a augmenté pour atteindre 4,0 millions d'euros de liquidités, contre 1,1 million d'euros de dettes au 31 décembre 2022.

Le carnet de commandes s'élève à 34,9 millions d'euros, contre 29,2 millions d'euros pour la même période en 2022, soit une augmentation de près de 20 %.

Maurizio Ciardi, président et CEO de la société, a commenté : " Le troisième trimestre de l'année confirme la tendance positive de l'activité, y compris en ce qui concerne les nouvelles industries qui caractérisent de plus en plus notre parcours. Une fois de plus, nous sommes extrêmement satisfaits de la consolidation du carnet de commandes, qui reste solide grâce aux nouveaux accords signés, bien que les revenus aient augmenté de près de 50 % par rapport au mois de juin".

"En particulier, poursuit M. Ciardi, nous sommes très satisfaits de la montée en puissance des accords signés dans le domaine vertical de la mobilité, qui nous permettent de diversifier notre portefeuille et de développer de nouveaux centres d'excellence en interne. La combinaison de ces éléments nous permet de confirmer nos objectifs pour l'année 2023, tant en termes de valeur de production que de marges".

L'action de La Sia est stable à 8,75 euros par action.

