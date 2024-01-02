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البلاغ الثاني
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تعلم شركة النقل بواسطة الأنابيب، أنّه بعد التثبّت من ملفّات المترشحين المشاركين المناظرة المعلنة من قبلها و الخاصّة بالخطّة عدد 2 ،
M2/2021 المتعلّقة بإنتداب فني سامي أوّل اختصاص التصرّف في الإنتاج
أو اللوجيستيك : ( عدد الخطط المفتوحة 1 ) ، أفضت أشغال لجنة المناظرة بالنسبة للمرحلتين الأولى و الثانية إلى النتائج التالية:
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SOTRAPIL - Société de Transport des Hydrocarbures par Pipelines SA published this content on 02 January 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 02 January 2024 14:03:36 UTC.