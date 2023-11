La-Z-Boy Incorporated est un producteur mondial de fauteuils inclinables et un fabricant/distributeur de meubles résidentiels aux États-Unis. La société fabrique, commercialise, importe, exporte, distribue et vend au détail des produits d'ameublement sous les marques La-Z-Boy, England, Kincaid et Joybird. Ses segments comprennent le segment de la vente en gros et le segment de la vente au détail. Le segment Wholesale fabrique et importe des meubles rembourrés et des meubles en bois et les vend directement aux magasins La-Z-Boy Furniture Galleries, aux opérateurs des La-Z-Boy Comfort Studio, aux espaces de marque, aux England Custom Comfort Center, aux revendeurs et à un échantillon d'autres détaillants indépendants. Le secteur de la vente au détail vend principalement des meubles rembourrés, ainsi que des meubles de rangement et d'autres accessoires aux consommateurs finaux par l'intermédiaire des magasins La-Z-Boy Furniture Galleries appartenant à la société. La société vend ses produits par le biais de multiples canaux aux détaillants ou distributeurs de meubles.

Secteur Mobiliers de maison