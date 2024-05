Labcorp Holdings Inc. propose des services de laboratoire complets qui fournissent des informations vitales pour aider les médecins, les hôpitaux, les sociétés pharmaceutiques, les chercheurs et les patients à prendre des décisions claires et sûres. En tirant parti de ses capacités inégalées en matière de diagnostic et de développement de médicaments, l'entreprise fournit des informations et accélère les innovations afin d'améliorer la santé et la qualité de vie. La société opère à travers deux segments : Laboratoires de diagnostic (Dx) et Services de laboratoire biopharmaceutique (BLS). Le segment des laboratoires de diagnostic comprend les tests de routine et les tests spécialisés/ésotériques. Dx opère à travers un réseau de centres de services aux patients, de succursales, de laboratoires de réponse rapide, de laboratoires primaires et de laboratoires spécialisés. Le secteur des services de laboratoire biopharmaceutique comprend les laboratoires de recherche de développement précoce et les services de laboratoire central. La société dessert des clients dans plus de 100 pays.

Secteur Installations et services en soins de santé