Label Vie S A : - CP relatif aux résultats annuels 2022 06/03/2023 | 10:00

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Communiqué Financier Résultats annuels 2022 Forte progression des volumes vendus +19% d'augmentation du chiffre d'affaires 19 nouveaux points de vente Le Conseil d'Administration de la société LabelVie S.A. s'est réuni, sous la présidence de Monsieur Rachid Hadni, le jeudi 02 Mars 2023 au siège administratif de la société et a procédé à l'arrêté des comptes sociaux et consolidés du Groupe au titre de l'année 2022. Chiffre d'affaires Le Groupe LabelVie a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 13.947 millions de dirhams, en progression de +19% par rapport à 2021, soit une augmentation de 2.189 millions de dirhams portée principalement par : Ouverture de 19 nouveaux points de vente. Politique commerciale agressive. Le Groupe a consacré une enveloppe d'investissement significative destinée à soutenir le pouvoir d'achat de ses clients dans un contexte de forte inflation. Résultat d'exploitation Le résultat d'exploitation a connu une progression de +19%. Cette évolution est portée par : Hausse des volumes des ventes. Maitrise des charges de fonctionnement du Groupe cantonnées, à leur niveau de l'exercice précédent, malgré un contexte inflationniste. Résultat financier Le résultat financier s'élève à +17,2 millions de dirhams en 2022 malgré un investissement de 1.173 millions de dirhams réalisé au cours de l'année. Résultat courant Le résultat courant a connu une augmentation de +20%, traduisant la résilience du Groupe et sa capacité d'adaptation sur le volet commercial et maitrise des charges dans un contexte perturbé. Résultat non courant Le résultat non courant s'élève à 196.4 millions de dirhams en 2022. Il s'agit essentiellement d'une plus-value réalisée par le Groupe suite à l'apport d'actifs fonciers et immobiliers à l'OPCI Terramis. Dividendes Le Conseil d'Administration du 02 Mars 2023 proposera à l'Assemblée Générale des Actionnaires la distribution d'un dividende de 250 millions de dirhams au titre de l'exercice 2022, soit 86,36 dirhams par action. Perspectives Pour renforcer son positionnement d'acteur multi-format, le Groupe entend maintenir en 2023 : Son programme de développement et d'ouvertures. Sa stratégie de soutien au pouvoir d'achat de ses consommateurs. Ses efforts de transformation digitale dans le but d'améliorer les performances commerciales et le service client, à travers notamment le renforcement du e-commerce. Chiffre d'affaires en MDH 13 947 11 758 +19% 20212022 Résultat d'exploitation en MDH 752 631 +19% 6,0% des ventes 20212022 Résultat courant en MDH 769 643 +20% 6,12% des ventes 20212022 Dividendes proposés* en MDH 250 200 +25% 86,36 DH par action 20212022 *hors exceptionnel Ce document est publié sur le site internet : www.labelvie.ma Direction Communication : m.arbani@labelvie.ma Communiqué Financier Principes et règles de consolidation 1- Référentiel comptable Les comptes consolidés de LabelVie S.A. sont établis conformément aux Normes Marocaines telles que prescrites par le Conseil National de Comptabilité. 2- Périmètre de consolidation Les comptes consolidés du Groupe LabelVie S.A englobent les entreprises suivantes : Hypermarché LV, S.A.S sur laquelle la société Label'Vie S.A exerce un contrôle de 95%.

Maxi LV, S.A.S, sur laquelle LabelVie S.A exerce un contrôle de 95%.

Service - LV, sur laquelle LabelVie S.A exerce un contrôle de 100%.

Mobi Market, sur laquelle LabelVie S.A exerce un contrôle de 100%.

LBV Suisse, sur laquelle LabelVie S.A exerce un contrôle de 100%.

SILAV, sur laquelle LabelVie S.A exerce un contrôle conjoint de 50%.

LBV EX, sur laquelle LabelVie S.A exerce un contrôle de 100%.

BENIZNASSEN BUSINESS CENTER, sur laquelle LabelVie S.A exerce un contrôle de 100%. Périmètre de consolidation du Groupe LabelVie 2021 2022 NOM DE SOCIETE TAUX TAUX METHODE TAUX TAUX MÉTHODE DE CONTRÔLE D'INTÉRÊT DE CONSOLIDATION DE CONTRÔLE D'INTÉRÊT DE CONSOLIDATION LABEL'VIE, S.A SOCIETE MERE (*) SOCIETE MERE (*) HLV 95% 95% INTEGRATION GLOBALE 95% 95% INTEGRATION GLOBALE MAXI LV S.A.S 95% 95% INTEGRATION GLOBALE 95% 95% INTEGRATION GLOBALE SERVICE - LV 100% 100% INTEGRATION GLOBALE 100% 100% INTEGRATION GLOBALE MOBI MARKET 100% 100% INTEGRATION GLOBALE 100% 100% INTEGRATION GLOBALE LBV SUISSE 100% 100% INTEGRATION GLOBALE 100% 100% INTEGRATION GLOBALE SILAV 100% 100% INTEGRATION GLOBALE 50% 50% INTEGRATION PROPORTIONNELLE LBV EX 100% 100% INTEGRATION GLOBALE 100% 100% INTEGRATION GLOBALE BENIZNASSEN BUSINESS CENTER 100% 100% INTEGRATION GLOBALE 100% 100% INTEGRATION GLOBALE 3- Méthodes de consolidation (*) Établissement consolidant Les entreprises contrôlées par le groupe LabelVie sont consolidées par intégration globale. LabelVie contrôle une filiale lorsqu'elle est en mesure de diriger les politiques financières et opérationnelles d'une entité afin de bénéficier de ses activités. Les sociétés HLV, MAXI LV, Service LV, Mobi Market, LBV Suisse, LBV EX, et Beniznassen Business Center sont integrées globalement. La société SILAV est consolidée par intégration proportionnelle. Les deux entités foncières Aradei Capital et Terramis, détenues respectivement à 37,62% et 100%, sont gérées et contrôlées par un Asset Manager Indépendant, de manière totalement autonome des actionnaires de la société. Les titres détenus dans ces entités sont considérés comme des placements financiers. De ce fait, elles sont hors périmètre de consolidation. 4- Opérations réciproques Les comptes réciproques résultant d'opérations internes au groupe sont annulés. 5- Principales règles d'évaluation Ecarts d'acquisition : Les écarts d'acquisition correspondant à la différence entre le coût d'acquisition des titres et l'évaluation des actifs et passifs des entreprises des entreprises acquises sont présentées sous la rubrique " Ecarts d'acquisition ".

Immobilisations incorporelles : elles se composent principalement des autres charges à répartir, des Fonds de commerce, logiciels et licences enregistrés au bilan à leur coût d'acquisition. Les logiciels et autres charges à répartir sont amortis linéairement sur une durée de 5 ans.

Immobilisations corporelles : elles sont évaluées à leur coût d'acquisition. Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction des durées d'utilisations usuelles au Maroc. Ainsi les constructions sont amorties sur 20 ans, les installations techniques, matériel et outillage sur 10 ans, le matériel informatique sur 5 ans et le matériel et mobilier de bureau, agencements et aménagement divers sur 10 ans.

Immobilisations financières : Sont constituées essentiellement des dépôts et cautionnements à plus d'un an comptabilisés à leur valeur d'acquisition.

Dettes en monnaies étrangères : Sont comptabilisées au cours figurant sur la D.U.M d'entrée, à la date de clôture de l'exercice les différences latentes de change sont comptabilisées en écart de conversion. La provision sur écarts défavorables est prise en considération dans le compte de résultat. 6- Résultat par action Le résultat net par action est calculé en divisant le résultat net consolidé par le nombre d'actions en circulation à la clôture de l'exercice. Comptes consolidésExercice du 01/01/2022 Au 31/12/2022 BILAN - ACTIF (Modèle normal) ACTIF EXERCICE EX PRECEDENT BRUT AMORT.-PROV. NET Net IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A) FRAIS PRELIMINAIRES

CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B) 2 045 770 584,88 649 641 182,31 1 396 129 402,57 1 162 389 071,48 . IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 1 400 563 343,36 586 357 485,91 814 205 857,45 690 376 658,12 . BREVETS, MARQUES, DROITS & VAL. SIMILAIRES 88 325 692,34 63 283 696,40 25 041 995,94 23 934 307,22 . FONDS COMMERCIAL 439 838 087,10 439 838 087,10 424 838 087,10 . ECART D'ACQUISITION 117 043 462,08 117 043 462,08 23 240 019,04 IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C) 4 237 245 366,89 1 334 438 059,40 2 902 807 307,49 3 464 020 067,56 . TERRAINS 480 674 781,98 480 674 781,98 922 213 467,14 . CONSTRUCTIONS 743 067 530,79 129 815 464,75 613 252 066,04 991 155 434,94 . INSTAL. TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE 1 206 431 676,45 622 560 475,62 583 871 200,83 514 470 148,53 . MATERIEL DE TRANSPORT 1 742 358,13 1 572 162,06 170 196,07 235 564,16 . MOBILIER, MAT. DE BUREAU ET AMENAG. DIVERS 1 353 089 462,91 524 387 878,18 828 701 584,73 689 054 673,60 . AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 122 815 403,82 56 102 078,79 66 713 325,03 52 640 420,96 . IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS 329 424 152,81 329 424 152,81 294 250 358,23 IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D) 2 248 443 770,09 2 248 443 770,09 1 096 611 869,67 . PRETS IMMOBILISES . AUTRES CREANCES FINANCIERES 33 345 771,10 33 345 771,10 32 881 366,06 . TITRES DE PARTICIPATION 2 215 097 998,99 2 215 097 998,99 1 063 730 503,61 . AUTRES TITRES IMMOBILISES ECART DE CONVERSION - ACTIF (E) . DIMINUTION DES CREANCES IMMOBILISEES . AUGMENTATION DES DETTES DE FINANCEMENT TOTAL I = (A + B + C + D + E) 8 531 459 721,86 1 984 079 241,71 6 547 380 480,15 5 723 021 008,71 STOCKS (F) 2 457 056 489,71 4 006 473,72 2 453 050 015,99 1 959 694 719,27 . MARCHANDISES 2 328 796 057,42 4 006 473,72 2 324 789 583,70 1 941 424 350,19 . MATIERES ET FOURNITURES CONSOMMABLES 20 828 512,67 20 828 512,67 18 270 369,08 . PRODUITS EN COURS 107 431 919,62 107 431 919,62 . PROD. INTERMEDIAIRES & PROD. RESIDUELS . PRODUITS FINIS CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G) 1 844 315 879,66 50 912 890,77 1 793 402 988,89 1 587 371 918,93 . FOURNISSEURS DEBITEURS, AVANCES ET ACOMPTES 207 205 249,80 207 205 249,80 165 530 611,04 . CLIENTS ET COMPTES RATACHES 776 920 570,46 50 912 890,77 726 007 679,69 626 117 388,13 . PERSONNEL 13 891 175,25 13 891 175,25 11 966 799,21 . ETAT 695 799 412,82 695 799 412,82 685 273 761,00 . COMPTES D'ASSOCIES 0,00 5 850 000,00 . AUTRES DEBITEURS 148 682 062,26 148 682 062,26 86 964 222,14 . COMPTES DE REGULARISATION ACTIF 1 817 409,08 1 817 409,08 5 669 137,41 TITRES & VALEURS DE PLACEMENT (H) 236 845 278,87 236 845 278,87 218 565 449,14 ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (I) 961 907,09 961 907,09 120 285,25 (ELEMENTS CIRCULANTS) TOTAL II (F + G + H + I) 4 539 179 555,33 54 919 364,49 4 484 260 190,84 3 765 752 372,59 TRESORERIE - ACTIF . CHEQUES ET VALEURS A ENCAISSER 68 210 317,05 68 210 317,05 45 912 662,80 . BANQUES, T.G E C.P 680 027 776,72 680 027 776,72 656 049 632,20 . CAISSES, REGIES ET ACCREDITIFS 17 072 615,60 17 072 615,60 16 425 008,71 TOTAL III 765 310 709,37 765 310 709,37 718 387 303,71 TOTAL GENERAL ( I + II + III ) 13 835 949 986,55 2 038 998 606,20 11 796 951 380,35 10 207 160 685,01 BILAN - PASSIF (Modèle normal) PASSIF EXERCICE EXERCICE PRECEDENT CAPITAUX PROPRES . CAPITAL SOCIAL OU PERSONNEL (1) 289 395 700,00 283 896 200,00 . MOINS : ACTIONNAIRES, CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE . CAPITAL APPELE DONT VERSE : . PRIME D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT 1 125 022 899,19 1 150 523 764,19 . ECARTS D'ACQUISITION . RESERVE LEGALE 28 389 620,00 28 389 620,00 . AUTRES RESERVES ( RESERVES CONSOLIDEES) 582 116 253,52 394 361 364,35 . REPORT A NOUVEAU (2) 110 906 524,02 123 239 021,22 . RESULTATS NETS EN INSTANCE D'AFFECTATION (2) . RESULTAT NET CONSOLIDE (PART DU GROUPE) 748 351 937,18 407 238 219,25 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A) 2 884 182 933,91 2 387 648 189,00 INTERETS MINORITAIRES (B) 55 913 221,03 41 893 450,19 . INTERETS MINORITAIRES 55 913 221,03 41 893 450,19 DETTES DE FINANCEMENT (C) 3 832 628 991,03 3 527 684 955,85 . EMPRUNTS OBLIGATAIRES 1 909 285 738,29 2 014 285 714,29 . AUTRES DETTES DE FINANCEMENT 1 923 343 252,74 1 513 399 241,56 PROV. DURABLES / RISQUES ET CHARGES (D) 13 758 670,80 12 924 274,16 . PROVISIONS POUR RISQUES 13 758 670,80 12 924 274,16 . PROVISIONS POUR CHARGES ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E) . AUGMENTATION DES CREANCES IMMOBILISES . DIMINUTION DES DETTES DE FINANCEMENT TOTAL I (A + B + C + D + E) 6 786 483 816,77 5 970 150 869,20 DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F) 4 790 946 179,27 4 126 362 525,34 . FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES 4 301 085 441,43 3 638 178 833,09 . CLIENTS CREDITEURS, AVANCES ET ACOMPTES 80 954 999,38 72 625 846,34 . PERSONNEL 6 903 442,14 5 538 183,81 . ORGANISMES SOCIAUX 24 396 630,84 19 143 610,72 . ETAT 339 186 532,58 362 734 487,24 . COMPTES D'ASSOCIES 2 769 790,64 276 990,19 . AUTRES CREANCIERS 6 499 823,83 1 448 757,93 . COMPTES DE REGULARISATION PASSIF 29 149 518,43 26 415 816,01 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G) 19 521 289,12 10 503 491,28 ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (H) 95,19 143 799,19 TOTAL II ( F + G + H) 4 810 467 563,58 4 137 009 815,81 TRESORERIE - PASSIF . CREDITS D'ESCOMPTE . CREDITS DE TRESORERIE 200 000 000,00 100 000 000,00 . BANQUES (SOLDES CREDITEURS) TOTAL III 200 000 000,00 100 000 000,00 TOTAL GENERAL I + II + III 11 796 951 380,35 10 207 160 685,01 COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (Hors taxes) OPERATIONS TOTAUX TOT. EXERC. EXERCICE (1) EXERC. ant (2) EXERCICE (1+2) PRECED. PRODUITS D'EXPLOITATION . VENTE DE MARCHANDISES EN L'ETAT 12 567 295 377,14 12 567 295 377,14 10 633 946 219,50 . VENTES DE BIENS ET SERVICES PRODUITS 1 379 526 872,90 1 379 526 872,90 1 124 295 803,75 CHIFFRE D'AFFAIRES 13 946 822 250,04 13 946 822 250,04 11 758 242 023,25 . VARIATION DE STOCKS DE PRODUITS (+ -) . IMMOB. PROD. PAR L' ESE PR ELLE MEME . SUBVENTION D'EXPLOITATION . AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION . REPRISES D'EXPLOIT. ; TRANSFERTS DE CHARGES 175 349 889,54 175 349 889,54 142 853 645,19 TOTAL I 14 122 172 139,58 14 122 172 139,58 11 901 095 668,44 CHARGES D'EXPLOITATION - ACHATS REVENDUS DE MARCHANDISE 11 098 119 673,10 11 098 119 673,10 9 337 091 124,37 - ACHATS CONSOMMES DE MATIERES ET FOURNITURES 270 409 361,82 -78 005,96 270 331 355,86 224 197 411,66 - AUTRES CHARGES EXTERNES 813 807 811,29 -141 097,01 813 666 714,28 651 808 331,56 - IMPOTS ET TAXES 78 451 458,15 78 451 458,15 76 593 793,03 - CHARGES DE PERSONNEL 645 682 160,98 645 682 160,98 574 510 150,06 - AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION - DOTATION D'EXPLOITATION 464 080 284,25 464 080 284,25 406 135 580,25 TOTAL II 13 370 550 749,59 -219 102,97 13 370 331 646,62 11 270 336 390,93 RESULTATS D'EXPLOITATION III (I-II) 751 621 389,99 219 102,97 751 840 492,96 630 759 277,51 PRODUITS FINANCIERS - PROD. TITRES PARTICIP. & AUTRES PROD. IMM. 87 023 866,23 87 023 866,23 58 007 495,25 - GAINS DE CHANGE 1 961 648,24 1 961 648,24 1 761 745,83 - INTERETS ET AUTRES PRODUITS FINANCIERS 53 814 091,12 53 814 091,12 88 426 665,96 - REPRISE FINANCIERES TRANSFERTS DE CHARGES 13 895 159,69 13 895 159,69 4 649 758,15 TOTAL IV 156 694 765,27 156 694 765,27 152 845 665,19 CHARGES FINANCIERES - CHARGES D'INTERETS 130 211 077,13 130 211 077,13 136 618 109,82 - PERTES DE CHANGE 6 707 413,65 6 707 413,65 1 124 670,29 - AUTRES CHARGES FINANCIERES 1 551 128,62 1 551 128,62 2 208 646,84 - DOTATIONS FINANCIERES 961 888,13 961 888,13 120 266,29 TOTAL V 139 431 507,53 139 431 507,53 140 071 693,24 RESULTAT FINANCIER VI (IV - V) 17 263 257,74 17 263 257,74 12 773 971,95 RESULTAT COURANT (III + VI) 768 884 647,73 219 102,97 769 103 750,70 643 533 249,45 PRODUITS NON COURANTS - PRODUITS DE CESSION D'IMMOBILISATION 1 216 152 805,27 1 216 152 805,27 2 780 775,43 - SUBVENTION D'EQUILIBRE - REPRISES SUR SUBVENTION D'INVESTISSEMENT - AUTRES PRODUITS NON COURANTS 949 546,01 914 280,63 1 863 826,64 553 017,32 - REPRISES NON COURANTES TRANSFERTS CHARGES 10 716 683,33 10 716 683,33 1 073 358,87 TOTAL VIII 1 227 819 034,61 914 280,63 1 228 733 315,24 4 407 151,62 CHARGES NON COURANTES - VALEURS NETTES D'AMORT IMMOB CEDEES 925 559 866,43 925 559 866,43 3 410 421,81 - SUBVENTIONS ACCORDEES - AUTRES CHARGES 62 016 082,05 62 016 082,05 52 994 005,78 - DOTATIONS NON COURANTES AUX AMORT & PROV 44 753 506,68 44 753 506,68 8 941 455,29 TOTAL IX 1 032 329 455,15 1 032 329 455,15 65 345 882,88 RESULTAT NON COURANT ( VIII - IX ) 196 403 860,09 -60 938 731,26 RESULTAT AVANT IMPOT (VII + X) 965 507 610,79 582 594 518,19 IMPOTS SUR LES RESULTATS 203 135 902,77 165 410 310,23 RESULTAT NET ( XI - XII) 762 371 708,02 417 184 207,96 TOTAL DES PRODUITS ( I + IV + VIII) 15 507 600 220,09 12 058 348 485,25 TOTAL DES CHARGES ( II + V + IX + XIII ) 14 745 228 512,07 11 641 164 277,29 RESULTAT NET PART DU GROUPE 748 351 937,18 407 238 219,25 RESULTAT NET DES MINORITAIRES 14 019 770,85 9 945 988,72 Comptes sociaux Exercice du 01/01/2022 Au 31/12/2022 BILAN - ACTIF (MODÈLE NORMAL) EXERCICE EXERCICE ACTIF PRECED. BRUT AMORT.-PROV. NET NET IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A) 1 046 326 318,10 420 151 374,99 626 174 943,11 519 029 200,94 . FRAIS PRELIMINAIRES 41 838,00 39 454,53 2 383,47 4 171,07 . CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES 1 046 284 480,10 420 111 920,46 626 172 559,64 519 025 029,87 . PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS - - - - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B) 371 729 455,76 59 938 392,06 311 791 063,70 203 211 396,53 . IMMOBILISATIONS EN RECHERCHE ET DEVELOP. - - - - . BREVETS, MARQUES, DROITS & VAL. SIMILAIRES 84 446 573,25 59 938 392,06 24 508 181,19 23 231 957,06 . FONDS COMMERCIAL 170 239 420,43 170 239 420,43 156 739 420,43 . AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 117 043 462,08 117 043 462,08 23 240 019,04 IMMOBILISE IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C) 2 801 227 625,90 814 559 502,49 1 986 668 123,41 2 480 935 889,90 . MATERIEL DE TRANSPORT 1 725 673,18 1 556 432,88 169 240,30 226 991,59 . TERRAINS 278 759 273,62 278 759 273,62 653 664 523,93 . CONSTRUCTIONS 509 497 086,67 123 300 721,65 386 196 365,02 763 160 534,16 . INSTAL. TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE 723 045 493,40 367 038 699,21 356 006 794,19 290 498 049,38 ACTIF . MOBILIER, MAT. DE BUREAU ET AMENAG. DIVERS 967 881 729,33 322 663 648,75 645 218 080,58 495 223 675,82 . AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES . IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS 320 318 369,70 320 318 369,70 278 162 115,02 IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D) 2 465 132 900,11 2 465 132 900,11 1 397 751 638,22 . PRETS IMMOBILISES . AUTRES CREANCES FINANCIERES 16 526 466,52 16 526 466,52 15 804 480,00 . TITRES DE PARTICIPATION 2 448 606 433,59 2 448 606 433,59 1 381 947 158,22 . AUTRES TITRES IMMOBILISES - ECART DE CONVERSION - ACTIF (E) - . DIMINUTION DES CREANCES IMMOBILISEES - . AUGMENTATION DES DETTES DE FINANCEMENT - TOTAL I = (A + B + C + D + E) 6 684 416 299,87 1 294 649 269,54 5 389 767 030,33 4 600 928 125,59 STOCKS (F) 1 121 956 836,55 669 089,72 1 121 287 746,83 933 694 394,33 . MARCHANDISES 1 105 432 178,28 669 089,72 1 104 763 088,56 918 966 866,41 . MATIERES ET FOURNITURES CONSOMMABLES 16 524 658,27 16 524 658,27 14 727 527,92 . PRODUITS EN COURS - . PROD. INTERMEDIAIRES & PROD. RESIDUELS - CIRCULANT . PRODUITS FINIS - CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G) 2 317 480 084,00 38 531 166,80 2 278 948 917,20 2 246 632 816,26 . FOURNISSEURS DEBITEURS, AVANCES ET ACOMPTES 104 876 132,81 104 876 132,81 75 219 035,28 . CLIENTS ET COMPTES RATACHES 1 545 498 850,97 38 531 166,80 1 506 967 684,17 1 511 616 285,49 ACTIF . PERSONNEL 10 708 651,17 10 708 651,17 9 356 012,79 . ETAT 413 228 246,04 413 228 246,04 393 660 060,15 . COMPTES D'ASSOCIES 8 067 657,95 . AUTRES DEBITEURS 241 374 047,61 241 374 047,61 243 392 733,16 . COMPTES DE REGULARISATION ACTIF 1 794 155,40 1 794 155,40 5 321 031,44 TITRES & VALEURS DE PLACEMENT (H) 175 424 678,87 175 424 678,87 218 520 449,14 ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (I) 816 074,51 816 074,51 115 395,98 (ELEMENTS CIRCULANTS) - - - TOTAL II (F + G + H + I) 3 615 677 673,93 39 200 256,52 3 576 477 417,41 3 398 963 055,71 TRESORERIE . CAISSES, REGIES ET ACCREDITIFS 9 734 396,97 9 734 396,97 9 181 994,37 TRESORERIE - ACTIF 671 190 235,20 671 190 235,20 601 051 503,56 . CHEQUES ET VALEURS A ENCAISSER 39 579 126,47 39 579 126,47 25 503 517,20 . BANQUES, T.G E C.P 621 876 711,76 621 876 711,76 566 365 991,99 TOTAL III 671 190 235,20 671 190 235,20 601 051 503,56 TOTAL GENERAL ( I + II + III ) 10 971 284 209,00 1 333 849 526,06 9 637 434 682,94 8 600 942 684,86 BILAN - PASSIF (Modèle normal) PASSIF EXERCICE EXERC.PRECED CAPITAUX PROPRES 289 395 700,00 283 896 200,00 CAPITAL SOCIAL OU PERSONNEL (1) 283 896 200,00 283 896 200,00 MOINS : ACTIONNAIRES, CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ CAPITAL APPELE DONT VERSE : PRIME D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT 1 125 022 899,19 1 150 523 764,19 ECARTS DE REÉVALUATION RÉSERVE LÉGALE 28 389 620,00 28 389 620,00 PERMANANT AUTRES RESERVES REPORT À NOUVEAU (2) 111 000 266,09 123 239 021,22 RÉSULTAT NET EN INSTANCE D'AFFECTATION (2) RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (2) 397 724 697,10 187 761 244,87 FINANCEMENT TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ( A ) 1 951 533 182,38 1 773 809 850,28 CAPITAUX PROPRES ASSIMILES ( B ) SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT - PROVISIONS RÉGLEMENTÉES DETTES DE FINANCEMENT 3 207 536 914,64 2 957 542 353,17 EMPRUNTS OBLIGATAIRES 1 909 285 738,29 2 014 285 714,29 AUTRES DETTES DE FINANCEMENT 1 298 251 176,35 943 256 638,88 PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES 5 938 776,89 5 786 680,76 PROVISIONS POUR RISQUES 5 938 776,89 5 786 680,76 PROVISIONS POUR CHARGES COMPTES DE LIAISON DES ETABLISSEMENTS ET SUCCURSALES ECARTS DE CONVERSION - PASSIF AUGMENTATION DES CRÉANCES IMMOBILISÉES DIMINUTION DES DETTES DE FINANCEMENT TOTAL I (A + B + C + D + E) 5 165 008 873,91 4 737 138 884,21 DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F) 4 253 213 338,52 3 753 418 509,57 CIRCULANTPASSIF TRESORERIE)(HORS FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES 2 447 508 184,14 1 968 627 228,54 CLIENTS CREDITEURS, AVANCES ET ACOMPTES 1 296 872,61 385 928,18 PERSONNEL 715 178,26 561 086,80 ORGANISMES SOCIAUX 17 234 109,45 13 813 093,39 ETAT 227 121 101,87 267 890 747,62 COMPTES D'ASSOCIES 552 132,69 276 990,19 AUTRES CREANCIERS 1 508 465 913,54 1 455 324 633,54 COMPTES DE REGULARISATION PASSIF 50 319 845,96 46 538 801,31 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G) 19 212 470,51 10 335 615,98 ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (H) 49 675,10 TRESORERIE TOTAL II ( F + G + H) 4 272 425 809,03 3 763 803 800,65 TRESORERIE - PASSIF 200 000 000,00 100 000 000,00 CREDITS D'ESCOMPTE 200 000 000,00 100 000 000,00 CREDITS DE TRESORERIE BANQUES (SOLDES CREDITEURS) TOTAL III 200 000 000,00 100 000 000,00 TOTAL GENERAL I + II + III 9 637 434 682,94 8 600 942 684,86 COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES) OPERATIONS TOTAUX TOT. EXERC. EXERCICE (1+2) PRECED. EXERCICE (1) EXERC.ANT (2) I - PRODUITS D'EXPLOITATION . VENTE DE MARCHANDISES EN L'ETAT 6 232 252 099,38 6 232 252 099,38 5 338 751 496,94 . VENTES DE BIENS ET SERVICES PRODUITS 779 216 309,02 779 216 309,02 670 284 375,18 CHIFFRE D'AFFAIRES 7 011 468 408,40 7 011 468 408,40 6 009 035 872,12 . VARIATION DE STOCKS DE PRODUITS (+ -) . IMMOB. PROD. PAR L' ESE PR ELLE MEME EXPLOITATION . SUBVENTION D'EXPLOITATION . AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION . REPRISES D'EXPLOIT. ; TRANSFERTS DE CHARGES 149 889 703,32 149 889 703,32 113 941 233,39 TOTAL I 7 161 358 111,72 7 161 358 111,72 6 122 977 105,51 II - CHARGES D'EXPLOITATION - ACHATS REVENDUS DE MARCHANDISE 5 452 874 312,12 5 452 874 312,12 4 632 231 727,34 - ACHATS CONSOMMES DE MATIERES ET FOURNITURES 201 959 063,37 201 959 063,37 160 407 298,79 - AUTRES CHARGES EXTERNES 437 397 719,16 437 397 719,16 359 952 393,62 - IMPOTS ET TAXES 34 912 997,17 34 912 997,17 31 619 463,65 - CHARGES DE PERSONNEL 400 395 276,45 400 395 276,45 349 325 953,28 - AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION - DOTATION D'EXPLOITATION 311 886 836,41 311 886 836,41 270 457 985,39 TOTAL II 6 839 426 204,68 6 839 426 204,68 5 803 994 822,07 III - RESULTATS D'EXPLOITATION III (I-II) 321 931 907,04 318 982 283,44 IV - PRODUITS FINANCIERS - PROD. TITRES PARTICIP. & AUTRES PROD. IMM. 87 023 866,23 87 023 866,23 58 007 495,25 - GAINS DE CHANGE 1 512 273,36 1 512 273,36 1 282 744,10 FINANCIER - INTERETS ET AUTRES PRODUITS FINANCIERS 56 216 484,38 56 216 484,38 97 392 084,85 - REPRISE FINANCIERES TRANSFERTS DE CHARGES 12 185 094,76 12 185 094,76 4 621 008,34 TOTAL IV 156 937 718,73 156 937 718,73 161 303 332,54 V - CHARGES FINANCIERES - CHARGES D'INTERETS 210 569 129,40 210 569 129,40 209 510 440,60 - PERTES DE CHANGE 6 121 804,46 6 121 804,46 945 483,32 - AUTRES CHARGES FINANCIERES 1 551 128,62 1 551 128,62 2 208 646,84 - DOTATIONS FINANCIERES 816 074,51 816 074,51 115 395,98 TOTAL V 219 058 136,99 219 058 136,99 212 779 966,74 VI - RESULTAT FINANCIER VI (IV - V) - - -62 120 418,26 -51 476 634,20 VII - RESULTAT COURANT (III+VI) - - 259 811 488,78 267 505 649,24 VII - RESULTAT COURANT (Report) 259 811 488,78 267 505 649,24 VIII - PRODUITS NON COURANTS - PRODUITS DE CESSION D'IMMOBILISATION 1 163 845 716,32 1 163 845 716,32 1 140 095,80 COURANT - SUBVENTION D'EQUILIBRE - REPRISES SUR SUBVENTION D'INVESTISSEMENT - AUTRES PRODUITS NON COURANTS 119,49 294 997,55 295 117,04 199 958,48 - REPRISES NON COURANTES TRANSFERTS CHARGES 9 498 457,51 9 498 457,51 894 644,76 NON TOTAL VIII 1 173 344 293,32 294 997,55 1 173 639 290,87 2 234 699,04 IX - CHARGES NON COURANTES - VNA DES IMMOBILISATIONS CÉDÉES 919 874 192,65 919 874 192,65 853 484,84 - SUBVENTIONS ACCORDEES - AUTRES CHARGES NON COURANTES 20 657 451,40 700 000,54 21 357 451,94 8 137 333,79 - DOTATIONS NON COURANTES AUX AMORT. & PROV. 39 089 643,96 39 089 643,96 8 257 392,78 TOTAL IX 979 621 288,01 700 000,54 980 321 288,55 17 248 211,41 X - RESULTAT NON COURANT ( VIII - IX ) 193 318 002,32 -15 013 512,37 XI - RESULTAT AVANT IMPOT (VII+X) 453 129 491,10 252 492 136,87 XII - IMPOTS SUR LES RESULTATS 55 404 794,00 55 404 794,00 64 730 892,00 XIII - RESULTAT NET ( XI - XII) 397 724 697,10 187 761 244,87 XIV - TOTAL DES PRODUITS ( I+IV+VIII) 8 491 935 121,32 6 286 515 137,09 XV - TOTAL DES CHARGES ( II+V+IX+XIII ) 8 094 210 424,22 6 098 753 892,22 XVI - RESULTAT NET (total des produits-total des charges) 397 724 697,10 187 761 244,87 Variation de stocks : stocks final - stocks initial; augmentation (+); diminution (-) Achats revendus ou consommes : achats - variation de stocks. 