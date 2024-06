COMMUNIQUÉ FINANCIER

Casablanca, le 27 juin 2024

LABELVIE VISION 2028 : un nouveau tournant dans l'histoire du Groupe

Le 25 juin 2024, le Groupe LabelVie a tenu son Capital Market Day, une journée dédiée à la présentation de sa vision pour 2028 et sa stratégie de développement.

"Nous sommes heureux d'avoir organisé ce Capital Market Day, une occasion privilégiée pour partager avec nos actionnaires et investisseurs notre vision stratégique de développement à l'horizon 2028. Cette stratégie, à la fois claire et ambitieuse, vise à accélérer notre croissance au Maroc et à saisir des opportunités à l'international, tout en maintenant des niveaux de rentabilité élevés et des équilibres financiers stables. Notre vision est de continuer à transformer le paysage de la distribution au Maroc en offrant des magasins accessibles, modernes et adaptés pour chaque citoyen. Avec l'engagement indéfectible et le soutien de nos équipes, partenaires et actionnaires, nous sommes convaincus de pouvoir atteindre nos objectifs et de générer une valeur pérenne pour l'ensemble de nos parties prenantes." Monsieur Rachid Hadni Président du Conseil d'Administration

Fort de près de 40 ans d'expertise dans la distribution moderne et de fondamentaux solides, LabelVie amorce aujourd'hui un nouveau chapitre de son histoire. Après avoir consolidé son modèle économique de distributeur multiformats omnicanal, le Groupe ambitionne d'accélérer sa dynamique de croissance au Maroc à travers une stratégie d'expansion soutenue tout en préservant ses ratios de rentabilité et ses équilibres financiers. Cette stratégie se concrétisera par des objectifs précis à horizon 2028 :

Une augmentation du chiffre d'affaires à près de 28 Md DH contre 14 Md DH en 2023, soit à une croissance annuelle moyenne de 15%, issue à la fois de la croissance organique des magasins existants et de l'ouverture de nouveaux magasins.

Le maintien de la marge d'EBITDA élevée autour de 9,3% des ventes, principalement grâce aux économies d'échelle et à l'amélioration de l'excellence opérationnelle issue du plan de transformation et de modernisation du Groupe.

Une maîtrise du ratio d'endettement net en dessous de 50%, grâce à l'amélioration des cash flow générés par l'activité.

Le Groupe renforcera ainsi la création de valeur pour ses actionnaires, avec une nette amélioration de ses ratios de rentabilité et une augmentation de la capacité de distribution de dividendes.

Pour atteindre ses objectifs, le Groupe LabelVie articule sa stratégie autour de trois axes stratégiques :

Accélérer l'expansion multiformat, omnicanal et multi-marchés : D'ici 2028, le Groupe prévoit d'accélérer son expansion, en particulier les formats à fort potentiel de croissance, afin de répondre aux besoins de toutes les catégories de clients et de renforcer sa proximité. Innover et transformer les métiers coeurs : Pour soutenir sa stratégie et garantir le succès de ses ambitions, le Groupe investira dans sa transformation en recourant à des outils basés sur l'IA, en fluidifiant les process, et en renforçant sa connaissance client . Renforcer sa position d'acteur citoyen et responsable : le Groupe se prépare à lancer une nouvelle stratégie ESG qui le renforcera et structura son rôle de référence citoyen et responsable, contribuant au développement économique et social national.

Par ailleurs, le Groupe LabelVie ambitionne de s'ouvrir sur de nouveaux marchés et de saisir de nouvelles opportunités de croissance à l'international. Une stratégie qu'il compte aborder de manière progressive, ciblée et maitrisée.

DISCLAIMER

Le présent communiqué contient des informations prospectives, comprenant des projections, des estimations et des hypothèses concernant la performance future de LabelVie, les projets et les objectifs, ainsi que les événements à venir. Les résultats et les événements réels peuvent s'écarter de manière significative de ceux anticipés dans ces prévisions. Ces informations ne doivent pas être considérées comme une assurance de performance future et doivent être interprétées en conséquence.