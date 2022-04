Label Vie S A : LabelVie SA - CP RFA 2021 et avis de convocation à l'AGO du 15 juin 2022 29/04/2022 | 16:47 Envoyer par e-mail :

LABELVIE Société Anonyme à Conseil d'Administration Au capital de 283 896 200 Dirhams Siège social : Rabat-Souissi, Km 3,5 Angle rues Rif et Zaërs Registre du Commerce de Rabat sous le numéro 27 433 AVIS DE REUNION DES ACTIONNAIRES DE LA SOCIETE LABEL'VIE EN ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société LABEL'VIE, société Anonyme au capital social de 283.896.200 Dirhams, dont le siège social est situé à Rabat- Souissi, Km 3.5 Angle Rues Rif et Zaërs, immatriculée au registre du commerce de Rabat sous le numéro 27.433, sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra au siège administratif de la société sis à Skhirat, Commune rurale d'Assabah, préfecture de Skhirat Témara, Ouled Othmane, Route nationale n°1, le : LE 15 JUIN 2022 A DIX (10) HEURES, A l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : • Lecture des rapports du Conseil d'administration et des Commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice clos au 31 Décembre 2021, approbation desdits rapports ;

• Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l'article 56 de la loi 17.95 telle que modifiée et complétée par la loi 20-05 ; Approbation des opérations conclues ou exécutées au cours de l'exercice ;

• Approbation des Etats de Synthèse annuels sociaux et consolidés ;

• Quitus aux administrateurs et aux commissaires aux comptes ;

• Affectation des résultats ;

• Pouvoirs à conférer. Il est à rappeler que les actionnaires peuvent assister à cette Assemblée Générale sur simple justification de leur identité. A ce titre, les propriétaires d'actions au porteur devront déposer ou faire adresser par leur banque au siège social, préalablement à l'Assemblée Générale, les attestations constatant leur inscription en compte auprès d'un intermédiaire financier habilité et les propriétaires d'actions nominatives devront avoir été préalablement inscrits en compte, soit en nominatif pur soit en nominatif administré, préalablement à l'Assemblée Générale. Les actionnaires réunissant les conditions exigées par l'article 121 de la loi n°17-95 relativeaux sociétés anonymes telle que modifiée et complétée (la « Loi ») et détenteurs de la participation requise par l'article 117 de ladite Loi, disposent d'un délai de 10 jours à compter de la publication du présent avis pour demander l'inscription de projet de résolutions à l'ordre du jour de cette Assemblée Générale. Leurs demandes doivent parvenir, au siège social, par lettre recommandée avec accusé de réception. Les documents requis par la loi sont mis à la disposition des actionnaires au siège social et à l'adresse de la tenue de l'assemblée. Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire justifiant d'un mandat, par son conjoint ou par un ascendant ou descendant ainsi que par toute personne morale ayant pour objet social la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières. Il est précisé que conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article 122 de la Loi, le présent avis de réunion vaudra avis de convocation dans le cas où aucune demande d'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour de cette Assemblée Générale n'aurait été reçue dans les conditions de l'article 121 de la Loi. Le projet des résolutions qui seront soumises à cette Assemblée Générale, tel qu'il est arrêté par le Conseil d'administration, se présente comme suit : ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 15 JUIN 2022 PROJET DE RESOLUTIONS PREMIERE RESOLUTION QUATRIEME RESOLUTION L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport général des Commissaires aux Comptes, approuve lesdits rapports dans leur intégralité, les états de synthèse et les comptes sociaux et consolidés arrêtés à la date du 31 Décembre 2021 tels qu'ils sont présentés et se soldant par un bénéfice net comptable, comptes sociaux, de 187 761 244,87 DH. Elle approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports. DEUXIEME RESOLUTION L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l'article 56 de la Loi 17-95 telle que modifiée et complétée, en prend acte et approuve les opérations conclues ou exécutées au cours de l'exercice. TROISIEME RESOLUTION En conséquence de l'adoption de la résolution ci-dessus, l'Assemblée Générale donne aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes quitus de l'exécution de leurs mandats pour l'exercice 2021. L'Assemblée Générale approuve, sur proposition du Conseil d'Administration, l'affectation suivante des résultats : Résultat net comptable 187 761 244,87 DH Report à nouveau sur exercices antérieurs (+) 123 239 021,22 DH Réserve légale (-) 0.00 DH ---------------------- Solde 311 000 266,09 DH Distribution de dividendes (-) 200 000 000,00 DH ---------------------- Total au compte report à nouveau 111 000 266,09 DHElle décide en conséquence de distribuer un dividende global de 200 000 000 DH, en date du 20 Juillet 2022, soit un dividende unitaire de 70.4 Dirhams par action et d'affecter au compte report à nouveau le solde non distribué, soit de 111 000 266,09 DH. CINQUIEME RESOLUTION L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un exemplaire original, d'une expédition ou d'un extrait du présent procès-verbal pour accomplir toutes formalités légales. LE CONSEIL D'ADMINISTRATION PRINCIPES ET RÈGLES DE CONSOLIDATION 1- RÉFÉRENTIEL COMPTABLE Les comptes consolidés de LabelVie S.A. sont établis conformément aux Normes Marocaines telles que prescrites par le Conseil National de Comptabilité. 2- PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION Les comptes consolidés du groupe LabelVie S.A englobent les entreprises suivantes: - HLV S.A.S sur laquelle la société LabelVie S.A exerce un contrôle de 95%.

- MLV S.A.S, sur laquelle LabelVie S.A exerce un contrôle de 95%.

- SLV sur laquelle LabelVie S.A exerce un contrôle de 100%.

- Mobi Market, sur laquelle LabelVie S.A exerce un contrôle de 100%.

- LBV Suisse, sur laquelle LabelVie S.A exerce un contrôle de 100%.

- SILAV sur laquelle LabelVie S.A exerce un contrôle de 100%.

- LBV EX, sur laquelle LabelVie S.A exerce un contrôle de 100%.

- BENIZNASSEN BUSINESS CENTER, sur laquelle LabelVie S.A exerce un contrôle de 100%. Périmètre de consolidation du groupe LABELVIE 2020 2021 NOM DE SOCIETETAUX DE CONTRÔLETAUX D'INTERETMETHODE TAUX DE CONSOLIDATION DE CONTRÔLETAUX D'INTERETMETHODE DE CONSOLIDATION LABELVIE S.A. SOCIETE MERE (*) SOCIETE MERE (*) HLV SAS 95% 95%INTEGRATION GLOBALE 95% 95% ARADEI CAPITAL (Ex VLV) 0% 43.7% MLV SAS 95% 95% SLV SA 100% 100% MOBI MARKET LBV SUISSE SILAV 100% 100% 100% 100% NON CONSOLIDEE (*) INTEGRATION GLOBALE INTEGRATION GLOBALE INTEGRATION GLOBALE INTEGRATION GLOBALE 0% 41.2% 95% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% LBV EX BENIZNASSEN BUSINESS CENTER 100% 100% 100% 100% INTEGRATION GLOBALE NON CONSOLIDEE (*) INTEGRATION GLOBALE INTEGRATION GLOBALE INTEGRATION GLOBALE INTEGRATION GLOBALE INTEGRATION GLOBALE INTEGRATION GLOBALE INTEGRATION GLOBALE (*) Etablissement consolidant Aradei Capital (Ex VLV), filiale foncière du Groupe et détenue à hauteur de 41.2% au 31 décembre 2021, est gérée par un Asset Manager Indépendant, de manière totalement autonome des actionnaires de la société. 3- MÉTHODES DE CONSOLIDATION Les entreprises contrôlées par le groupe LabelVie sont consolidées par intégration globale. LabelVie contrôle une filiale lorsqu'elle est en mesure de diriger les politiques financières et opérationnelles d'une entité afin de bénéficier de ses activités. Les sociétés HLV, MAXI LV, Service LV, Mobi Market, LBV Suisse, Silav, LBV EX et Beniznassen Business Center sont integrées globalement. Pour le cas de Aradei Capital (Ex VLV), le groupe LabelVie a dérogé depuis 2017 à la règle de consolidation par intégration globale du fait qu'elle n'exerce pas un contrôle effectif sur ladite société. 4- OPERATIONS RECIPROQUES Les comptes réciproques résultant d'opérations internes au groupe sont annulés. 5- PRINCIPALES RÈGLES D'ÉVALUATION • Ecarts d'acquisition : Les écarts d'acquisition correspondant à la différence entre le coût d'acquisition des titres et l'évaluation des actifs et passifs des entreprises acquises sont présentées sous la rubrique « Ecarts d'acquisition ».

• Immobilisations incorporelles : elles se composent principalement des autres charges à répartir, des Fonds de commerce, logiciels et licences enregistrés au bilan à leur coût d'acquisition. Les logiciels et autres charges à répartir sont amortis linéairement sur une durée de 5 ans.

• Immobilisations corporelles : elles sont évaluées à leur coût d'acquisition. Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction des durées d'utilisations usuelles au Maroc. Ainsi les constructions sont amorties sur 20 ans, les installations techniques, matériel et outillage sur 10 ans, le matériel informatique sur 5 ans et le matériel et mobilier de bureau, agencements et aménagement divers sur 10 ans.

• Immobilisations financières : Sont constituées essentiellement des dépôts et cautionnements à plus d'un an comptabilisés à leur valeur d'acquisition.

• Dettes en monnaie étrangères : Sont comptabilisées au cours figurant sur la D.U.M d'entrée, à la date de clôture de l'exercice les différences latentes de change sont comptabilisées en écart de conversion. La provision sur écarts défavorables est prise en considération dans le compte de résultat. 6- RÉSULTAT PAR ACTION Le résultat net par action est calculé en divisant le résultat net consolidé par le nombre d'actions en circulation à la clôture de l'exercice. Comptes consolidés Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021 BILAN - ACTIF (Modèle normal) ACTIF EXERCICE EX PRECEDENT BRUT AMORT.-PROV. NET NET IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A) - FRAIS PRELIMINAIRES

- CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

- PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B) . IMMOBILISATIONS INCORPORELLES.

. BREVETS, MARQUES, DROITS & VAL. SIMILAIRES

. FONDS COMMERCIAL

. ECART D'ACQUISITION IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C) . TERRAINS

. CONSTRUCTIONS

. INSTAL. TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE

. MATERIEL DE TRANSPORT

. MOBILIER, MAT. DE BUREAU ET AMENAG. DIVERS

. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

. IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D) . PRETS IMMOBILISES

. AUTRES CREANCES FINANCIERES

. TITRES DE PARTICIPATION

. AUTRES TITRES IMMOBILISES ECART DE CONVERSION - ACTIF (E) . DIMINUTION DES CREANCES IMMOBILISEES . AUGMENTATION DES DETTES DE FINANCEMENT TOTAL I = (A+B+C+D+E) STOCKS (F) . MARCHANDISES

. MATIERES ET FOURNITURES CONSOMMABLES

. PRODUITS EN COURS

. PROD. INTERMEDIAIRES & PROD. RESIDUELS

. PRODUITS FINIS CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G) . FOURNISSEURS DEBITEURS, AVANCES ET ACOMPTES

. CLIENTS ET COMPTES RATACHES

. PERSONNEL

. ETAT

. COMPTES D'ASSOCIES

. AUTRES DEBITEURS

. COMPTES DE REGULARISATION ACTIF TITRES & VALEURS DE PLACEMENT (H) ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (I) (ELEMENTS CIRCULANTS) TOTAL II (F + G + H + I) TRESORERIE - ACTIF . CHEQUES ET VALEURS A ENCAISSER

. BANQUES, T.G E C.P

. CAISSES, REGIES ET ACCREDITIFS TOTAL III TOTAL GENERAL ( I + II + III ) 2 257 564 909,95 1 731 491 928,24 424 838 087,10 77 994 875,57 1 095 175 838,47 1 041 115 270,12 54 060 568,35 1 162 389 071,48 424 838 087,10 690 376 658,12 23 934 307,22 1 061 834 883,25 612 665 776,35 24 331 019,80 424 838 087,10 23 240 019,04 23 240 019,04 4 695 942 483,38 922 213 467,14 1 231 922 415,82 3 464 020 067,56 922 213 467,14 2 543 308 450,64 456 937 563,77 1 188 879 698,04 197 724 263,10 991 155 434,94 862 872 523,43

1 062 221 409,24 547 751 260,71 514 470 148,53 438 761 176,46 1 778 309,65 1 542 745,49 235 564,16 100 935,08

1 124 863 790,68 435 809 117,08 689 054 673,60 562 063 948,99 101 735 450,40 49 095 029,44 52 640 420,96 47 729 585,78 294 250 358,23 1 096 611 869,67 294 250 358,23 174 842 717,13 -1 096 611 869,67 1 091 259 149,45 32 881 366,06 1 063 730 503,61 32 881 366,06 1 063 730 503,61 32 834 850,06 1 058 424 299,39 8 050 119 263,00 1 963 303 480,99 1 945 033 111,91 2 327 098 254,29 3 608 761,72 3 608 761,72 5 723 021 008,71 1 959 694 719,27 1 941 424 350,19 4 696 402 483,34 1 740 996 016,60 1 722 563 703,76 18 270 369,08 18 270 369,08 18 432 312,84 1 600 411 100,21 165 530 611,04 639 156 569,41 13 039 181,28 1 587 371 918,93 165 530 611,04 1 713 158 156,97 152 075 633,04 13 039 181,28 626 117 388,13 817 127 110,19 11 966 799,21 685 273 761,00 11 966 799,21 685 273 761,00 11 336 944,38 634 664 690,42 5 850 000,00 86 964 222,14 5 669 137,41 218 565 449,14 120 285,25 5 850 000,00 86 964 222,14 5 669 137,41 218 565 449,14 120 285,25 2 000 000,00 87 156 699,43 8 797 079,51 284 167 491,82 118 227,90 3 782 400 315,59 16 647 943,00 3 765 752 372,59 3 738 439 893,29 45 912 662,80 656 049 632,20 45 912 662,80 656 049 632,20 46 683 668,95 739 714 715,55 16 425 008,71 718 387 303,71 16 425 008,71 14 683 553,10 - 718 387 303,71 801 081 937,60 12 550 906 882,30 2 343 746 197,29 10 207 160 685,01 9 235 924 314,23 BILAN - PASSIF (Modèle normal) PASSIF EXERCICE EXERCICE PRECEDENT CAPITAUX PROPRES 283 896 200,00 . CAPITAL SOCIAL OU PERSONNEL (1)

. MOINS : ACTIONNAIRES, CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE CAPITAL APPELE DONT VERSE :

. PRIME D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT

. ECARTS D'ACQUISITION

. RESERVE LEGALE

. AUTRES RESERVES ( RESERVES CONSOLIDEES)

. REPORT A NOUVEAU (2)

. RESULTATS NETS EN INSTANCE D'AFFECTATION (2)

. RESULTAT NET CONSOLIDE TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A) INTERETS MINORITAIRES (B) . INTERETS MINORITAIRES DETTES DE FINANCEMENT (C) . EMPRUNTS OBLIGATAIRES . AUTRES DETTES DE FINANCEMENT PROV. DURABLES / RISQUES ET CHARGES (D) . PROVISIONS POUR RISQUES . PROVISIONS POUR CHARGES ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E) . AUGMENTATION DES CREANCES IMMOBILISES . DIMINUTION DES DETTES DE FINANCEMENT TOTAL I (A + B + C + D + E) DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F) . FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES

. CLIENTS CREDITEURS, AVANCES ET ACOMPTES

. PERSONNEL

. ORGANISMES SOCIAUX

. ETAT

. COMPTES D'ASSOCIES

. AUTRES CREANCIERS

. COMPTES DE REGULARISATION PASSIF AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G) ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (H) TOTAL II ( F + G + H) TRESORERIE - PASSIF . CREDITS D'ESCOMPTE

. CREDITS DE TRESORERIE

. BANQUES (SOLDES CREDITEURS) TOTAL III TOTAL GENERAL I + II + III 1 150 523 764,19 283 896 200,00 1 150 523 764,19 28 389 620,00 28 389 620,00 394 361 364,35 123 239 021,22 222 093 982,43 146 983 529,42 417 184 207,96 2 397 594 177,72 337 679 306,91 2 169 566 402,95 31 947 461,47 31 947 461,47 3 527 684 955,85 2 014 285 714,29 1 513 399 241,56 24 560 847,57 24 560 847,57 3 020 604 826,91 1 766 228 571,43 1 254 376 255,48 12 924 274,16 12 924 274,16 8 250 900,83 8 250 900,83 5 970 150 869,20 5 222 982 978,26 4 126 362 525,34 3 710 467 985,30 3 638 178 833,09 3 305 585 338,14 72 625 846,34 65 146 848,36 5 538 183,81 7 328 241,89 19 143 610,72 17 428 937,56 362 734 487,24 291 207 648,32 276 990,19 26 415 816,01 1 448 757,93 229 738,25 3 098 737,82 20 442 494,96 10 503 491,28 143 799,19 2 325 257,93 148 092,75 4 137 009 815,81 3 712 941 335,98 100 000 000,00 300 000 000,00 100 000 000,00 300 000 000,00 10 207 160 685,01 9 235 924 314,23 COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (Hors taxes) OPERATIONS TOTAUX EXERCICE EXERCICE (1) EXERC.ant (2) EXERCICE (1+2) PRECEDENT PRODUITS D'EXPLOITATION . VENTE DE MARCHANDISES EN L'ETAT . VENTES DE BIENS ET SERVICES PRODUITS CHIFFRE D'AFFAIRES . VARIATION DE STOCKS DE PRODUITS (+ -)

. IMMOB. PROD. PAR L' ESE PR ELLE MEME

. SUBVENTION D'EXPLOITATION

. AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION

. REPRISES D'EXPLOIT.TRANSFERTS DE CHARGES TOTAL ICHARGES D'EXPLOITATION - ACHATS REVENDUS DE MARCHANDISE

- ACHATS CONSOMMES DE MATIERES ET FOURNITURES

- AUTRES CHARGES EXTERNES

- IMPOTS ET TAXES

- CHARGES DE PERSONNEL

- AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION

- DOTATION D'EXPLOITATION TOTAL IIRESULTATS D'EXPLOITATION III (I-II)PRODUITS FINANCIERS - PROD. TITRES PARTICIP. & AUTRES PROD. IMM.

- GAINS DE CHANGE

- INTERETS ET AUTRES PRODUITS FINANCIERS

- REPRISE FINANCIERES TRANSFERTS DE CHARGES TOTAL IVCHARGES FINANCIERES - CHARGES D'INTERETS

- PERTES DE CHANGE

- AUTRES CHARGES FINANCIERES

- DOTATIONS FINANCIERES TOTAL VRESULTAT FINANCIER VI (IV - V)RESULTAT COURANT (III+VI)PRODUITS NON COURANTS - PRODUITS DE CESSION D'IMMOBILISATION

- SUBVENTION D'EQUILIBRE

- REPRISES SUR SUBVENTION D'INVESTISSEMENT

- AUTRES PRODUITS NON COURANTS

- REPRISES NON COURANTES TRANSFERTS CHARGES 10 633 946 219,50 1 124 295 803,75 11 758 242 023,25 142 853 645,19 11 901 095 668,44 9 337 091 124,37 224 385 806,80 651 714 269,25 76 593 793,03 574 510 150,06 406 135 580,25 11 270 430 723,76 630 664 944,68 58 007 495,25 1 761 745,83 88 426 665,96 4 649 758,15 152 845 665,19 136 618 109,82 1 124 670,29 2 208 646,84 120 266,29 140 071 693,24 12 773 971,95 643 438 916,62 2 780 775,43 395 656,41 10 633 946 219,50 10 015 440 806,40 1 124 295 803,75 996 966 416,86 11 758 242 023,25 11 012 407 223,26 142 853 645,19 94 595 623,83 11 901 095 668,44 11 107 002 847,09 9 337 091 124,37 8 808 325 775,02 -188 395,14 224 197 411,66 205 700 075,75 94 062,31 651 808 331,56 593 178 958,84 76 593 793,03 68 854 395,11 574 510 150,06 520 780 114,28 406 135 580,25 369 587 113,90 -94 332,83 11 270 336 390,93 10 566 426 432,90 94 332,83 630 759 277,51 540 576 414,19 58 007 495,25 77 308 059,51 1 761 745,83 1 013 042,54 88 426 665,96 31 194 012,39 4 649 758,15 7 073 711,06 152 845 665,19 116 588 825,50 136 618 109,82 129 700 854,39 1 124 670,29 3 230 548,25 2 208 646,84 12 399,35 120 266,29 118 208,94 140 071 693,24 133 062 010,93 12 773 971,95 -16 473 185,43 94 332,83 643 533 249,45 524 103 228,76 2 780 775,43 3 932 496,21 157 360,91 553 017,32 902 747,23 1 073 358,87 1 073 358,87 75 554 038,90

