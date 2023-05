LabelVie : Avis de convocation à l'AGO du 15 juin 2023

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 15 JUIN 2023

PROJET DE RESOLUTIONS

PREMIÈRE RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport de gestion du Conseil d'administration et du rapport général du Commissaire aux comptes, approuve lesdits rapports dans leur intégralité, les états de synthèse et les comptes sociaux et consolidés arrêtés à la date du 31 décembre 2022, tels qu'ils lui ont été présentés et desquels il ressort un bénéfice net comptable, comptes sociaux, de 397.724.697,10 dirhams et un bénéfice net comptable, comptes consolidés, de 762.371.708,02 dirhams, dont 748.351.937,18 dirhams de résultat net part du Groupe.

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale donne quitus aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes de l'exécution de leurs mandats au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

TROISIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir constaté que les états de synthèses font apparaître un bénéfice net de trois cent quatre-vingt-dix-sept millions sept cent vingt-quatre mille six cent quatre-vingt-dix-sept dirhams et dix centimes (397.724.697,10 DH), approuve la proposition du Conseil d'administration et décide de l'affecter comme suit :

• Résultat net comptable de l'exercice 2022 : 397.724.697,10 dirhams • Solde disponible au report à nouveau sur exercices antérieurs : 111.000.266,09 dirhams • Réserve légale : (-) 549.950,00 dirhams • Revenu distribuable : 508.175.013,19 dirhams • Distribution de Dividendes : 250.000.000,00 dirhams • Total au compte report à nouveau : 258.175.013,19 dirhams

L'Assemblée Générale décide donc de distribuer un dividende global de deux cent cinquante millions (250.000.000) de dirhams, en date du 12 juillet 2023, soit un dividende unitaire de quatre-vingt-six dirhams et trente-huit centimes (86.38) par action, et d'affecter au compte report à nouveau le solde non distribué, soit deux cent cinquante-huit millions cent soixante-quinze mille treize dirhams et dix-neuf centimes (258.175.013,19).

QUATRIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles 56 et suivants de la loi n° 17-05 relative aux sociétés anonymes telle que complétée et modifiée par la loi n° 20-05 approuve les opérations conclues ou exécutées au cours de l'exercice.

CINQUIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée générale prend acte que les mandats des Administrateurs suivants viennent à expiration à l'issue de la présente Assemblée :

Monsieur Riad LAISSAOUI ;

Monsieur Amine BENSOUDA ;

Monsieur Gilles De CLERCK ;

Monsieur Karim SOUAID ; et

La société UNIMER SA.

L'Assemblée générale décide, sur proposition du Conseil d'Administration, de renouveler lesdits mandats pour une période de six (6) ans.

L'Assemblée générale décide de nommer, sur proposition du Conseil d'Administration, Monsieur José Roberto MEISTER MÜSSNICH en qualité d'administrateur pour une durée de six (6) ans.

Lesdits mandats viendront à expiration à la date de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2028.

SIXIEME RÉSOLUTION

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie, d'un original ou d'un extrait des présentes pour accomplir toutes formalités légales.