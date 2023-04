Labomar, chiffre d'affaires du premier trimestre d'environ 28 millions d'euros

(Alliance News) - Labomar Spa a annoncé jeudi que les recettes du premier trimestre s'élevaient à environ 28 millions d'euros, soit une augmentation de 47 % par rapport à la même période de l'année dernière, où elles s'élevaient à 19 millions d'euros.

Selon l'entreprise, 53 % de cette performance a été réalisée à l'étranger.

Walter Bertin, PDG et fondateur, a déclaré : "Je suis extrêmement satisfait de ces résultats trimestriels, qui sont le fruit d'une dynamique d'expansion amorcée dès le second semestre de l'année dernière. Même dans un contexte socio-économique qui continue à présenter des éléments de complexité, le Groupe Labomar a su gérer efficacement les difficultés liées aux chaînes d'approvisionnement, en maximisant les synergies avec les entreprises du périmètre, tant en termes de développement commercial au niveau géographique que de proposition de nouvelles références. Nous envisageons le second semestre avec prudence, compte tenu de l'impact important de l'inflation et de ses effets sur la capacité de consommation. Nous prévoyons donc une phase de consolidation des résultats obtenus jusqu'à présent".

Labomar reste inchangé à 8,75 euros par action.

