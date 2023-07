LABOMAR S.R.L. est une société italienne qui produit des compléments alimentaires, sous forme solide ou liquide. Les produits solides à usage oral de la société comprennent des comprimés à croquer, des comprimés à avaler, des comprimés enrobés, des comprimés gastro-résistants, des comprimés à libération prolongée, des micro-comprimés, des capsules de gélatine dure végétale ou animale, des poudres oro dispersibles et des poudres dispersibles dans l'eau. Ses produits liquides oraux comprennent des sirops, des suspensions hydroglycériques et hydroalcooliques, des solutions, des émulsions et des nanoémulsions. La société est au service des entreprises du secteur de l'information médicale, des canaux de distribution dans les pharmacies et herboristeries, des magasins de détail de produits pour les athlètes et de l'organisation de la vente au détail.

Secteur Produits pharmaceutiques