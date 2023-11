Laboratorio Farmaceutico Erfo SpA est une société pharmaceutique basée en Italie, principalement engagée dans le secteur nutraceutique. La société est spécialisée dans la production de suppléments nutritionnels qui, grâce à la recherche et au développement menés en interne et en collaboration avec l'Université Campus Bio-Medico de Rome et l'Université de Messine, fournit des produits ayant une valeur scientifique dans différents domaines thérapeutiques. La société opère à l'échelle mondiale.

