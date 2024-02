(Alliance News) - Laboratorio Farmaceutico Erfo Spa a déclaré vendredi que les revenus consolidés au 31 décembre s'élevaient à 6,2 millions d'euros, en hausse de 23% par rapport à 5,0 millions d'euros en 2022.

Au 31 décembre, l'EBITDA ajusté généré par la société était d'environ 1,6 million d'euros, représentant 26 % des revenus et en baisse de 11 % par rapport à 2022.

La position financière nette ajustée est positive en termes de trésorerie et s'élève à environ 1,3 million d'euros, une amélioration par rapport au 31 décembre 2022 où elle était d'environ 1 million d'euros respectivement.

Alessandro Cutè, président-directeur général d'Erfo, a déclaré : "2023 a été une année caractérisée par des changements structurels qui nous placent dans une nouvelle dimension par rapport au passé et nous confrontent à de nouveaux défis. Le chiffre d'affaires total - même sans tenir compte de la consolidation d'Erfo France acquise en janvier - est le plus élevé jamais atteint. Nous représentons maintenant un groupe verticalement intégré qui opère à pleine capacité en Italie, en France et en Belgique avec deux marques distinctives, Diètnatural et BodySano, avec d'importants signes de croissance dans la ligne médicale à travers des produits destinés aux pharmacies et aux établissements de santé ".

" L'année 2024 commence sous le signe du développement international de Diètnatural grâce à l'ouverture de la première franchise en Belgique qui a eu lieu en janvier et au renforcement des activités de Recherche et Développement, avec le début de nouveaux projets stimulants qui commenceront dans les prochains mois, dans lesquels certains des partenaires scientifiques les plus importants d'Italie sont impliqués et qui nous permettront de nous positionner sur le marché avec des produits très innovants. "

Vendredi, Laboratorio Farmaceutico Erfo a clôturé dans le vert de 15 pour cent à 1,15 EUR par action.

