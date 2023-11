(Alliance News) - Laboratorio Farmaceutico Erfo Spa a annoncé jeudi que le chiffre d'affaires consolidé du groupe pour les neuf mois au 30 septembre était d'environ 4,7 millions d'euros, en hausse de 23% par rapport aux 3,8 millions d'euros pour les neuf mois au 30 septembre 2022.

Le nombre de centres Diètnatural actifs au 30 septembre était de 121, dont 11 en direct. Le nombre de centres à l'enseigne Bodysano en France est de 27, plus un centre en direct en Belgique. Le groupe prévoit l'ouverture prochaine d'un centre franchisé Diètnatural en Belgique, qui servira de pilote pour le développement du réseau dans les pays francophones. Après avoir conclu des tests de marché en Espagne et à la lumière des données recueillies par le centre Diètnatural de Madrid, en tenant compte également de l'expérience du marché français, la société évalue d'éventuelles opérations de fusion-acquisition sur le marché espagnol afin d'accélérer la croissance à l'échelle internationale.

Au 30 septembre, l'EBITDA ajusté généré par la société s'élevait à environ 1,3 million d'euros, représentant 28% du chiffre d'affaires. L'Ebitda ajusté au 30 septembre est substantiellement en ligne avec la même période en 2022. Le résultat obtenu est très positif compte tenu de l'augmentation des frais généraux de 450 000 euros en glissement annuel, principalement liée au renforcement de la structure de gestion et aux coûts récurrents associés au statut de société cotée, qui n'a impacté qu'un seul trimestre au 30 septembre 2022.

La position financière nette ajustée est positive en termes de trésorerie et s'élève à environ 1,43 million d'euros, une amélioration par rapport au 31 décembre 2022 et au 31 mars 2023, où elle s'élevait à environ 1,0 million d'euros et 980 000 euros, respectivement, et sensiblement en ligne avec les 1,5 million d'euros au 30 juin de cette année. La société a utilisé des liquidités pour des activités non récurrentes s'élevant à 320 000 euros, telles que le lancement du plan de rachat et le paiement de la contrepartie convenue pour la transaction FarmaWow.

"Ce chiffre souligne la capacité de l'entreprise à générer des liquidités à partir de ses activités de base", explique la société.

L'action de Laboratorio Farmaceutico Erfo est en hausse de 0,4 %, à 0,96 EUR par action.

