(Alliance News) - Laboratorio Farmaceutico Erfo Spa a déclaré avoir clôturé l'année 2023 avec un bénéfice net de 600 000 euros, globalement en ligne avec le bénéfice de 700 000 euros enregistré en 2022.

Le chiffre d'affaires consolidé du groupe au 31 décembre 2023 s'élève à environ 6,2 millions d'euros et progresse de 23 % par rapport à 5,0 millions d'euros au 31 décembre 2022 et d'environ 3 % par rapport au chiffre d'affaires pro-forma au 31 décembre 2022 de 6,0 millions d'euros.

Les revenus des réseaux de franchise représentent 77 % des revenus consolidés, en hausse de 20 % en glissement annuel, et les revenus des centres directs représentent 11 % des revenus consolidés et sont en hausse de 41 %. Les revenus de la division médicale représentent 4 % des revenus consolidés et sont en hausse de 96 %. Les autres revenus représentent 8 % des revenus consolidés et ont augmenté de 6 %.

L'Ebitda généré par la société s'élève à 1,6 million d'euros, avec une marge de 26% du chiffre d'affaires. Le chiffre de l'Ebitda est positif si l'on considère qu'en termes absolus, il est en ligne avec celui de 2022. En effet, en 2023, la société a considérablement renforcé sa structure de gestion et a supporté des coûts récurrents liés au statut de société cotée, qui, l'année précédente, n'avaient eu un impact que sur une demi-année. L'Ebitda pro-forma pour 2022 enregistré est de 1,8 million d'euros.

L'Ebit pour la période s'est élevé à 800 000 euros, contre 1,0 million d'euros en 2022, en raison également de l'augmentation de la dépréciation et de l'amortissement d'environ 100 000 euros.

La position financière nette ajustée était positive en termes de trésorerie et s'élevait à environ 1,7 million d'euros, une amélioration par rapport au 31 décembre 2022, où elle s'élevait à environ 1 million d'euros.

