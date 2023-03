Erfo Pharmaceutical Laboratory, bénéfice en baisse en 2022

(Alliance News) - Le conseil d'administration du Laboratorio Farmaceutico Erfo Spa a approuvé vendredi les états financiers consolidés au 31 décembre 2022, faisant état d'un bénéfice net de 716 072 euros, en baisse de 36 % par rapport à 1,1 million d'euros en 2021.

Le chiffre d'affaires du groupe au 31 décembre 2022 était de 4,6 millions d'euros, en légère baisse par rapport à 2021 (4,8 millions d'euros). Depuis la cotation, la société, conformément aux plans de développement annoncés, " a en effet principalement privilégié la croissance par lignes externes pour le développement international, avec en point d'orgue l'acquisition de Bodysano France le 16 janvier 2023 ", précise la société. En données pro-forma, le chiffre d'affaires se serait élevé à 6,0 M EUR, en hausse de 17% par rapport à 2021.

L'Ebitda s'élève à 1,6 million d'euros, contre 2,0 millions d'euros en 2021. L'Ebitda ajusté généré par la société, net des coûts de démarrage de la division médicale et de la campagne publicitaire menée sur les principales chaînes de télévision nationales, s'élève à 1,8 million d'euros, avec une marge de 36 % sur la valeur de la production, contre moins 2 % en 2021.

L'Ebit pour la période a été de 1,00 million d'euros, en baisse de 34 % par rapport à l'année dernière, en raison également de l'augmentation de la dépréciation et de l'amortissement de 170 000 euros.

Le PFN ajusté a été positif en termes de trésorerie et s'est élevé à 1,00 million d'euros.

L'ajustement du PFN provient de titres et de polices immédiatement liquides pour un montant d'environ 440 000 EUR. Au 30 décembre 2022, la société a déposé 1 million d'euros comme Escrow pour garantir la clôture de l'acquisition de 65% de BodySano France SAS. Sans tenir compte de la transaction susmentionnée, le PFN ajusté s'élèverait à ? 2,00 millions d'euros de trésorerie nette.

En ce qui concerne l'avenir, la société précise que " l'opération BodySano marque un point crucial dans le processus d'internationalisation qui, en 2023, mettra en œuvre des synergies industrielles avec un réseau de 27 centres situés en France et en Belgique, capables non seulement d'augmenter les volumes de production de compléments alimentaires, mais aussi de développer un modèle commercial de plus en plus multicanal lié à la santé et au bien-être dans leur ensemble, en s'appuyant sur les services de beauté avancés présents dans les centres français ". Grâce à la structure d'Erfo France, le groupe pourra également entamer le développement en franchise des centres Die?tnatural en France.

Le conseil d'administration a également décidé de soumettre la proposition d'autoriser l'achat et la cession d'actions propres à la prochaine assemblée générale ordinaire du 27 avril 2023.

Laboratorio Farmaceutico Erfo a clôturé vendredi en hausse de 2,7 pour cent à 1,14 EUR par action.

