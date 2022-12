Erfo entre en France et en Belgique avec le modèle Dietnatural 29/12/2022 | 16:12 Envoyer par e-mail :

Avec cette acquisition, Erfo entre sur les marchés français et belge et ajoute de nouveaux éléments au format Dietnatural, notamment de nouvelles méthodologies et approches du coaching nutritionnel, combinées à la commercialisation de compléments alimentaires et de soins de beauté avec des outils innovants. La transaction - soutenue par les fonds propres d'Erfo - prévoit l'acquisition par Erfo d'une participation majoritaire de 65 % dans BodySano pour 845 000 euros et l'acquisition par BodySano, contre un prêt accordé par Erfo, de la marque "BodySano" et de droits de propriété intellectuelle supplémentaires, actuellement détenus par la société luxembourgeoise BodySano SA, ainsi que de 100 % des actions de la société belge The Healty Coach SPRL, qui gère le centre direct à Bruxelles, pour un total de 160 000 euros. BodySano a clôturé les neuf premiers mois de l'année avec des revenus de 750 000 euros, une marge d'Ebitda de 10 % et une position financière nette essentiellement nulle, tandis que pour l'ensemble de l'année 2022, elle estime les revenus à 1 million d'euros et une marge d'Ebitda et une position financière nette en ligne avec les chiffres au 30 septembre. Alessandro Cutè, président-directeur général d'Erfo, a déclaré : "Cette transaction marque une jonction fondamentale dans l'histoire de l'entreprise. Grâce aux synergies industrielles qui voient le savoir-faire commercial et de production d'Erfo fusionné avec la connaissance du territoire de BodySano, nous avons pour objectif de nous développer sur toute la France et la Belgique avec le modèle Dietnatural et d'intégrer verticalement la chaîne de production de BodySano, en améliorant significativement ses marges avec des interventions ciblées déjà identifiées par notre direction". "La structure de direction est enrichie de personnalités clés, qui ont fait leurs preuves dans le développement de réseaux de franchise dans le domaine de la santé et du bien-être. Conformément à ce que nous avons représenté lors de l'introduction en bourse, nous avons l'intention de poursuivre notre expansion internationale et nous pensons que cette acquisition donnera également un élan au développement sur le marché espagnol." L'action d'Erfo est en hausse de 0,6 pour cent à 1,64 euro par action. Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com Copyright 2022 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés. Toute l'actualité sur LABORATORIO FARMACEUTICO ERFO S.P.A. 28/09 Laboratorio Farmaceutico Erfo S.p.A. annonce ses résultats pour le semestre terminé le .. CI 27/06 Laboratorio Farmaceutico Erfo S.p.A. a réalisé une introduction en bourse pour un monta.. CI 21/06 Laboratorio Farmaceutico Erfo S.p.A. a déposé une demande d'introduction en bourse pour.. CI

Données financières EUR USD CA 2022 5,80 M 6,16 M - Résultat net 2022 1,10 M 1,17 M - Tréso. nette 2022 3,20 M 3,40 M - PER 2022 13,6x Rendement 2022 - Capitalisation 14,7 M 15,6 M - VE / CA 2022 1,98x VE / CA 2023 1,15x Nbr Employés 24 Flottant 22,2% Graphique LABORATORIO FARMACEUTICO ERFO S.P.A. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique LABORATORIO FARMACEUTICO ERFO S.P.A. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 1 Dernier Cours de Clôture 1,63 € Objectif de cours Moyen 3,69 € Ecart / Objectif Moyen 126% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Alessandro Cutè Chairman & Co-Chief Executive Officer Flavio Corpina Co-Chief Executive Officer & Director Fabio Giuffre Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) LABORATORIO FARMACEUTICO ERFO S.P.A. 0.00% 16 JOHNSON & JOHNSON 3.72% 461 875 ELI LILLY AND COMPANY 32.10% 347 024 NOVO NORDISK A/S 26.59% 300 055 ABBVIE INC. 19.82% 286 803 PFIZER, INC. -13.41% 285 156