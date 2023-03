GAGNANTS ET PERDANTS DE LA CROISSANCE EN ITALIE : Fenix en tête, Jonix en baisse

(Alliance News) - Les titres suivants sont les plus performants et les moins performants sur Italy Growth vendredi après-midi sur la Piazza Affari.

GAGNANTS

Fenix Entertainment a bondi de 15% après avoir cédé 82% au cours du mois dernier. Au cours des six derniers mois, le titre a perdu 91% et au cours de la dernière année, il a laissé 96% sur le parterre.

Finanza.Tech augmente de 9,1% après avoir progressé de 19% au cours du mois dernier. Sur l'année écoulée, l'action a cédé 20% et sur les six derniers mois, elle a perdu 8,9%.

PERDANTS

Jonix est en bas de la liste, abandonnant 5,1% après avoir chuté de 19% au cours du dernier mois. Les pourcentages de performance des six derniers mois et de l'année dernière sont également négatifs, avec respectivement moins 64% et moins 82%.

Laboratorio Farmaceutico Erfo est en baisse de 5,0% et a perdu près de 20% au cours du dernier mois. Sur la période de six mois, l'action a enregistré moins 39%. La société a démarré ses activités le 29 juin 2022 avec un prix de placement de 1,50 EUR, alors qu'elle se négocie aujourd'hui à environ 1,23 EUR.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

