Laboratorios Farmaceuticos Rovi, S.A. : Reprise de la tendance de fond 31/05/2021 | 13:52 Eduardo Yusseppe Quiñonez Diaz 31/05/2021 | 13:52 achat En cours

Cours d'entrée : 56.8€ | Objectif : 65€ | Stop : 50.08€ | Potentiel : 14.44% Le titre Laboratorios Farmaceuticos Rovi, S.A. présente une configuration technique positive sur le moyen terme. Le timing apparaît opportun pour prendre le train de la hausse.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 65 €. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

Le score ESG Refinitiv de la société, basé sur un classement de la société relatif à son secteur d'activité, ressort particulièrement bon.

Points forts Les anticipations des analystes concernant l'évolution de l'activité du groupe sont très positives. Le chiffre d'affaires devrait fortement progresser au cours des prochaines années.

La croissance des bénéfices actuellement anticipée par les analystes pour les exercices à venir est particulièrement solide.

Avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, les marges de la société ressortent particulièrement élevées.

Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.

L'entreprise bénéficie d'une situation financière très solide compte tenu de son niveau de trésorerie nette et de ses marges.

Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

Au cours des 4 derniers mois, les analystes ont revu de manière significative leurs estimations du chiffre d'affaires de la société.

Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.

Les analystes ont récemment fortement revu à la hausse leurs estimations de bénéfices nets par action.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la hausse au cours des quatre derniers mois.

L'opinion des analystes qui couvrent le dossier s'est améliorée au cours des quatre derniers mois.

Les analystes qui composent le consensus ont fortement révisé positivement leur opinion de la société au cours des douzes derniers mois.

Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

Points faibles Avec un PER 2021 de 30.97 fois les résultats, la société évolue à des niveaux de multiples relativement importants.

Avec une valeur d'entreprise estimée à 5.8 fois le chiffre d'affaires pour l'exercice en cours, la société apparaît assez fortement valorisée.

La société apparaît fortement valorisée compte tenu de la taille de son bilan.

Le niveau de valorisation de la société est particulièrement élevé compte tenu des flux de trésorerie que son activité génère.

La société ne verse pas ou peu de dividendes et présente par conséquent un rendement faible, voire nul.

Sous-secteur Pharmacies - Autres Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. LABORATORIOS FARMACEUTICOS .. 50.40% 3 794 JOHNSON & JOHNSON 7.54% 445 702 ROCHE HOLDING AG 2.14% 303 587 PFIZER, INC. 5.22% 216 799 ABBVIE INC. 5.65% 199 936 NOVARTIS AG -4.84% 198 599 MERCK & CO., INC. -7.22% 192 158 NOVO NORDISK A/S 13.13% 181 800 ELI LILLY AND COMPANY 18.30% 181 569 ASTRAZENECA PLC 9.86% 149 803 BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPAN.. 5.95% 146 742

Données financières EUR USD CA 2021 531 M 650 M - Résultat net 2021 100 M 123 M - Tréso. nette 2021 31,2 M 38,1 M - PER 2021 31,4x Rendement 2021 0,97% Capitalisation 3 158 M 3 861 M - VE / CA 2021 5,88x VE / CA 2022 4,62x Nbr Employés 1 137 Flottant 30,6% Prochain événement sur LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI, S.A. 05/07/21 Détachement de dividende final Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 9 Objectif de cours Moyen 56,59 € Dernier Cours de Cloture 57,00 € Ecart / Objectif Haut 14,0% Ecart / Objectif Moyen -0,71% Ecart / Objectif Bas -20,2% Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Juan López-Belmonte Encina Chief Executive Officer, Executive Director & GM Javier López-Belmonte Encina Vice Chairman & Chief Financial Officer Juan López-Belmonte López Chairman Ibón Gutierro Adúriz Manager-Research & Development José Fernando de Almansa Moreno-Barreda Independent Director