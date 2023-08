Laboratory Corporation of America Holdings est le 2e laboratoire clinique aux Etats-Unis. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit : - prestations de services de laboratoires cliniques (63,9%) : réalisation de tests de routine, de diagnostics de patients et prestations de surveillance et de traitement des maladies, etc. ; - prestations de services de développement et d'essais cliniques (36,1%) : à destination des entreprises pharmaceutiques, biotechnologiques, de dispositifs médicaux et de diagnostics. La répartition géographique du CA est la suivante : Amérique du Nord (81,2%), Europe (12,7%) et autres (6,1%).

Secteur Installations et services en soins de santé