25/08/2022

Accélération de la croissance du chiffre d’affaires au 2ème trimestre :

+36,2% (+8,1% pc)

Chiffre d’affaires au 1er semestre en hausse de 32,8% (+3,7% pc)

Objectifs annuels confirmés

Un chiffre d’affaires du 1er semestre satisfaisant, en ligne avec les anticipations

Le chiffre d’affaires de LACROIX au 2ème trimestre s’affiche à 173,2 M€, soit une progression de 36,2% par rapport au 2ème trimestre 2021, et une accélération de la croissance par rapport au 1er trimestre 2022 (+29,4% pour rappel). A périmètre constant, LACROIX enregistre une croissance de son chiffre d’affaires de 8,1%. Cette évolution est liée principalement à la poursuite d’une bonne dynamique de marché pour les activités Environment et Electronics et des répercussions dans les prix de vente de la hausse des coûts d’approvisionnement de certains composants.

En ligne avec les anticipations, LACROIX enregistre sur le 1er semestre 2022 un chiffre d’affaire de 338,4 M€, en hausse de 32,8% par rapport à la période comparable, et 3,7% à périmètre constant – une performance satisfaisante, au regard de la situation conjoncturelle actuelle.





CA en millions d’euros T2

2022 T2

2021 Variation S1

2022 S1

2021 Variation LACROIX Electronics 126,0 81,1 +55,3% 248,2 167,8 +47,9% LACROIX City 28,0 28,9 -3,1% 51,4 52,6 -2,3% LACROIX Environment 19,2 17,2 +11,7% 38,8 34,4 +12,9% Total LACROIX Group 173,2 127,2 +36,2% 338,4 254,8 +32,8%





Activité Electronics

Portée par l’intégration de Firstronic et un marché dynamique malgré les difficultés d’approvisionnement, l’activité Electronics est en hausse de 55,3% sur le seul 2ème trimestre (+11,3% à périmètre constant) à 126,0 M€. Au-delà du transfert des surcoûts d’approvisionnement de certains composants, elle profite également d’une bonne dynamique des secteurs home &building et industrie, ainsi que d’une stabilisation sur le secteur aéronautique.

Sur le semestre, le chiffre d’affaires de l’activité Electronics s’inscrit en hausse de 47,9% à 248,2 M€ (+3,8% à périmètre constant).

Activité City

Sur le deuxième trimestre 2022, l’activité City enregistre un chiffre d’affaires de 28,0 M€ en léger repli de 3,1%, en raison d’une activité ralentie sur les segments Signalisation et Traffic, compensée par la poursuite d’une excellente performance de l’Eclairage Public à +17% sur la période.

Sur les 6 premiers mois de l’année, l’activité City est quasi stable (-2,3%) avec un chiffre d’affaires cumulé de 51,4 M€.

Activité Environment

Enfin, confirmant son rôle de relais de croissance du Groupe, l’activité Environment ressort sur le 2ème trimestre en progression de 11,8%, à 19,2 M€. Cette performance est portée par l’ensemble des segments d’activité, avec une croissance à deux chiffres du segment Eau, notamment à l’international, et la poursuite d’une dynamique forte sur le segment smart grids à travers SAE-IT Systems.

Au total, le chiffre d’affaires de l’activité Environment s’inscrit sur le premier semestre 2022 en hausse de 12,9% à 38,8 M€, par rapport au premier semestre 2021.

Confirmation des objectifs annuels 2022

Avec un bon premier semestre, LACROIX est confiant dans l’atteinte de ses objectifs annuels, et ce, malgré un contexte toujours marqué par des tensions persistantes sur la disponibilité des composants électroniques, le contexte inflationniste, et les incertitudes quant à l’évolution de la situation sanitaire notamment en Asie. Malgré cet environnement, les marchés du Groupe restent bien orientés et la bonne dynamique de prise de commandes observée depuis plusieurs mois reste solide.

LACROIX confirme ainsi l’ensemble de ses objectifs annuels, à savoir une progression de plus de 30% de son chiffre d’affaires 2022, associée à une marge d’EBITDA courant au moins égale à 6,2%.

À propos de LACROIX

Convaincu que la technologie devrait contribuer à rendre nos cadres de vie plus simples, durables et sûrs, LACROIX accompagne ses clients dans la construction et la gestion d’écosystèmes de vie intelligents, grâce à des équipements et des technologies connectés.

ETI familiale cotée, LACROIX combine l’agilité́ indispensable pour innover dans un univers technologique en constante évolution, la capacité à industrialiser des équipements robustes et sécurisés, le savoir-faire de pointe en solutions IoT industrielles et en équipements électroniques pour des applications critiques, et la vision long terme pour investir et construire l’avenir.

LACROIX conçoit et fabrique les équipements électroniques pour les produits de ses clients, ainsi que des solutions IoT (hardware, software & cloud) et IA, notamment pour les filières de l’industrie, automobile, domotique, avionique ou de la santé. Le Groupe fournit également des solutions connectées et sécurisées pour la gestion d’infrastructures critiques telle que la voirie intelligente (éclairage public, signalisation, gestion de trafic, V2X) ainsi que pour la gestion et le pilotage des infrastructures d’eau et d’énergie.

Fort de son expérience et de ses expertises technologiques et métiers, LACROIX travaille avec ses clients et ses partenaires pour faire le lien entre le monde d’aujourd’hui et le monde de demain. Il les aide à̀ construire l’industrie du futur et à bénéficier des opportunités d’innovation qui les entourent, en leur apportant les équipements et les solutions d’un monde plus intelligent.

