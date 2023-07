11/07/2023

Bilan semestriel du contrat de liquidité

Au titre du contrat de liquidité confié par la société LACROIX à PORTZAMPARC – BNP PARIBAS, en date du 30 juin 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

3 518 titres LACROIX,

Espèces : 117482,27 euros

Au cours du premier semestre 2023, il a été négocié un total de :

Achats 5 539 titres 172 681,71 EUR 168 transactions Ventes 5 993 titres 190 955,99 EUR 190 transactions

Il est rappelé que lors de sa mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la

décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 – position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient

au compte de liquidité :

2 555 titres LACROIX,

Espèces : 125641,42 euros

Prochains rendez-vous

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2023 : 28 août 2023 après Bourse

Nombre de transactions exécutées à l’achat d’une part et à la vente d’autre part de façon agrégée pour chaque journée de négociation du semestre Volume échangé à l’achat d’une part et à la vente d’autre part, en nombre de titres et en capitaux de façon agrégée pour chaque journée de négociation du semestre ACHATS VENTES Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux 02/01/2023 2 100 2680 04/01/2023 1 50 1360 03/01/2023 1 10 270 05/01/2023 2 80 2224 05/01/2023 1 60 1656 06/01/2023 2 50 1419 10/01/2023 4 160 4566 09/01/2023 1 40 1152 11/01/2023 3 81 2264,4 10/01/2023 1 40 1180 12/01/2023 2 90 2497 11/01/2023 1 1 28,4 16/01/2023 1 40 1112 12/01/2023 1 30 846 17/01/2023 2 41 1131,8 13/01/2023 1 50 1400 19/01/2023 2 80 2232 17/01/2023 1 1 27,8 26/01/2023 2 60 1722 18/01/2023 1 40 1136 27/01/2023 2 29 838,3 20/01/2023 2 41 1156 01/02/2023 1 8 244 23/01/2023 1 40 1144 02/02/2023 1 50 1545 24/01/2023 1 40 1156 03/02/2023 2 41 1279,2 27/01/2023 4 121 3541,1 06/02/2023 4 180 5643 30/01/2023 3 120 3588 08/02/2023 3 54 1683,3 31/01/2023 2 80 2436 13/02/2023 1 40 1308 01/02/2023 3 100 3086 14/02/2023 2 80 2612 02/02/2023 1 40 1256 15/02/2023 2 41 1340,8 03/02/2023 3 81 2563,2 20/02/2023 9 356 11320,02 07/02/2023 2 80 2532 21/02/2023 4 155 4810,5 08/02/2023 2 73 2304,2 22/02/2023 1 1 31 09/02/2023 1 30 1005 23/02/2023 1 1 31 10/02/2023 2 80 2604 24/02/2023 2 41 1271,3 13/02/2023 1 40 1332 01/03/2023 1 1 31,6 15/02/2023 1 1 32,8 02/03/2023 1 27 853,2 16/02/2023 1 40 1320 08/03/2023 4 160 5080 17/02/2023 1 40 1308 09/03/2023 1 40 1252 22/02/2023 2 41 1279 10/03/2023 2 58 1803,8 23/02/2023 2 41 1287 13/03/2023 9 340 10095,99 24/02/2023 1 1 31,3 15/03/2023 4 160 4752 27/02/2023 2 80 2532 20/03/2023 4 180 5279,99 28/02/2023 4 130 4153,99 21/03/2023 3 81 2463 01/03/2023 2 41 1311,6 23/03/2023 5 180 5598 02/03/2023 1 40 1288 24/03/2023 4 125 3815,5 03/03/2023 2 80 2596 29/03/2023 1 40 1232 06/03/2023 2 80 2620 30/03/2023 7 227 6972,31 07/03/2023 1 40 1312 31/03/2023 1 30 933 09/03/2023 1 40 1264 03/04/2023 1 40 1244 14/03/2023 6 240 7260 04/04/2023 2 80 2484 15/03/2023 3 120 3696 05/04/2023 3 120 3696 16/03/2023 3 120 3564 06/04/2023 1 40 1208 17/03/2023 3 120 3684 11/04/2023 2 70 2079 20/03/2023 4 160 4832 12/04/2023 1 40 1196 21/03/2023 2 41 1287 13/04/2023 3 90 2654 22/03/2023 2 80 2528 14/04/2023 2 31 908,3 27/03/2023 2 80 2444 17/04/2023 1 1 30 28/03/2023 1 4 124 18/04/2023 1 1 30,6 29/03/2023 4 180 5629 19/04/2023 1 1 31,5 30/03/2023 1 1 31,5 20/04/2023 2 41 1275,9 31/03/2023 4 125 3923,5 21/04/2023 1 1 31,2 03/04/2023 1 40 1268 24/04/2023 1 29 910,6 04/04/2023 2 20 629 25/04/2023 1 1 31,7 06/04/2023 1 1 30,8 26/04/2023 1 10 312 11/04/2023 1 70 2100 28/04/2023 1 40 1228 13/04/2023 1 50 1495 02/05/2023 2 41 1234,2 14/04/2023 3 101 3034,3 05/05/2023 1 1 31,5 17/04/2023 2 41 1246 10/05/2023 1 1 32,5 18/04/2023 3 81 2510,6 12/05/2023 2 80 2744 19/04/2023 2 41 1291,5 15/05/2023 2 80 2736 20/04/2023 2 41 1307,9 16/05/2023 1 40 1356 21/04/2023 3 81 2559,2 18/05/2023 3 81 2657,6 25/04/2023 2 51 1616,7 19/05/2023 1 30 999 27/04/2023 1 50 1570 23/05/2023 1 40 1324 28/04/2023 2 53 1643,9 25/05/2023 3 106 3496,6 02/05/2023 1 1 30,2 29/05/2023 3 130 4251 03/05/2023 3 85 2646,5 30/05/2023 1 15 493,5 05/05/2023 1 1 31,5 02/06/2023 3 150 4983 08/05/2023 5 200 6528 06/06/2023 1 1 34 10/05/2023 2 80 2672 07/06/2023 1 50 1675 11/05/2023 4 160 5524 09/06/2023 1 18 599,4 12/05/2023 1 40 1392 13/06/2023 2 100 3350 16/05/2023 1 40 1372 15/06/2023 2 150 5015 18/05/2023 4 121 4017,6 16/06/2023 2 40 1346 23/05/2023 1 30 1002 19/06/2023 2 80 2764 24/05/2023 1 1 33,2 21/06/2023 1 40 1388 25/05/2023 1 40 1340 23/06/2023 1 40 1424 26/05/2023 2 47 1566,8 27/06/2023 2 100 3645 30/05/2023 2 60 2001 29/06/2023 1 22 805,2 31/05/2023 1 40 1320 30/06/2023 1 19 695,4 01/06/2023 3 82 2719,2 02/06/2023 4 105 3538 05/06/2023 2 60 2040 06/06/2023 2 31 1054 07/06/2023 1 30 1014 09/06/2023 1 30 1014 12/06/2023 1 30 1008 15/06/2023 2 60 2028 16/06/2023 3 90 3099 20/06/2023 3 77 2675,7 22/06/2023 3 90 3186 23/06/2023 2 60 2148 26/06/2023 4 120 4416 27/06/2023 1 30 1110 28/06/2023 2 60 2196 29/06/2023 1 27 999 30/06/2023 1 30 1116

