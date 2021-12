LACROIX : CP – LACROIX fait l'acquisition de FIRSTRONIC aux USA

Cette opération renforce nettement la position mondiale de LACROIX dans des secteurs de plus en plus demandeurs de solutions électroniques. Elle se révèle extrêmement pertinente, tant d'un point de vue opérationnel que financier.

Créée en 1980, FIRSTRONIC est un EMS (Electronics Manufacturing Services) servant de très importants donneurs d'ordre, essentiellement dans les domaines de l'automobile, de l'industrie et de la santé, en Amérique du Nord. La société s'appuie sur 2 sites de production dans le Michigan (USA) et au Mexique, avec des équipes de près de 1 300 personnes.

John Sammut, CEO de FIRSTRONIC confirme : « Nous ne pourrions pas être plus satisfaits de cet accord. Nous connaissons bien les équipes de LACROIX et ensemble nous unissons nos forces pour créer un leader mondial des EMS, ce qui est parfaitement logique sur le plan industriel et financier. Je suis impatient de travailler avec LACROIX pour saisir au mieux les formidables opportunités de croissance qui s'offrent à nous. »

En dehors des synergies commerciales et industrielles et des économies d'échelle identifiées, à l'origine de la prise initiale de participation en 2017, l'intégration de FIRSTRONIC devrait ainsi se révéler immédiatement relutive à compter de l'exercice à venir, notamment en termes de marge d'EBITDA. Enfin, l'établissement d'une base industrielle en zone dollar devrait également armer le Groupe d'une couverture naturelle contre les variations de change.

Par ailleurs, avec une complémentarité idéale de clientèle et d'implantations respectives, le rapprochement entre LACROIX et FIRSTRONIC vise à créer le leader français des EMS. A la clé, des synergies importantes : (i) l'atteinte d'une taille critique permettant le cross selling et l'accompagnement des principaux clients en Europe et en Amérique du Nord tout en préservant une concentration vertueuse du nombre de sites industriels, (ii) une diversification géographique élargissant le rayonnement du Groupe au-delà de la zone EMEA, et enfin (iii) un très fort potentiel d'économies d'échelle dont les effets principaux seront l'optimisation des achats et de la compétitivité.

LACROIX conçoit et fabrique les équipements électroniques pour les produits de ses clients, ainsi que des solutions IoT (hardware, software & cloud) et IA, notamment pour les filières de l'industrie, automobile, domotique, avionique ou de la santé. Le Groupe fournit également des solutions connectées et sécurisées pour la gestion d'infrastructures critiques telle que la voirie intelligente (éclairage public, signalisation, gestion de trafic, V2X) ainsi que pour la gestion et le pilotage des infrastructures d'eau et d'énergie.

ETI familiale cotée, avec un chiffre d'affaires de 441 millions d'euros en 2020, LACROIX combine l'agilité́indispensable pour innover dans un univers technologique en constante évolution, la capacité à industrialiser des équipements robustes et sécurisés, le savoir-faire de pointe en solutions IoT industrielles et en équipements électroniques pour des applications critiques, et la vision long terme pour investir et construire l'avenir.

Convaincu que la technologie doit contribuer à rendre nos cadres de vie plus simples, durables et sûrs, LACROIX accompagne ses clients dans la construction et la gestion d'écosystèmes de vie intelligents, grâce à des équipements et des technologies connectés.

Aujourd'hui, nous sommes très heureux de poursuivre notre engagement et de renouveler notre confiance aux équipes de LACROIX à l'occasion de cette acquisition structurante qui marque une avancée significative du Groupe dans son plan Leadership 2025. En impliquant le management de FIRSTRONIC, que LACROIX a appris à connaitre depuis 2017 lors de sa prise de participation stratégique, LACROIX s'assure de la réussite du projet de croissance et de l'avénement des synergies escomptées ».

Comme évoqué plus haut, l'équipe de management actuelle restera pleinement engagée dans le nouvel ensemble : John Sammut, présent depuis 2011, restera CEO de FIRSTRONIC et en conservera 4% du capital, tandis que Jochen Lipp, Directeur des Opérations depuis 2013, entrera au capital de FIRSTRONIC à hauteur de 3%.

Fort de son expérience et de ses expertises technologiques et métiers, LACROIX travaille avec ses clients et ses partenaires pour faire le lien entre le monde d'aujourd'hui et le monde de demain. Il les aide à̀construire l'industrie du futur et à bénéficier des opportunités d'innovation qui les entourent, en leur apportant les équipements et les solutions d'un monde plus intelligent.

À propos de Bpifrance et du Fonds Build-up International

Les investissements en fonds propres sont opérés par Bpifrance Investissement. Bpifrance finance les entreprises à chaque étape de leur développement en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d'innovation et à l'international. Bpifrance assure aussi, désormais leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d'accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l'offre proposée aux entrepreneurs.

Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d'un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.

Le Fonds Build-up International de Bpifrance a pour objectif de lever les freins au développement international des entreprises françaises. Il vise à inciter les PME et ETI françaises à conquérir de nouveaux marchés, via l'acquisition d'entreprises et le renforcement de filiales à l'étranger.

