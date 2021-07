LACROIX : CP – Succès de l'augmentation de capital

En conséquence, le montant brut de l'augmentation de capital avec maintien du DPS (l' « Offre ») constatée par le Conseil d'Administration réuni le 26 juillet 2021 s'élève à 44,3 millions d'euros, dont 7,1 millions d'euros de valeur nominale et 37,2 millions d'euros de prime d'émission, et se traduit par l'émission de 1 062 536 actions nouvelles (les « Actions Nouvelles »), à un prix de souscription unitaire

Enfin, dans une moindre mesure, environ 1% pour l'amorçage de la transition d'un rôle d'équipementier à celui de fournisseur de solutions « end to end » à haute valeur ajoutée pour le « Smart World », avec le déploiement de nouveaux services générateurs à terme de revenus récurrents et leviers d'appréciation des marges.

Environ 27% pour le développement d'un leadership en matière d'efficience industrielle, reposant notamment sur les opportunités offertes par « l'Industrie 4.0 » avec un rôle accru de l'intelligence artificielle et de la robotisation, la digitalisation des flux, et l'application de méthodes de production 'lean'. A l'instar de sa nouvelle usine électronique du futur française « Symbiose » qui sera livrée fin 2021, ces principes s'appliqueront à 100% des sites industriels du Groupe d'ici 2025.

Environ 37% pour l'extension du rayonnement international et le M&A, avec l'ambition de réaliser plus de 70% de l'activité totale hors de France d'ici 5 ans. LACROIX entend notamment procéder

Nicolas Bedouin, Directeur Général Délégué & VP Exécutif Finance, déclare : « Nous pouvons nous réjouir du succès de cette augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription à plus d'un titre. Tout d'abord, signe d'une forte adhésion au projet, l'opération a été largement suivie par nos actionnaires, notamment Amiral Gestion, CDC Croissance, Financière Arbevel et Value8. C'est également l'occasion pour LACROIX d'accueillir dans son capital de nouveaux investisseurs institutionnels de premier plan comme BNP Paribas Développement, DNCA Investments, Finexis S.A, Indépendance et Expansion AM, ou encore Vatel Capital, et d'élargir significativement la taille de son flottant à 27% pour une capitalisation boursière de plus de 200 millions d'euros. »

Dans le cadre de l'Offre, Portzamparc (Groupe BNP Paribas) a agi en qualité de Coordinateur Global, Chef de File et Teneur de Livre Associé et Gilbert Dupont en qualité de Teneur de Livre Associé.

Partenaires de l'Offre

Coordinateur Global, Chef de file et Teneur de Livre Associé Teneur de Livre Associé

Conseil juridique de l'opération

Information du public

Le Prospectus, établi sous la forme d'un prospectus de relance de l'Union conformément à l'article 14 bis et à l'annexe V bis du Règlement Prospectus modifié par le règlement (UE) 2021/337 du 16 février 2021, a obtenu de l'AMF le numéro d'approbation 21-271 en date du 2 juillet 2021 et est disponible sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org) et sur le site Internet de la Société (https://www.lacroix- group.com/). Les facteurs de risque relatifs au Groupe, à son secteur d'activité, aux marchés et aux valeurs mobilières émises sont décrits à la section IV du Prospectus. La liste de ces risques n'est pas exhaustive. D'autres risques non encore actuellement identifiés ou considérés comme non significatifs par la Société

la date d'approbation du Prospectus peuvent exister. Les investisseurs potentiels sont invités à lire le Prospectus avant de prendre une décision d'investissement afin de pleinement comprendre les risques et avantages potentiels associés à la décision d'investir dans les valeurs mobilières. L'approbation du Prospectus par l'AMF ne doit pas être considérée comme un avis favorable sur les valeurs mobilières offertes ou admises à la négociation sur un marché réglementé.

Prochains rendez-vous

Chiffre d'affaires du 1er semestre 2021 : 26 août 2021 après Bourse

Retrouvez les informations financières sur notre espace investisseurs

https://fr.lacroix-group.com/espace-investisseurs/

À propos de LACROIX

Convaincu que la technologie devrait contribuer à rendre nos cadres de vie simples, durables et sûrs, LACROIX accompagne ses clients dans la construction et la gestion d'écosystèmes de vie intelligents, grâce à des équipements et des technologies connectés.

ETI familiale cotée, LACROIX combine l'agilité́ indispensable pour innover dans un univers technologique en constante évolution, la capacité à industrialiser des équipements robustes et sécurisés, le savoir-faire de pointe en solutions IoT industriels et en équipements électroniques pour des applications critiques et la vision long terme pour investir et construire l'avenir.

LACROIX conçoit et fabrique les équipements électroniques pour les produits de ses clients, ainsi que des solutions IoT (hardware, software & cloud) et IA, notamment dans les filières de l'industrie, automobiles, domotiques,

Contacts LACROIX ACTIFIN ACTIFIN DG Délégué & VP Exécutif Finance Relations presse Communication financière Nicolas Bedouin Jennifer Jullia Simon Derbanne info@lacroix-group.com jjullia@actifin.fr sderbanne@actifin.fr Tél. : 02 72 25 68 80 Tél. : 01 56 88 11 19 Tél. : 01 56 88 11 14

Ce communiqué ne doit pas être publié, distribué ou diffusé, directement ou indirectement, aux États Unis d'Amérique, en Australie, au Canada ou au Japon.