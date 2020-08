LACROIX : Chiffre d'affaires du troisième trimestre - Une amélioration graduelle de l'activité qui se confirme depuis le mois de mai

Chiffre d’affaires du troisième trimestre

Une amélioration graduelle de l’activité qui se confirme depuis le mois de mai

LACROIX Group (LACR - FR0000066607), équipementier technologique international, annonce son chiffre d’affaires pour le troisième trimestre de son exercice 2019-2020 (du 1er avril au 30 juin 2020).

Sur la période, le Groupe confirme l’amélioration progressive de son activité, malgré l’impact toujours marqué de la crise sanitaire. Ainsi, alors que le chiffre d’affaires affichait un repli de plus de 60% sur le mois d’avril, les baisses d’activité sont ressorties à 40% au mois de mai et à 10% en juin.

Au total, le chiffre d’affaires du troisième trimestre ressort à 80,1 M€ en baisse de 36,1% par rapport à la même période de 2018-2019. À périmètre constant, le repli est de de 36,2%. En cumul sur les neuf premiers mois de l’exercice (du 1er octobre 2019 au 30 juin 2020), l’activité affiche un repli de 12,5% à 318,9 M€ (-14,2% à périmètre constant).

CA en millions d’euros T3

2019/2020 T3

2018/2019 Variation Cumul

9 mois

2019/2020 Cumul 9 mois

2018/2019 Variation LACROIX Electronics 45 120 79 278 -43,1% 200 945 242 040 -17% LACROIX City 20 498 27 928 -26,6% 69 433 78 009 -11% LACROIX Environment 14 526 18 105 -19,8% 48 487 44 215 +9,7% Total LACROIX Group 80 145 125 369 -36,1% 318 865 364 385 -12,5%

Toutes les activités restent logiquement pénalisées par l’impact de la crise sanitaire malgré l’amélioration progressive constatée à compter du mois de mai.

Sur le troisième trimestre, l’activité LACROIX Electronics enregistre un chiffre d’affaires de 45,1 M€, en baisse de 43,1%. Comme attendu, ce repli intègre les baisses importantes des volumes commandés, en particulier pour les secteurs de l’avionique et de l’automobile. Depuis juin, et malgré une visibilité encore limitée, un net redémarrage est observé hors avionique. Il devra se confirmer au cours des prochains mois. En cumul neuf mois, l’activité LACROIX Electronics affiche un repli de 17% à 200,9 M€.

Sur LACROIX City, l’activité résiste mieux avec un chiffre d’affaires de 20,5 M€ en baisse de 26,6% (-27,3% à périmètre constant). Après un fort ralentissement constaté durant la période de confinement, la levée progressive des mesures de restriction s’est traduite par une nette reprise de l’activité à compter du mois de mai. Sur les neuf premiers mois de l’exercice, la baisse d’activité est limitée à 11% (-12% à périmètre constant) à 69,4 M€

Enfin, sur LACROIX Environment, le chiffre d’affaires du troisième trimestre s’établit à 14,5 M€ en repli de 19,8%. L’activité reste soutenue par l’intégration de SAE-IT Systems acquise en février 2019, toujours en croissance sur la période. En cumul sur les neuf premiers mois, l’activité LACROIX Environment affiche un chiffre d’affaires de 48,5 M€, en hausse de 9,7% (-4,7% à périmètre constant).

Objectifs 2019-2020 confirmés

Au regard de ces signes de reprise encourageants, confirmés sur les premières semaines de juillet, le Groupe confirme l’ensemble de ses objectifs pour l’exercice 2019-2020 : une baisse de l’ordre de 10% du chiffre d’affaires avec une marge opérationnelle courante supérieure à 2%. Au regard de la visibilité toujours réduite sur l’évolution de la situation sanitaire, le retour à une situation normalisée n’est pas attendu avant la fin de l’année 2020.

LACROIX Group réaffirme ainsi sa confiance dans sa capacité à traverser la crise et à renouer avec sa solide dynamique de croissance et d’appréciation des marges, démontrée dans les mois qui avaient précédé la crise sanitaire.

Cette confiance s’est encore illustrée début juillet avec l’acquisition de la société eSoftThings (communiqué du 9 juillet), référent international dans la conception et l’industrialisation de solutions IoT et dans le domaine de l’intelligence artificielle (computer vision, classification d’objets, prédiction de comportements). Cette acquisition s’inscrit parfaitement dans les orientations du Groupe qui seront au cœur du nouveau plan stratégique qui sera présenté en 2021.

Enfin, LACROIX Group rappelle son projet de changement de date de clôture de son exercice pour le porter du 30 septembre au 31 décembre. Ce projet sera soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 28 aout. Si cette proposition était approuvée, l’exercice en cours aurait donc une durée exceptionnelle de 15 mois, du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2020.

À propos de LACROIX Group

LACROIX Group est un équipementier technologique international, qui a pour ambition de mettre son excellence technique et industrielle au service d’un monde connecté et responsable. ETI familiale cotée, LACROIX Group combine l’agilité indispensable pour innover dans un univers technologique en constante évolution, la capacité pour industrialiser des équipements robustes et sécurisés, et la vision long terme pour investir et construire l’avenir. LACROIX Group design et produit les équipements électroniques de ses clients, notamment dans les filières automobiles, domotiques, aéronautiques, de l’industrie ou de la santé. LACROIX Group fournit également des équipements connectés et sécurisés pour la gestion d’infrastructures critiques telle que la voirie intelligente (éclairage public, signalisation, gestion de trafic, V2X) et aussi pour la gestion et le pilotage des infrastructures d’eau et d’énergie. Fort de son expérience et de ses expertises, le Groupe travaille avec ses clients et ses partenaires pour faire le lien entre le monde d’aujourd’hui et le monde de demain. Il les aide à construire l’industrie du futur et bénéficier des opportunités d’innovation qui les entourent, il leur apporte les équipements d’un monde plus intelligent.

