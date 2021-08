LACROIX : Chiffre d'affaires en hausse de 31,7% au 1er semestre confirmant la croissance de LACROIX par rapport à ses niveaux d'avant crise

Chiffre d’affaires en hausse de 31,7% au 1er semestre

confirmant la croissance de LACROIX

par rapport à ses niveaux d’avant crise

Objectif de chiffre d’affaires 2021 confirmé,

malgré la persistance de tensions d’approvisionnement

Confirmation d’un retour de LACROIX au-delà de ses niveaux d’avant crise

Sur le 2ème trimestre 2021, LACROIX enregistre un chiffre d’affaires de 127,2 M€, en progression de 58,7% par rapport à la même période en 2020, signant par la même occasion un quatrième trimestre consécutif de croissance de son activité. Si cette performance est pour l’essentiel portée par un effet de base favorable (pour rappel, la période comparable d’avril à juin avait été largement marquée par la crise sanitaire avec une chute du chiffre d’affaires de 36,1%), elle confirme le retour de LACROIX à des niveaux d’activité en croissance par rapport à l’avant crise, à savoir +1,5% par rapport à la même période en 2019.

En cumul sur le 1er semestre 2021, le chiffre d’affaires du Groupe s’inscrit en hausse de 31,7%, à 254,8 M€. Ce chiffre représente une activité supérieure de 2,8% par rapport au niveau enregistré sur la même période en 2019, avant la crise sanitaire.

CA en millions d’euros T2

2021 Avr - Juin

2020 Variation S1

2021 Jan - Juin

2020 Variation LACROIX Electronics 81,2 45,1 +79,9% 167,8 121,1 +38,6% LACROIX City 28,9 20,5 +40,8% 52,6 42,3 +24,6% LACROIX Environment 17,2 14,5 +18,3% 34,4 30,2 +13,8% Total LACROIX Group 127,2 80,1 +58,7% 254,8 193,5 +31,7%

Note : En raison du changement de date de clôture, la période d’avril à juin 2020 correspond au 3ème trimestre de l’exercice 2019/2020.

Activité Electronics

La première activité du Groupe, Electronics, affiche un chiffre d’affaires de 81,2 M€ sur le 2ème trimestre 2021, en progression de 79,9%, s’expliquant par un fort effet de base 2020, des niveaux d’activité encore faibles dans l’aéronautique en 2021, et les tensions d’approvisionnement générant notamment des hausses de prix répercutées aux clients. En prenant une base de référence 2019, l’activité Electronics retrouve néanmoins sur le trimestre une croissance avec une hausse de 2,4%.

Sur les 6 premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires de l’activité Electronics atteint 167,8 M€, soit une progression de 38,6% par rapport à 2020, et 0,8% par rapport à 2019.

Activité City

L’activité City est également bien orientée avec un chiffre d’affaires trimestriel de 28,9 M€, soit +40,8% par rapport à la période d’avril à juin 2020, et +3,4% par rapport à la même période en 2019. A l’instar du 1er trimestre 2021, l’activité accélère, tirée principalement par des croissances à deux chiffres de l’éclairage public et du V2X par rapport à la même période 2019, tandis que la Signalisation et le Traffic retrouvent presque leurs niveaux d’avant crise.

En cumul, l’activité City s’inscrit en progression de 24,6% par rapport à 2020 et 4,4% par rapport à 2019, à 52,6 M€.

Activité Environment

Enfin, l’activité Environment ressort à 17,2 M€ de chiffre d’affaires sur le 2ème trimestre 2021, en croissance de 18,3%. En prenant comme base de référence la période comparable en 2019, l’activité enregistre un repli de 5,1% de son chiffre d’affaires. Celui-ci s’explique par l’impact combiné d’une activité à l’export logiquement pénalisée par les conséquences de la crise sanitaire, et d’une période comparable marquée par des commandes exceptionnelles de réapprovisionnement, l’ensemble étant nuancé par les excellentes performances de SAE IT Systems.

Au total, sur le semestre, l’activité Environment affiche un chiffre d’affaires de 34,4 M€, en croissance de 13,8% par rapport à la même période en 2020 et de 11,2% par rapport à la même période en 2019 respectivement. Cette activité semestrielle confirme ainsi à nouveau son rôle d’accélérateur de croissance pour LACROIX.

Confirmation de l’objectif annuel

Malgré les tensions qui subsistent dans l’approvisionnement des composants électroniques et plus généralement des matières premières, LACROIX est raisonnablement en mesure de continuer à servir la demande en croissance.

Aussi, fort d’une dynamique de croissance soutenue de l’ensemble de ses activités, et d’une situation financière récemment renforcée par le succès de son augmentation de capital, le Groupe confirme sa trajectoire pour dépasser 500 M€ de chiffre d’affaires sur l’ensemble de l’exercice 2021 et être en position pour bénéficier pleinement des opportunités de croissance et de consolidation sur ses marchés.

Prochains rendez-vous

Résultats du 1er semestre 2021 : 28 septembre 2021 après Bourse

Retrouvez les informations financières sur notre espace investisseurs

https://fr.lacroix-group.com/espace-investisseurs/

À propos de LACROIX

Convaincu que la technologie devrait contribuer à rendre nos cadres de vie plus simples, durables et sûrs, LACROIX accompagne ses clients dans la construction et la gestion d’écosystèmes de vie intelligents, grâce à des équipements et des technologies connectés.

ETI familiale cotée, avec un chiffre d’affaires de 441 millions d’euros en 2020, LACROIX combine l’agilité́ indispensable pour innover dans un univers technologique en constante évolution, la capacité à industrialiser des équipements robustes et sécurisés, le savoir-faire de pointe en solutions IoT industrielles et en équipements électroniques pour des applications critiques, et la vision long terme pour investir et construire l’avenir.

LACROIX conçoit et fabrique les équipements électroniques pour les produits de ses clients, ainsi que des solutions IoT (hardware, software & cloud) et IA, notamment pour les filières de l’industrie, automobile, domotique, avionique ou de la santé. Le Groupe fournit également des solutions connectées et sécurisées pour la gestion d’infrastructures critiques telle que la voirie intelligente (éclairage public, signalisation, gestion de trafic, V2X) ainsi que pour la gestion et le pilotage des infrastructures d’eau et d’énergie.

Fort de son expérience et de ses expertises technologiques et métiers, LACROIX travaille avec ses clients et ses partenaires pour faire le lien entre le monde d’aujourd’hui et le monde de demain. Il les aide à̀ construire l’industrie du futur et à bénéficier des opportunités d’innovation qui les entourent, en leur apportant les équipements et les solutions d’un monde plus intelligent.

Contacts







LACROIX

DG Délégué & VP Exécutif Finance

Nicolas Bedouin

info@lacroix-group.com

Tél. : 02 72 25 68 80







ACTIFIN

Relations presse

Jennifer Jullia

jjullia@actifin.fr

Tél. : 01 56 88 11 19







ACTIFIN

Communication financière

Simon Derbanne

sderbanne@actifin.fr

Tél. : 01 56 88 11 14

Pièce jointe