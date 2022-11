LACROIX : Communiqué Presse CA T3

Vincent Bedouin, Président Directeur Général de LACROIX commente l'excellente performance du Groupe au 3ème trimestre : « Dans un contexte encore largement perturbé par la disponibilité des composants et les impacts directs et indirects de la situation géopolitique, le positionnement stratégique et l'excellente orientation commerciale de LACROIX sur des segments de marché en forte croissance en France et à l'international se traduisent dans les chiffres. L'accélération de notre croissance au 3ème trimestre en est un témoignage extrêmement fort, nous amenant à réviser à la hausse notre objectif annuel de chiffre d'affaires. »

Par ailleurs, dans un contexte économique et social actuel qui impose la plus grande prudence, en tenant compte de la nature non contributive des refacturations liées aux composants mais aussi de surcoûts difficilement répercutables d'ici la fin de l'exercice, LACROIX confirme son objectif de rentabilité, à savoir une marge d'EBITDA courant au moins égale à 6,2% sur l'ensemble de l'exercice.

Avec cette excellente performance au 3ème trimestre, portée par la quasi-totalité des activités et segments du Groupe, et malgré des tensions persistantes sur les approvisionnements des composants, LACROIX anticipe désormais un chiffre d'affaires proche des 700 M€ sur l'ensemble de l'exercice 2022 (contre précédemment un objectif de 665 M€, dont 15 M€ d'impact du dollar en fourchette haute).

Au 3ème trimestre 2022, l'activité City retrouve le chemin de la croissance (+2,1%), portée par la poursuite de la dynamique sur le segment Eclairage Public (+19,7% sur la période) et un effet de rattrapage dans l'exécution des commandes sur le segment Traffic. Dans un contexte marqué par une plus grande sélectivité dans les investissements réalisés par les collectivités, le segment Signalisation reste, quant à lui, orienté à la baisse sur le trimestre. Le chiffre d'affaires de l'activité ressort sur le trimestre à 24,4 M€, contre 23,9 M€ un an auparavant.

A l'instar du chiffre d'affaires du Groupe, l'activité Electronics s'inscrit sur le troisième trimestre en très forte hausse de 92,1% à 135,4 M€, tirée par l'intégration de Firstronic d'une part, et une solide croissance de 29,2% à périmètre constant d'autre part. Cette dernière bénéficie notamment d'une excellente performance des secteurs Automotive, Home & Building et Industrie, ainsi que la poursuite des répercussions de surcoûts liés aux composants (8,2 M€ au T3 2022, contre 5,2 M€ au T3 2021).

