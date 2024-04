En 2023, le chiffre d'affaires de LACROIX s'est établi à 761,2 millions d'euros (M€), en ligne avec le cap fixé par le Groupe (> à 750 M€). L'activité est ressortie en hausse de 7,5% (+7,2% à taux de change constant). Obtenue intégralement par croissance interne, cette solide performance a été réalisée malgré une base de comparaison exigeante (+8,6% de croissance en 2022 à périmètre comparable). Elle résulte d'une dynamique contrastée, très soutenue au premier semestre 2023 (+14,6%) et plus faible au second semestre (+1,1%), en lien avec le ralentissement de l'activité Electronics.

L'activité Electronics confronté à un environnement plus difficile au second semestre Un très bel exercice pour les activités City et Environment

LACROIX a ainsi renforcé son leadership technologique en poursuivant le déploiement de plateformes IoT génératrices de synergies sur trois domaines d'expertise (Edge/Cloud, Low power, Cybersécurité) et l'enrichissement de son réseau de partenaires technologiques. Au plan géographique, le renforcement de l'ancrage local sur les 3 marchés clés (France, Allemagne, Amérique du Nord) s'est accompagné d'une accélération sur des zones à fort potentiel, dont le Moyen Orient. En matière d'industrie 4.0, les progrès réalisés via une automatisation et digitalisation accrues des flux opérationnels se sont poursuivis, s'incarnant dans la forte dynamique de l'usine de Beaupréau (Symbiose), dont le chiffre d'affaires a progressé de 30% en 2023, largement au-delà des objectifs.

horizon 2025, le Groupe confirme viser une cible de chiffre d'affaires à 800 M€, conditionnée à une évolution plus favorable de la demande sur les marchés automobile et HBAS et à la réalisation d'une opération de croissance externe. Une marge EBITDA d'environ 9 % reste l'objectif, mais, de manière réaliste, il semble difficilement atteignable dès 2025. LACROIX reste pour autant pleinement confiant dans sa capacité à franchir ce nouveau cap à moyen terme.

Si l'intérêt stratégique de LACROIX Electronics North America se confirme à travers les opportunités structurantes de nouveaux projets transatlantiques auprès de clients stratégiques, son redressement opérationnel est une priorité en 2024. Le groupe a engagé un plan d'actions volontariste dès le dernier trimestre 2023 matérialisé par le renforcement du management local et une révision de la politique commerciale (hausses tarifaires). L'enjeu début 2024 est le lancement de l'intégration complète de l'entité nord américaine avec un accent mis sur la sécurisation des process et la poursuite des synergies. Parallèlement, la montée en puissance du nouveau site de Juarez, opérationnel début 2024, va se poursuivre et permettra de redimensionner les capacités de production avec à la clé une normalisation de la productivité.

De son côté, l'activité Electronics en EMEA devrait continuer à profiter d'une dynamique positive sur les marchés Industrie et Avionics ; en revanche, la visibilité reste faible sur les segments HBAS et Automotive. Cela aura un impact sur la rentabilité qui pourrait ne pas progresser malgré la poursuite de l'amélioration du mix produits et de l'optimisation du portefeuille clients, conjuguée aux hausses de prix destinées à compenser l'inflation salariale.

Le Groupe continue de bénéficier d'une très bonne visibilité sur les activités Environment et City, avec des carnets de commandes étoffés augurant de solides performances commerciales et opérationnelles. En 2024, une croissance dynamique est ainsi attendue sur plusieurs segments à profitabilité élevée au sein des activités Environment (Eau, HVAC, Smart Grids) et City (Eclairage Public), avec toutefois le segment City - Gestion de traffic qui devrait connaitre une dynamique plus difficile.

Convaincu que la technologie doit contribuer à favoriser des environnements simples, durables et plus sûrs, LACROIX accompagne ses clients dans le développement d'écosystèmes de vie plus durables, grâce à des équipements électroniques et des technologies connectées utiles, robustes et sécurisées.

ETI familiale cotée en bourse, avec un chiffre d'affaires de 761 millions d'euros en 2023, LACROIX allie l'agilité d'innovation, la capacité d'industrialisation, un savoir-faire technologique de pointe et une vision long terme au service des enjeux environnementaux et sociétaux à travers ces trois activités : Electronics, City et Environment. Classée dans le TOP 50 des EMS mondiales, l'activité Electronics de LACROIX, socle industriel du Groupe, conçoit et fabrique des fonctions électroniques et des solutions IoT industriel (hardware, software et cloud) et IA, notamment pour les secteurs de l'automobile, de l'industrie, des maisons et bâtiments connectés, de l'aéronautique et défense ainsi que de la santé.

A travers ses activités City et Environment, LACROIX fournit également des équipements électroniques et des solutions IoT connectés et sécurisés pour optimiser la gestion des infrastructures critiques de la voirie intelligente (éclairage public, gestion de trafic et C-ITS, système de transport voyageurs) et le pilotage à distance des infrastructures d'eau et d'énergie (Smart Grids et HVAC).

Fort de son expérience et de ses expertises technologiques et métiers, LACROIX travaille avec ses clients et ses partenaires pour faire le lien entre le monde d'aujourd'hui et le monde de demain. Le Groupe les aide à̀construire l'industrie du futur et à bénéficier des opportunités d'innovation qui les entourent, en leur apportant les équipements électroniques et les solutions IoT d'un monde plus durable.