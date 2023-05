LACROIX : Communiqué de presse – Attaque Cyber contenue

COMMUNIQUE DE PRESSE

15/05/2023

Attaque cyber contenue chez LACROIX

LACROIX annonce avoir intercepté pendant la nuit du vendredi 12 mai au samedi 13 mai une cyber attaque ciblée sur les sites français (Beaupréau), allemand (Willich) et tunisien (Zriba) de l'activité Electronics. Des mesures de sécurisation de l'ensemble des autres sites du Groupe ont immédiatement été prises.

En préalable du redémarrage des systèmes de ces sites, des investigations sont en cours afin de s'assurer du complet cantonnement de l'attaque. Certaines infrastructures locales ont toutefois été cryptées et une analyse est également conduite pour identifier les éventuelles données exfiltrées.

Le temps nécessaire à la conduite de ces actions et à l'utilisation des backups pour redémarrer devrait demander quelques jours, c'est pourquoi les 3 sites sont fermés pour la semaine.

Même s'il est encore trop tôt pour savoir avec précision quand la production reprendra, LACROIX se donne pour objectif une réouverture le lundi 22 mai.

D'ici là, des mesures d'activité partielle ont été prises ainsi que la mise en oeuvre d'un plan de gestion et de redémarrage adapté à chacun des sites.

Parallèlement, épaulé par ses équipes, Louis Pourdieu, Directeur général de l'activité Electronics EMEA, informe les clients et les fournisseurs sur la fermeture et les conditions de reprise de ces sites.

A noter que l'activité de ces 3 sites représente 19% du CA de l'ensemble du groupe en 2022. De plus, compte tenu d'un calendrier favorable avec seulement 3 jours de production effectifs cette semaine sur les sites français et allemand, LACROIX n'envisage pas à ce stade d'impact significatif sur les performances annoncées pour le Groupe sur l'ensemble de l'année 2023.

À propos de LACROIX

Convaincu que la technologie doit contribuer à rendre nos cadres de vie simples, durables et sûrs, LACROIX accompagne ses clients dans la construction et la gestion d'écosystèmes de vie intelligents, grâce à des équipements et des technologies connectés.

ETI familiale cotée, LACROIX combine l'agilité́indispensable pour innover dans un univers technologique en constante évolution, la capacité à industrialiser des équipements robustes et sécurisés, le savoir-faire de pointe en solutions IoT industriels et en équipements électroniques pour des applications critiques et la vision long terme pour investir et construire l'avenir.

LACROIX conçoit et fabrique les équipements électroniques pour les produits de ses clients, ainsi que des solutions IoT (hardware, software & cloud) et IA, notamment dans les filières automobiles, domotiques, avioniques, de l'industrie ou de la santé. Le Groupe fournit également des solutions connectées et sécurisées pour la gestion d'infrastructures critiques telle que la voirie intelligente (éclairage public, signalisation, gestion de trafic, V2X) ainsi que pour la gestion et le pilotage des infrastructures d'eau et d'énergie.

Fort de son expérience et de ses expertises technologiques et métiers, LACROIX travaille avec ses clients et ses partenaires pour faire le lien entre le monde d'aujourd'hui et le monde de demain. Il les aide à construire l'industrie du futur et à bénéficier des opportunités d'innovation qui les entourent, en leur apportant les équipements et les solutions d'un monde plus intelligent.