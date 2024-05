Ces quatre segments offrent une grande cohérence à la fois sur un plan commercial et opérationnel, présentant notamment le plus de synergies R&D entre les programmes plateformes ainsi que les produits et solutions de LACROIX. Enfin, en totale cohérence avec la stratégie RSE du Groupe, les équipements et services de l'activité Environment sont ceux générant le plus d'impact positif, avec des bénéfices environnementaux à la fois quantifiables et monétisables auprès des clients de LACROIX.

LACROIX lance parallèlement le projet de cession de son segment Mobilité, qui rassemble les deux autres business units de l'activité City (Traffic et V2X). Le périmètre concerné par ce projet de cession représente un chiffre d'affaires de l'ordre de 27 M€ en 2023 et concerne 120 salariés à travers les sites français de Carros (Alpes Maritimes), Ploufragan et Cesson (Ille-et-Vilaine), ainsi que le site espagnol situé à Madrid.

LACROIX évolue sur des marchés en transformation rapide portés par des évolutions technologiques majeures (l'IA, la cybersécurité…), ainsi que la mise en place de nouveaux business models tournés vers plus de solutions et de services. Ces évolutions renforcent les enjeux de taille critique et la nécessité de concentrer les efforts du Groupe sur ses métiers à plus fort potentiel en France comme à l'international.

Centré sur la fourniture d'équipements et de solutions, le segment Mobilité occupe en effet une position sur la chaîne de valeur qui ne permet pas à LACROIX de bénéficier de tout le potentiel de la rentabilité du business malgré quelques succès. Les grands projets mobilité des villes et des territoires nécessitent une offre de solutions plus globale, intégrant en particulier des services de maintenance et de gestion des travaux publics sur lesquels les concurrents de LACROIX sont bien positionnés. De plus, les perspectives de développement sur les marchés de la régulation de trafic sont contraintes par des réglementations strictes, propres à chaque zone géographique.

Prochains rendez-vous

Chiffre d'affaires du 2ème trimestre et du 1er semestre 2024 : 23 juillet 2024, après Bourse

Retrouvez les informations financières sur notre espace investisseurs

https://fr.lacroix-group.com/investisseurs/

À propos de LACROIX

Convaincu que la technologie doit contribuer à favoriser des environnements simples, durables et plus sûrs, LACROIX accompagne ses clients dans le développement d'écosystèmes de vie plus durables, grâce à des équipements électroniques et des technologies connectées utiles, robustes et sécurisées. ETI familiale cotée en bourse, avec un chiffre d'affaires de 761 millions d'euros en 2023, LACROIX allie l'agilité d'innovation, la capacité d'industrialisation, un savoir-faire technologique de pointe et une vision long terme au service des enjeux environnementaux et sociétaux à travers ces trois activités : Electronics, City et Environment.

Classée dans le TOP 50 des EMS mondiales, l'activité Electronics de LACROIX, socle industriel du Groupe, conçoit et fabrique des fonctions électroniques et des solutions IoT industriel (hardware, software et cloud) et IA, notamment pour les secteurs de l'automobile, de l'industrie, des maisons et bâtiments connectés, de l'aéronautique et défense ainsi que de la santé.

A travers ses activités City et Environment, LACROIX fournit également des équipements électroniques et des solutions IoT connectés et sécurisés pour optimiser la gestion des infrastructures critiques de la voirie intelligente (éclairage public, gestion de trafic et C-ITS, système de transport voyageurs) et le pilotage à distance des infrastructures d'eau et d'énergie (Smart Grids et HVAC).

Fort de son expérience et de ses expertises technologiques et métiers, LACROIX travaille avec ses clients et ses partenaires pour faire le lien entre le monde d'aujourd'hui et le monde de demain. Le Groupe les aide à̀construire l'industrie du futur et à bénéficier des opportunités d'innovation qui les entourent, en leur apportant les équipements électroniques et les solutions IoT d'un monde plus durable.